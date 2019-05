Mezőkövesd Zsóry FC: Remek összjáték hozta a pontokat

A vendég dél-borsodi együttes a 6. helyen állt a fordulót megelőzően az NB I. tabelláján, 38 ponttal, míg a házigazda MTK Budapest a 9. pozícióban posztolt 34 egységgel. Ebből kiindulva a Lucsánszky Tamás által irányított fővárosiaknak volt fontosabb az összecsapás a kiesés elkerülésének szempontjából. Hazaiaknál több hiányzóval sem számolhatott a szakvezető: Baki, Ikenne-King és Deutsch műtét utáni rehabilitáció miatt nem volt bevethető, Schön combfeszítőizom-szakadás után még nem jött rendbe, Kicsak térdműtét előtt áll, míg Gera hasfali fájdalmak miatt maradt ki.

A vendég Mezőkövesdnél Kuttor Attila mindössze egyet módosított az egy héttel korábbi, DVTK ellen 3–0-ra megnyert meccs kezdőcsapatához képest: Iszlai maradt ki, helyette Cseri futhatott ki a gyepre. A két maródi a bordasérült Silye, illetve a vállizomszakadást szenvedett Molnár G. volt.

Szappanos kivédte

A meccs eleje úgy telt, hogy Bertusék birtokolták többet a labdát, lábról lábra járt a játékszer. A 7. perc végén Farkas D. próbálkozott 17 méterről, nem talált kaput, de a szándék dicséretes volt. A 9. percben Lencse is kísérletezett, de Szappanosnak nem volt nehéz dolga a hárítás tekintetében. A passzolgatósdit az MTK is hozta, nem volt meglepő ez sem, hiszen két focizó gárda nézett egymással farkasszemet. Oly nagy lendület azért nem volt, a pályán lévők jobbára a biztosat, a tutit keresték, nem szerettek volna labdát veszíteni, különösen a játéktér kritikus pontjain nem. Lencse volt az egyik legaktívabb MTK-s, össze is hozott két sárga lapot a Kövesdnek, a vele szabálytalankodó Katanecnek, illetve Meskhinek. Ez azzal is volt egyenlő, hogy a Hungária körútiak voltak mezőnyfölényben, nagyon akarták azt a bizonyos vezető gólt.

Komoly lehetőségek azonban az első húsz percben nem adódtak, a második budapesti kísérlet Vogyicskáé volt, de nagyjából fél métert tévedett. A körülbelül 70–80 vendégszurkoló jól érezte magát a stadionban, a hangjukat is hallatták, és tapsolhattak Szappanosnak, aki a 23. perc végén kivédte Selin fejesét. Fél óra telt el, amikor szögletekből alakított ki veszélyes szituációkat a Zsóry, ezek közül az elsőből akár gól is születhetett volna – de nem jött össze. Selin sérülése miatt kényszerű cserét kellett végrehajtania az MTK-nak, ami némi átszervezést is vont maga után. Támadgatott Kuttor Attila csapata, a 43. percben Pekár elé került a labda egy csúsztatást követően, de a 8 méterről leadott lövésbe jól ért bele Banahene, ezért elmaradt a kövesdi találat.

Elrontott végkimenet

A második félidőt a lehető legjobban indította a Kövesd, ugyanis egy kiváló Cseri–Pekár-akciót követően utóbbi közelről megszerezte a vezetést csapatának. Az ilyen megugrásokra, összjátékra a korábbi meccseken is képes volt a borsodi alakulat, ezúttal is jól értette meg egymást a vendégek két játékosa. Az MTK-nak fel volt adva a lecke, úgy különösen, hogy meccsek óta vészes gólképtelenségben szenvednek (az előző három fordulóban háromszor 1–0-ra kaptak ki). Torghelle előtt adódott tiszta fejelési szituáció, de a veterán támadó a kapu fölé csúsztatta a labdát. Sok hibával, görcsösen erőlködött a hazai együttes, ami jó volt a Kövesdnek. Bő hatvan perc után mindkét szakvezető cserélt, tiszta volt a szándék: itt az, hogy egyenlíteni, ott pedig az, hogy lehetőleg szülessen meg a második gól, ami eldöntheti a mérkőzést. A 69. percben Kulcsár lapos lövése nem állította megoldhatatlan feladat elé Szappanost, majd Katona mentett nagyot Moutari elől. Bognár is megeresztett egy löketet, de ez sem ért célt. Átütőerő nélkül futballozott a budapesti csapat, a vendégek védelme, védekezése megfelelő volt, különösen a középső emberek álltak a helyzet magaslatán. A 83. percben 3 a 2-ben indulhattak Moutariék, de a végkimenetet elrontották, aztán a 90. percben Koszta lőtt a hazaiak kapuja mellé. Ennek majdnem meglett a böjtje, mert egy minutával ezután Pintér engedett el egy nagy bombát, de a jobb oldali kapufa mellett ment ki a labda a játéktérről.

Ebben a szezonban először verte meg a dél-borsodi csapat az MTK-t, egy 2–2-es, és egy 2–3-as eredmény után. Két körrel a bajnokság vége előtt a Mezőkövesd biztosan áll a hatodik helyen, a hátralévő fordulóban akár még előrébb is léphet, visszább már aligha.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (0–0)

Budapest, 1622 néző. V.: Iványi (Berettyán, Lémon).

MTK Budapest: Horváth (5) – Katona (5), Pintér (5), Balogh (5), Selin (5) – Vass P. (4), Vogyicska (4), Kanta (4), Bognár (4) – Lencse (5), Torghelle (4). Vezetőedző: Lucsánszky Tamás.

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (5) – Farkas D. (5), Pillár (6), Katanec (6), Eperjesi (5) – Meskhi (5) – Vajda (5), Cseri (6), Bertus (5), Pekár (6) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Selin helyett Banahene (5) a 31., Vass P. helyett Kulcsár (5) a 62., Vajda helyett Moutari (–) a 62., Cseri helyett Koszta (–) a 78., Vogyicska helyett Diallo (–) a 80., Pekár helyett Szalai (–) a 89. percben.

Sárga lap: Katanec a 14., Meskhi a 16., Vajda a 61., Kulcsár a 66., Kanta a 75., Katona a 81., Lencse a 86. percben.

Gólszerző: Pekár (0–1) az 50. percben.

Lucsánszky Tamás: – Nem kezdtünk rosszul, de nem volt kellő él a támadójátékunkban, az utolsó passzok nem sikerültek, lassan, körülményesen fociztunk. Mi kaptuk meg az első gólt, utána már erőlködővé vált a játékunk, még annyira sem sikerült felpörögni, mint az első félidőben, érezhetően már a rutinos játékosok is görcsössé váltak. Több támadót is bevetettünk, több hadrendben is próbálkoztunk a meccs alatt, de nem sikerült betalálni. Ezzel együtt is pozitívan állok a folytatáshoz, bár elfogyott a pontelőnyünk. Gödörben vagyunk, de még mindig a saját kezünkben van a sorsunk. Mindent bele kell tenni az előttünk álló két meccsbe, és akkor ennek meglesz az eredménye. Nagyon sokat dolgozunk a sikerért, a stáb és a játékosok is, ennek a munkának egyszerűen ki kell jönnie.

Kuttor Attila: – Ebben a szituációban, amiben ez a két csapat volt, nagy fegyverténynek tartom azt, hogy nyerni tudtunk az MTK otthonában. Szerettünk volna meglepni ellenfelünket, de az első öt percben kialakult lehetőségek kimaradtak. Utána viszont lélektani és taktikai fölénybe kerültünk, jöttek újabb helyzetek, amelyekből egyet értékesítve begyűjtöttük a három pontot.

A gól története

50. perc: Kövesdi-akció futott a pályán, Cseri bal oldali beadása után a védőjét megelőző Pekár estében, jobbal, hat méterről a léc alá lőtte a labdát, 0–1.

