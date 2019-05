Mezőkövesd Zsóry FC: Újabb három pont a vágyuk

A bajnokság 31. fordulója keretében az Új Hidegkuti Nándor stadionban 17 órától játsszák az MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC összecsapást. A vendégek nyugodtan várhatják a találkozót, hiszen gyakorlatilag páholyban vannak, izgulniuk a kék-fehéreknek kell, ugyanis ha nem nyernek, könnyen kipottyanhatnak az NB I-ből.

Pozitív élmények

Ennek ellenére a kövesdiek háza tájáról olyan véleményt olvastunk, mely szerint „most végleg bebiztosíthatjuk NB I-es tagságunkat”, ezért először ezzel szembesítettük Kuttor Attila vezetőedzőt, aki így reagált:

– Mivel matematika is van a világon, ennek jegyében pedig még bármit ki lehet hozni az utolsó három fordulóból. Mi azonban most csak annyiban foglalkozunk a számtannal, hogy ezúttal is a győzelem kiharcolása a célunk.

MTK vs. Mezőkövesd - Mi lesz a mérkőzés végeredménye? Magabiztos Mezőkövesd siker

Szoros meccsen fővárosi siker születik

Fölényes MTK győzelem

Egy góllal nyer a Kövesd

Döntetlen lesz Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Az MTK Budapest háza táján persze nyilván erősen foglalkoznak a számokkal, így megjósolhatatlan, hogy milyen eredmény születik majd a találkozón – jegyeztük meg, mire a tréner ezt felelte:

– A pozitív élmények felszabadítanak, a negatívak görcsössé tesznek, úgy általában. Az tény, hogy a kék-fehérek rossz passzban vannak és ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy most éppen ellenünk találnak magukra, vagy éppen azt folytatják, amit eddig. A futballban is vannak arcok, ezeket hol könnyű, hol nehéz levetni, mint ahogyan a hullámhegyeknek és a -völgyeknek is vége szakad egyszer. Mi abban bízunk, hogy a fővárosiak nem pont velünk szemben kerülnek egyenesbe.

Akarat és kényszerítés

Az MTK-nál két olyan szereplő is van, aki jól ismeri a sárga-kékeket: az egyik Lucsánszky Tamás vezetőedző, a másik Bognár István, aki „fazonszabászként” híresült el.

– Igen, mindketten ügyködtek a klubunknál, de azóta nagyon sok minden megváltozott itt – folytatta Kuttor Attila. – Elég ha csak az elemző rendszerekre gondolok, a személycserékről és a kiszámíthatatlan taktikai húzásokról már nem is beszélek. Ők teszik a dolgukat azzal, hogy felkészülnek belőlünk, mi ugyanezt csináljuk: amennyire csak lehet, rájuk hangolunk. A kérdés az, hogy ki tudja az akaratát a másikra kényszeríteni, vagy melyik fél lesz szerencsésebb.

A Mezőkövesd a múlt héten simán verte a Diósgyőrt, és ilyenkor egy stáb a győztes csapaton ne változtass elvet szokta követni – de nem feltétlenül.

Ön szerint hányadik helyen végez a Mezőkövesd Zsóry FC a 2018/2019-es szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

– Sok összetevő befolyásolja a kezdők kijelölését – tudtuk meg a vezetőedzőtől. – Nem akarjuk kisebbíteni a csereként beálltak teljesítményét, de az előttük a pályán lévők megteremtették azt, hogy minőségi munkát végezhessenek. Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert olyan keretünk van, hogy bárkihez nyúlhatunk, mi huszonkét egyenrangú játékossal rendelkezünk. Szeretünk az utolsó pillanatokig kivárni, közben figyeljük a fiúk motiváltságát, ezért könnyen lehet, hogy csak szombaton határozunk arról, hogy kik kapnak elsődleges szerepet.

Nem nézik a tabellát

A hazai játékosok közül a magas termetű Szappanos Péter kapus hetek óta jó teljesítményt nyújt, biztos pont a háló előtt.

– Nagyon fontos három pontot sikerült szerezni a múlt heti borsodi derbin, ennek a presztízs mellett, a bennmaradás kiharcolása szempontjából is komoly jelentősége volt – mondta a portás a klub honlapjának. – Ami az MTK Budapest gárdáját illeti: a legutóbbi egymás elleni mérkőzésünk bosszantóra sikeredett. A hazaiak mögött rossz széria áll, és nekünk az a dolgunk, hogy ne engedjük őket kibontakozni. A táblázatot egyébként nem nézzük, csak a mérkőzésre koncentrálunk, minden külső tényezőt kizárunk, 3 ponttal akarunk távozni Budapestről.

A vendégeknél Silye bordasérülése, Molnár G. pedig váll­izomszakadása miatt nem szerepelhet.

Kolodzey Tamás

A szombati program, a 31. forduló műsora

Május 4., szombat

17.00: Diósgyőri VTK–MOL Vidi FC

17.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Puskás Akadémia FC–Budapest Honvéd

17.00: Szombathelyi Haladás–Paksi FC

17.00: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good

19.30: Ferencvárosi TC–Újpest FC

Mezőkövesd vs. DVTK – Mesteri gólok, mesteri cserék Mezőkövesd, Miskolc - Nagy csatának ígérkezett, de sima lett a szombati, Mezőkövesden játszott NB I-es futballmérkőzés. A 30. forduló találkozója mindkét alakulat számára fontos volt, ennek megfelelően már az összeállítás is meglepetéseket tartogatott. A hazaiaknál kimaradt Cseri és Moutari, míg ... Tovább a cikkhez

Mezőkövesd vs. DVTK - „Egy nagyon nehéz, harcos mérkőzést játszottunk” Mezőkövesd, Miskolc – A labdarúgó OTP Bank Liga NB I 30. fordulójában lejátszott és 3-0-ás hazai győzelemmel zárult Mezőkövesd Zsóry FC vs. Diósgyőri VTK találkozó után a két vezetőedző értékelte a pályán látottakat. Kuttor Attila: - Egy nagyon nehéz, harcos mérkőzést játszottunk, csak a vége let... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA