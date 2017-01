Mezőkövesd Zsóry FC: Többet akarnak, többre hivatottak

Csípős hidegben, -4 fokban kezdődött el a téli felkészülés a mezőkövesdi labdarúgók számára, akik közül lapunk a cseh-magyar csatárt, Marek Strestiket kérdezte érzéseiről, a munkáról.

A szünetben teniszeztem, futottam, a kondimon javítottam. Marek Strestik

– Picit sajnálom, hogy elmarad az edzőtábor, mármint hogy nem megyünk külföldre, ahol picit melegebb az idő, de ez van, így fogjuk megoldani a felkészülést – kezdte a játékos, aki február 1-jén lesz 30 éves.

– A szünetben teremben nem futballoztam, inkább futottam, teniszeztem, illetve a kondimon próbáltam javítani.

Az ősszel 4 gólig jutó támadótól természetesen azt is megkérdeztük, hogy mit szól az edzőváltáshoz olyan tekintetben, hogy elég jó (volt) a kapcsolata a Puskás Akadémiához távozott Pintér Attilával.

Ilyen a futball

– Korábban Győrben is dolgoztunk együtt 3 évig, nagy munkát fektetett abba, hogy Mezőkövesdre igazoljak – fogalmazott Marek Strestik. – Nyilván az idejövetelem előtt sokat beszéltünk. Természetesen az, hogy ismertük egymást, belejátszott abba, hogy ezt a klubot választottam. De a futball már csak ilyen, változik minden, soha nem lehet tudni, hogy mi történik a következő pillanatban. Sivic mester ugyan csak most érkezett, de amikor szót váltottunk, felemlegette azt a 2013. tavaszi Győr – Paks meccset, amelyen már 3-0-ra vezettünk, de a végén kikaptunk 4-3-ra, s ugye az ellenfelünknél ő volt az edző. Akkor gólt is szereztem az ETO-ban. Azok a csapatok, melyeket ő vezetett, nagyon kellemetlen ellenfelek voltak…

Arra a kérdésre, hogy kereste-e mostanság Pintér Attila, és feltette-e azt a kérdést neki, hogy elmenne-e a jelenleg NB II-es felcsútiakhoz, az alábbit válaszolta: „Engem még senki nem hívott…”

A soron következőre

A kövesdiek jelenleg az ötödik helyet foglalják el a táblázaton, minderről így vélekedett Marek Strestik.

– Éppen középen állunk, hiszen pontosan 7 pontra vagyunk az első helytől és a kieső pozíciótól is – nyilatkozta a csatár. – Tudom, hogy közhely, de nem ezt kell majd néznünk, hanem azt, hogy mindig megfelelően felkészüljünk a soron következő mérkőzésre, jelen esetben a Diósgyőr ellenire. Hogy mi lenne az a minimum helyezés, amivel már elégedettek lennénk? Ahogyan a srácokat nézem, tudom, hogy többet akarnak és többre hivatottak, mint mondjuk a 10. hely…

Még két hét

A mali csatár, Ulysse Diallo érkezését október elején jelentették be Mezőkövesden, ahová a támadó 2017. június 30-ig írt alá. A 24 esztendős futballista 5 összecsapáson lépett pályára, 3 találatot jegyzett, ám az utolsó három bajnoki meccset sérülés miatt kihagyta.

– Most olyan 60-70 százalékosan érzem magam. Jelen állás szerint úgy érzem, még körülbelül két hét kell ahhoz, hogy teljesen rendbe jöjjek – mondta az Észak-Magyarországnak Diallo a kövesdi klubházban, akit faggattunk arról is, hogy volt-e már szerbiai edzője. – Nem, soha, de úgy hallom, hogy Sivic edző jó edző, több helyen is sikeresen dolgozott már Magyarországon.

A támadót nemrégiben szóba hozták a török második vonalban szereplő Elazigsporral, hogy oda igazolhat a télen: „Nem hiszem, hogy az elnök úr el fog engedni…” – sommázta mindezt Ulysse Diallo.

Mezőkövesd – Hétfőn délelőtt elkezdte az alapozást a fürdővárosiak NB I-es labdarúgócsapata.

