Mezőkövesd Zsóry FC: Sugározni akarnak Pakson is

A múlt héten a sokkal közelebb levő Kisvárdára is elutaztak egy nappal hamarabb, most ugyanezt tették, részben praktikus okokból és részben kabalából. Pénteken még tréningeztek, majd a korai vacsorát követően buszra ültek és „elgurultak” a Fejér megyei Rácalmásra, ahol az éjszakát töltötték, ma pedig a kezdés előtt két órával futnak be a paksi stadionba.

Muzsika és éberség

A kövesdi vezetőedzőnek először szóba hoztuk múlt heti szavainkat, mely szerint, ha nyernek Kisvárdán, akkor az élvonal páholyába lövik saját magukat, de akkor Kuttor Attila még úgy felelt, hogy a labdarúgás nem mozi, vagy színház…

– Az tény, hogy bejött ez a páholyos hasonlat – folytatta a gondolatsort a szakvezető. – Igen, örültünk, hogy vesztes állásból, remek csapatmunkával sikerült fordítanunk a szabolcsiaknál, az pedig szintén melengeti a szívünket, hogy számunkra jól alakult az első kör. Ettől függetlenül nem szabad hátradőlnünk, ebben a tizenkettes mezőnyben ugyanis nagy le- és felmenések lehetségesek. Szó sem lehet kiengedésről, maximális koncentráltsággal kell küzdenünk minden találkozónkon, szombaton éppen Pakson. Azt hiszem, éppen önöktől hallottam, hogy panaszkodnak ránk az ellenfeleink, mondván, minket nagyon nehéz megverni. Ha ez a véleményük, akkor a riválisszavak muzsikát jelentenek a füleinknek, de éberek vagyunk, mint a házőrző kutya. Nem hagyjuk magunkat elaltatni, hétről hétre fejlődni akarunk, hogy még erősebb együttes benyomását keltsük.

Az egyik legjobb

Arra a felvetésre, hogy újabb idegenbeli meccs következik, amelyen megint a hazaiak az esélyesebbek, a tréner az őt annyira jellemző szerénységgel válaszolt:

– Mi nem számítunk favoritnak az idegenbeli pályákon. Nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen az egyik legjobb hazai csapathoz látogatunk. A Paks ráadásul harapni fog, mert legutóbb az utolsó pillanatban, érintés nélküli szögletgólt kapott Debrecenben, amellyel veszített. Így kettőzött akarattal készül a javításra, és mindent meg fog tenni a győzelemért, de „üzenem”, hogy mi is a pályán leszünk.

A Paks és a Mezőkövesd egymás elleni fellépésein általában több találat esik az átlagostól, gyakori eredmény például a 3–2.

– Az öt gól az otthoni meccseinket jellemzi, de volt már 1–1 is, ez pedig minden, csak nem gólzápor, persze a statisztikai mutatók – anélkül, hogy belemennénk a jósolgatás utcájába – egyfajta óvatosságra intenek bennünket – szögezte le a tréner, aki a „győztes csapaton ne változtass” elvről is beszélt: – Pénteken általában még nem tudom biztosan a pályára kerülő gárda névsorát, és az igazsághoz tartozik, hogy ezt nem is szeretem elárulni, az élet útjai ugyanis kifürkészhetetlenek.

A vendégek közül Iszlai térd­szalagszakadása, Tóth B. pedig hátsérülése miatt nem szerepelhet, Bukta Norbert kapusedző pedig eltiltása miatt nem ülhet a kispadra.

– Kolodzey Tamás –

A labdarúgó NB I 12. fordulójának programja

Szombat

14.30: MTK Budapest – Újpest FC

17.00: Debreceni VSC – Puskás AFC

17.00: Diósgyőri VTK – Ferencvárosi TC

17.00: Szombathelyi Haladás – Budapest Honvéd FC

17.00: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC

Vasárnap

17.00: Kisvárda Master Good – Mol Vidi FC

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Dombó – Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai – Mevoungou, Szeles – Cseri, Koszta, Molnár G. – Drazic.

