Mezőkövesdi KC: A bennmaradástól az aranyig

A Mezőkövesdi KC gárdája nyerte az NB I/B-s férfi kézilabda bajnokság Keleti csoportjának küzdelmét és egy év után visszakerült az élvonalba.

Rendezték soraikat

Kiesése után – ez nem túlzás – atomjaira esett szét a fürdővárosi együttes. Akkoriban a szakemberek és a szimpatizánsok egyaránt azt jósolták, hogy a második vonalban a puszta bennmaradásért is meg kell majd szenvedniük a kövesdieknek. A mondást idézve: tévedni emberi dolog…

– Magunk is úgy gondoltuk, hogy az első és a legfontosabb dolgunk a kritikus helyzetünk stabilizálása lesz – közölte Drizner Péter, az együttes vezetőedzője. – Szakmai célunk ennek megfelelően csupán a bennmaradás kiharcolása volt. Aztán fokozatosan haladtunk előre: jól sikerültek az átigazolásaink, majd egy remek alapozást követően az edzőmérkőzések visszaadták a hitünket. Többek között megvertük a Gyöngyöst, ez pedig előre vetítette annak lehetőségét, hogy akár „feltámadhatunk” a porainkból. Az NB I/B-s bajnoki rajtot követően sokáig őriztük a veretlenségünket, igaz olykor döcögve, de szépen lépegettünk előre. Az történt, hogy egymásra talált a csapat, ­összeért a társaság, a stáb pedig picit bátrabbá vált. Tervünket úgy módosítottuk, hogy kerüljünk be az első hat közé, majd az evés közben megjött az étvágyunk és már valamelyik dobogós fokozatot céloztuk meg. Aztán következett az Algyő elleni mérkőzésünk és bekövetkezett maga a csoda is: mivel pompásan meneteltünk, újabb pályamódosítást hajtottunk végre. Kimondtuk a fiúk előtt, hogy próbálják meg kiharcolni a dobogó legmagasabb fokát és a vele járó feljutást. Ez is jó húzásunk volt, ugyanis „szárnyakat” adtunk a játékosoknak – a végeredményt pedig mindenki ismeri, a múlt szombaton este, az Ózd legyőzése után óriási ünneplést csaphattunk a városi sportcsarnokban. Ne szépítsük: az indulás pillanataiban a visszakerülés álmunkban sem szerepelt.

Sokat fejlődtek

A szakvezetőnek ezután szóba hoztuk a műfaj izgalmas kérdéseit is: vajon csökkent-e az NB I/B színvonala, leértékelődött-e ez az osztály, vagy a Mezőkövesd emelkedett-e ki a mezőnyből. Drizner Péter így felelt:

– A légiósok hiányával nem csökkent egyenes arányban a nívó, holott így kalkuláltunk. A pontvadászatról kiszorultak a külföldiek, a csapatok zömmel magyarokat, vagy magyar állampolgársággal rendelkező honosított sportolókat vonultattak fel. A szövetségi szabályozás szerint ugyanis fizetni kellett az idegenek után és ezt a legritkább esetben vállalták a klubok, ha egyáltalán vállalták. A sorozat kiegyensúlyozottá vált és mi lettünk a legjobbak a sok jó között. Minden szempontból sokat fejlődtünk, most pedig szintén sok munka vár ránk.

Majd elválik…

Az MKC most válaszút elé került: megadja-e az esélyt azoknak, akik kiharcolták az élvonalat, vagy elmegy a „piacra” és nagy bevásárlást végez…

– A magot szeretnénk egyben tartani – szögezte le határozottan a vezetőedző. – Többségében fiatalokkal rendelkezünk, és a fiúk megérdemlik, hogy megkapják a bizonyítási lehetőséget. Ennek nem mond ellent az, hogy három-négy meghatározó embert azért igazolnunk kell a bennmaradáshoz.

Drizner Péter szerint még nem lehet azt állítani, hogy ő lesz az NB I-es alakulat vezetőedzője:

– Majd elválik, hogy milyen minőségben dolgozom tovább. Az utánpótlás vonalán feltétlenül szerepet kaphatok, míg a legjobbak között vagy most, vagy később, mert jelenleg a legoptimálisabb szervezeti és személyi felállást kívánjuk kialakítani.

– Kolodzey Tamás –

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport

1. Mezőkövesdi KC 24 16 5 3 720-636 37

2. Balmazújvárosi KK 24 18 – 6 702-612 36

3. Békés-Drén KC 24 18 – 6 662-615 36

4. KTE-automatika.hu 24 13 5 6 628-591 31

5. Nyíregyházi SN Kft. 24 13 3 8 655-635 29

6. ContiTech FKSE-Algyő 24 12 3 9 686-681 27

7. DEAC NK Kft. 24 9 5 10 624-633 23

8. Balassagyarmati Kábel SE 24 9 3 12 651-644 21

9. ÓAM-Ózdi KC 24 8 3 13 635-644 19

10. Törökszentmiklósi Székács 24 6 6 12 637-691 18

11. Mizse KC 24 7 3 14 608-639 17

12. Törökszentmiklósi KE 24 3 6 15 636-711 12

13. MOL-Pick Szeged U20 24 3 – 21 593-705 6

Az Mezőkövesdi KC stábja

Játékosok: Tóth Koppány, Pásztor Imre, Bartók Levente, Menyhárt Máté, Fábián Roland, Dohány Rajmund, Kovács Bence, Nebojsa Vojinovic, Zelei Botond, Horváth Loránd László, Jóga Norbert, Sándor Ákos, Rozmán Benjámin, Padla József, Jancsó Nándor, Hangyel Norbert.

Vezetőedző: Drizner Péter.

Kapusedző: György Gábor.

Erőnléti edző: Halmay Csaba.

Csapatorvos: dr. Kozma Richárd.

Fizioterapeuta: Halmai Andrea.

Masszőr: Lázárné Póta Ágnes.

Technikai vezető: Pető Péter.

Elnök: Pap Tamás.

