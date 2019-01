Mezőkövesd Zsóry FC: Télből a nyárba, majd vissza

A sárga-kékek csütörtök délben találkoztak a stadionjuk öltözőjében, ahol a játékosok és a vezetők, a szakmai stáb tagjai és a technikai személyzet a szokásos jókívánságokkal kezdte az évet, majd az ,,agytröszt” elvonult a tárgyalóba.

Belekbe mennek

Tállai András klubelnök, Bocsi Anna és Hagyacki József ügyvezető igazgatók, Kuttor Attila vezetőedző és Tóth László szakmai igazgató tekintette át az elkövetkezendő egy hónap programját és teendőit. Miután kinyílt a tárgyaló ajtaja a szakmai kérdésekben illetékes Hagyacki József így kezdte ,,előadását”:

– Ott akarjuk folytatni a tavaszi szezonban, ahol ősszel abbahagytuk. Az általunk képviselt színvonal megtartására törekszünk, sőt a nívót még javítani is akarjuk. Az a célunk, hogy stílusunkkal, szép játékunkkal kiszolgáljuk közönségünket és lehetőleg lépjünk feljebb a hetedik helyről. Január 13-23-a között a törökországi tengerparton lévő Belekben edzőtáborozunk, azért határoztunk az utazás mellett, mert a tavalyi körülményekkel nagyon elégedettek voltunk. Jó időben, jó feltételek között, jó ellenfelekkel csatázva készültünk fel, most is ez a szándékunk. Sokan kérdezik, hogy milyen változások lesznek a keretünkben. Nos, több labdarúgóval vagyunk tárgyalásban, a rajtra szeretnénk véglegesíteni a létszámot, de immáron több éves tapasztalatunk, hogy ebbéli szándékunk soha nem válik valóra. Az nem titok, hogy sokkal kisebb mozgás lesz nálunk, mint egy évvel ezelőtt, vagy akár korábban.

A trendnek vége

Kuttor Attilától először azt kérdeztük, hogy a ,,félholdas” túrájuk végpontját miért nem közelítették az első bajnokijukhoz, amire így felelt:

– Mert a fiúknak hozzá kell szokniuk a rossz, majd a jó, aztán a megint rossz időhöz. A meccseket itthon vívjuk, ezért akklimatizálódni kell a honi körülményekhez, ezért jövünk haza már január 23-án. A rövid téli szünetet mellesleg jó kezdeményezésnek tartom, már csak azért is, mert így nem kell klasszikus alapozást végeznünk. Hajdanán telente hat hétig gyűjtöttük az erőt, előtte egy hónapig elengedtük magunkat, ,,pihengettünk”, ennek a trendnek szerencsére vége. Most mindenestül másfél hónapunk volt és van, elég is ennyi.

Az előttük álló hetekről ezt nyilatkozta a szakvezető:

– A közös munkáról szólnak majd, tréningezünk, előre tekintünk, a foci minden szegmensében előrébb akarunk lépni. Ezen a héten három foglalkozásunk lesz, a jövő héten egyes napokon kettő. Rendre a Zsóry-edzőcentrum pályájára megyünk, ha leesik a hó, csak akkor használjuk majd a műfüvet. Konkrét helyezésben személy szerint nem gondolkozom, legyen elég annyi, hogy mindenki a maga posztján mindent megtesz a feljebb kapaszkodás érdekében. Nagy mozgást nem várok, bejelenteni valónk jelenleg még nincs, a szándékunk egyébként az, hogy valamennyi csapatrészünkbe igazoljunk új fiút.

A játékosok délután háromkor szálltak buszra és hajtattak a Zsóryba, ahol letudták idei első foglalkozásukat.

Kolodzey Tamás

Ketten lábadoznak

Iszlai Bence és Tóth Bence is jelen voltak a csütörtöki évnyitón. A középpályások hasonszőrűek: térdműtéten estek át, most rehabilitációs kezeléseken vesznek részt, visszatérésük időpontja egyre közeleg, a rajtra esetleg már frontba dobható állapotban lesznek.

– Egyre jobban érzem magam, az idő múlása és a speciális munka sokat segített rajtam az elmúlt hetekben – jegyezte meg lapunk érdeklődéséreTóth Bence. – Türelmes vagyok és remélem, hogy hamarosan teljes értékű harcosként térhetek vissza társaim közé.

Nem tudnak róla

Patrick Mevoungou állítólag a DVTK felé kacsint – értesültünk a hírről, amellyel szembesítettük Tóth Lászlót.

– Erről nem tudunk – közölte csütörtökön délután a szakmai igazgató. – Most írtuk be a törökországi túrára utazók közé már csak azért is, mert élő szerződése van klubunkkal.

Névsorolvasás

Kapusok: Dombó Dávid, Szappanos Péter, Szentpéteri Viktor

Védők: Farkas Dániel, Pillár Róbert, Hudák Dávid, Szalai Attila, Vadnai Dániel, Silye Erik, Varjas Zoltán, Varjas László, Matija Katanec

Középpályások: Cseri Tamás, Szeles Tamás, Molnár Gábor, Szakály Dénes, Myhailo Meskhi, Tóth Bence, Iszlai Bence, Wieland Dominik

Támadók: Stefan Drazic, Vajda Sándor, Földi Botond

Koszta Márk és Tóth Máté orvosi vizsgálaton volt, ezért hiányzott, Patrick Mevoungounak csütörtök estére kellett megérkeznie.

