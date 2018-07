Mezőkövesdi KC: Fejest ugranak a mély vízbe

A honi élvonalbeli férfi kézilabdázásban se szeri, se száma a dinasztiáknak. A Buday-család történetét azonban borsodi kötődése emeli ki a famíliák közül. Az édesapa, Ferenc magyar válogatott volt, majd edző lett és egy szép napon a Mezőkövesdi KC kispadján kötött ki. Fia, Dániel ugyancsak bekerült a válogatottba, most pedig átvette a matyóföldiek szakmai munkájának irányítását.

Szakmai kihívás

– Természetesen beszámoltam apának arról, hogy hívtak a kövesdiek – kezdte Buday Dániel, majd így folytatta: – Viszont felnőtt ember vagyok, így a döntésemet, mely szerint igent mondtam, magától értetődően saját magam hoztam meg. Előzőleg végiggondoltam az ajánlataimat, ezek közül a kövesdieké volt a legszimpatikusabb és a legkorrektebb. Véletlenül sem az anyagiakra gondolok, a szakmai kihívás keltette fel a figyelmemet. Az a feladatom, hogy az NB I/B-s bajnokcsapatot formáljam át az NB I-esre és tartsam benn. Ez igazán szép és nehéz munka lesz, hiszem és tudom, hogy sikerrel járok, persze megjegyzem: a sportban az ember soha nem tudhatja, hogy mit hoz a jövője.

A mezőkövesdiek július 12-én kezdik az alapozást, ennek megfelelően a bajnoki rajtig szűk nyolc hét áll majd rendelkezésükre ahhoz, hogy ütőképes csapatot építsenek.

– Mint minden szakembernek, így nekem is megvannak a saját elképzeléseim és a módszereim – folytatta Buday Dániel. – Ami a játékosállományt illeti: húsz embert nem lehet elküldeni, vagy leigazolni, de erre nincs is szükség. Általában mindenhol az a szokás, hogy a derékhad marad, utána jöhet az erősítés, jöhetnek az újak. Ennek jegyében végignéztünk a magyar palettán, és nem voltunk feldobva. Kevés szabad, ugyanakkor képzett játékost találtunk, mégis megszereztünk egy-két tehetségesnek tartott itthoni kézist. Aztán tágítottuk a kört és kerestünk külföldieket is. Az élvonalban öt légióst lehet foglalkoztatni, illetve többet is, de öttől felfelé már nagyon komoly összegeket kell befizetni a szövetségnek. Még egy helyünk van és szeretnénk ezt a státuszt is betölteni, hiszen betegség, sérülés, vagy eltiltás bármikor történhet. Az a célunk, hogy minden posztra két azonos képességű versenyzővel rendelkezzünk.

Nyílik az olló

Buday Dániel, a balatoni ember, magától értetődően Mezőkövesdre teszi át a székhelyét, hiszen a bejárásra nincs ideje és lehetősége.

– Pár napig még én is lazíthatok, aztán a fiúkkal együtt beugrok a mély vízbe – tekintett előre a piros-fehérek szakmai munkájának irányítója. – A városon belül maradunk, a munka kilencven százalékát a sportcsarnokunkban végezzük el. Van mindenünk: itt a sporttelep, a konditerem, közel a fürdő, az uszoda, vagyis nem kell elmennünk. A közös reggelivel és ebéddel pedig kialakítjuk az egész napos munkarendünket. Az alapozás elején napi három edzés lesz, majd az adagot napi kettőre csökkentjük. Újoncként elsődleges célunk a megkapaszkodás kiharcolása, ez nehéz mutatványnak ígérkezik, ugyanis az olló mostanában a „kicsik” felé nyílik. Hallom, hogy például a Dabas és a Ferencváros válogatottakat is igazol, ez pedig az anyagiakról is árulkodik.

Kolodzey Tamás

Bajnoki, felkészülési információk

A 2018/19. évi NB I-es férfi kézilabda-bajnokság sorsolását július 10-én készítik el az országos szövetségben. Az első forduló meccseit szeptember 1–2-án játsszák.

Az MKC eddig két felkészülési találkozót kötött le, a többiről majd a sorsolás ismeretében állapodnak meg a klub elöljárói. Az eddig ismert edzőmérkőzések:

Július 27. (péntek), 18.00: Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös (még nem ismert a helyszín)

Augusztus 22. (szerda), 18.00: Mezőkövesdi KC – Orosháza FKSE (Mezőkövesd)

