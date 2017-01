Mezőkövesdi KC: Füzesabonyban a Cegléd ellen

Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE (Füzesabony, szombat, 18.00)

Janó Pál, a Mezőkövesdi KC vezetőedzője: – A városi sportcsarnokban ezúttal kulturális eseményt tartanak, ezért játszunk Füzesabonyban. Nagyon várom a mérkőzést, amelyen a saját játékunkat kell játszanunk. Agresszív védekezést várok és támadásban azokat az alapjátékokat, amelyeket gyakoroltunk. Az erőnléttel is foglalkoztunk, lehet, hogy ezt is érezni lehet majd a mérkőzésen. A Cegléd jó csapat, van stílusa, az elhárításból építkezik, gyors kontrákat vezet, keresztjátékra is képes, tagjai pedig ügyesek. Nálunk még az a cél, hogy minden sportolónkat helyzetbe hozzuk annak érdekében, hogy valamennyi posztról veszélyesek legyünk.

