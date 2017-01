Mezőkövesd Zsóry FC: Sivic gólerős csatárt szeretne

Az elmúlt év végén edzőváltás történt a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatánál: a korábbi tréner, Pintér Attila a másodosztályú Puskás Akadémia FC-hez távozott, helyére a Matyó klub vezetése azt a Sivic Tomislavot igazolta le 2019. június 30-ig, aki ezt megelőzően, egészen december 27-ig a szerb U21-es korosztályos válogatott szakvezetője volt.

Elvileg mindenkinek meg kell jelennie hétfőn. Sivic Tomislav

Várja a kezdést

Előzetesen azt tervezték Kövesden, hogy a keret tagjai ma és holnap Budapesten vesznek részt terheléses vizsgálaton, mindez azonban a jövő hétre tolódott – vagyis így a munka január 9-én, hétfőn veszi kezdetét, az első tréninget 10 órától tartja Sivic Tomislav.

– Addig szabadságon vannak a játékosok, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy hétfőn nem a lehető legjobb fizikai állapotban kell megjelenniük – hangsúlyozta a tréner. – Mindenki tudta, tudja, mi a dolga, és azt is, hogy nagyon kemény felkészülés vár rájuk.

A szakvezetőnél arról is érdeklődtünk, hol, hogyan töltötte azt az időszakot, mióta kinevezték a dél-borsodiak vezetőedzőjének.

– Németországban voltam egy hetet, ez egy tervezett családi látogatás volt, innen szerda hajnali háromkor érkeztem vissza Szabadkára – osztotta meg mindezt lapunkkal Sivic Tomislav, akitől megkérdeztük, hogy mikor fut be Mezőkövesdre. – Vasárnap délután már ott leszek. Alig várom, hogy kezdjünk…

Itthon maradnak

Természetesen ezt követően a szakmai dolgok kerültek előtérbe:

– Videón megnéztem csapatom több őszi meccsét is, elemezgettem, de a magyar bajnokságot azért jól ismerem – árulta el Sivic Tomislav. – Ezenkívül természetesen tervezgettem az időpontokat, hogy mikor szeretnék edzőmeccseket, ezeket jeleztem a technikai vezetőnknek. Játékosokkal nem beszéltem, nem hívogattam senkit, a keret tagjai a megfelelő időben, az öltözőben mindent meg fognak tudni. Elvileg mindenkinek meg kell jelennie hétfőn, egyedül egy játékosnak, Dombó Dávidnak adtam engedélyt arra, hogy szerdán csatlakozzon, ugyanis hétfőn és kedden egy képzésen vesz részt. Lesz-e edzőtábor? December végén, január elején ilyet már nem lehet intézni, pontosabban lehetőségek vannak, csak én nem szeretem a hirtelen dolgokat, és igazából így, ekkor leszervezni már komolytalan lenne. De nincs ezzel semmi gond, maradunk itthon, a feltételek adottak. Január 25-re például két edzőmérkőzést tervezek, melynek célja, hogy mindenki megkapja a 90 perces meccs­terhelést.

Bárkit lehet pótolni

Ami leginkább izgatja a szurkolókat, szimpatizánsokat, hogy a játékoskeretben milyen változás várható, hogy a volt tréner, Pintér Attila szeretne-e például valakit elvinni magához Felcsútra.

– Tudomásom szerint december végével senkinek sem járt le a szerződése és a kölcsönadási szerződése sem, úgyhogy ha bárki bárkit el szeretne vinni Mezőkövesdről, annak tárgyalnia kell a klubvezetéssel, s majd a vezetőink eldöntik, hogy esetleg kit engednek el, milyen feltételekkel, és kit nem – jelentette ki Sivic Tomislav. – Két dolog biztos, az egyik: bárkit lehet pótolni. A másik: Mezőkövesden tavasszal is jó csapat lesz. A cél, hogy szép focit mutassunk, ami eredménnyel is párosul, a stílus azonban kicsit másabb lesz, mint az ősszel volt. Az igazolást tekintve helytálló az az információ, hogy jeleztem Tállai András elnök úrnak: egy gólerős csatárt Szerbiából szeretnék igazolni.

A stábról

A stábot tekintve is van egy változás Mezőkövesden, Sivic Tomislav segítője ugyanis Bojan Leontijevic lesz. „Vele a válogatottnál is együtt dolgoztam, de volt a Partizánnál és a Vojvodinánál is. Ő egy doktor, professzor, nem volt könnyű meggyőzni, hogy jöjjön velem Mezőkövesdre, de végül sikerült…” – mondta Sivic Tomislav.

– Molnár István –

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett edzőmeccsei

Január 18. (szerda), ???: Mezőkövesd Zsóry FC – Jászberényi FC

Január 21. (szombat), 13.00: Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC

Január 25. (szerda), ???: Mezőkövesd Zsóry FC – Nyíregyháza SFC

Január 25. (szerda), ???: Mezőkövesd Zsóry FC – (az ellenfél egyelőre nem ismert)

Január 28. (szombat), ???: Mezőkövesd Zsóry FC – Cigánd SE

A további találkozók időpontjai még nem ismertek.

