Mezőkövesden a Veszprém-verők

Amikor elkészült a pontvadászat sorsolása, még senki nem gondolta, hogy a 7. fordulóban az a csapat érkezik a borsodiakhoz, amelyik előzőleg megveri a Telekom Veszprémet. A Grundfos Tatabánya KC büszkélkedhet ezzel a „földöntúli” bravúrral, ezért a papírforma alapján számára ujjgyakorlatnak ígérkezik az újonc ellen 18 órakor kezdődő összecsapás.

– Nagyszerű csapat. Sokan kérdezték tőlem, hogy ilyenkor mit mond egy mester a tanítványainak – mondta Buday Dániel, a Mezőkövesdi KC vezetőedzője. – Mivel nincs titkunk, elárulom, hogy milyen fogásokat vonultattam fel. Először közöltem a fiúkkal a tényt: azt, hogy a Tatabánya sok éves munkával nagyszerűen felépített csapat, melynek kiváló eredményeit elismerjük. Viszont a kövesdi csarnok a saját létesítményünk, és a közönségünk előtt mi játszunk itthon. Becsülettel felkészültünk, szó sem lehet feltett kézről, kiadunk magunkból mindent, az pedig csak a pályán derül ki, hogy ez mire lesz elég. A dunántúliak az esélyesek, viszont ők szerdán játszottak, bizonyára alaposan el is fáradtak a Veszprém elleni rangadójukon, így „hullámozhatnak”. Nekünk az a dolgunk, hogy kiaknázzuk azt a lehetőséget, ami a meccsben van, ennek érdekében csúcsra járatjuk majd a saját erőnket. Az a célunk, hogy hatvan perces jó mérkőzést vívjunk és ennek végeztével mindenki elégedetten menjen haza. Vagyis pozitív visszajelzést akarok kapni arról, hogy minket nem lehet csak egy kézlegyintéssel elintézni.

Szükség lesz rájuk

Mivel Mezőkövesden ez a találkozó lesz az első számú szombati látványosság, a telt ház, a nyolc-kilencszáz néző előre borítékolható.– A szurkolótáborunkra újra nagy szükségünk van – folytatta a szakvezető. – A Fradihoz is nagyon sok néző jött utánunk, ez a nagyon jó érzés, viszont egyben felelősséggel is jár. Nekünk mindig az a dolgunk, hogy a pályán odaadást mutassunk, menjünk, hajtsunk, ezzel fizessünk a híveinknek. A háttérben is azért dolgozunk a keret megerősítésén, hogy minél jobb teljesítménnyel lepjük meg a nézőket. Első körben egy kapus leigazolásán fáradozunk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a sérült Tóth Koppánnyal. Két választás áll előttünk: vagy olyan fiatal tehetséget szerzünk, akit fel tudunk építeni, vagy rutinosabb, jelenleg csapat nélküli portásra voksolunk. Akár így lesz, akár úgy, az a fontos, hogy az érkező segítséget jelentsen és az akció minden szereplője jól járjon. A kapus mellett mezőnyjátékost is hetek óta keresünk, ez manapság szintén nehéz vállalkozás, ezeket a „bajainkat” viszont a Tatabánya ellen nem visszük ki a pályára.

Kézilabda: a férfi NB I állása

1. Mol-Pick Szeged 7 7 – – 256-179 14

2. Grundfoc Tatabánya KC 7 5 1 1 184-167 11

3. Csurgói KK 6 5 – 1 168-150 10

4. Telekom Veszprém 5 4 – 1 167-116 8

5. Balatonfüredi KSE 7 4 – 3 184-181 8

6. B. Braun Gyöngyös 6 3 1 2 162-148 7

7. Dabasi KC 7 2 2 3 167-169 6

8. Sport36-Komló 6 3 – 3 156-170 6

9. Ferencvárosi TC 5 2 – 3 119-122 4

10. Ceglédi KKSE 6 2 – 4 148-171 4

11. CYEB Budakalász 7 1 2 4 168-192 4

12. Mezőkövesdi KC 7 1 1 5 159-196 3

13. DVTK-Eger 6 1 1 4 147-189 3

14. Vecsési SE 6 – – 6 132-167 0

