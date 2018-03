Mezőkövesd Zsóry FC: Nyolc találattal tizenegy pontot hozott a konyhára

A sárga-kékek NB I-es labdarúgócsapata két hete 3-2-re nyert az Újpest FC vendégeként, néhány napja pedig hazai környezetben 2-1-re diadalmaskodott a Swietelsky Haladás ellen. Mindkét mérkőzésen a putnoki gyökerekkel rendelkező Koszta Márk volt a fürdővárosiak legjobbja. A 21 éves támadó középpályás három tavaszi találata öt pontot hozott a bennmaradásért küzdő borsodiak konyhájára.

Nyolcnál tart

– Nagyon örülök, hogy lendületbe jöttünk – mondta a kövesdiek gólvágója. – A három összecsapásunkon hét pontot gyűjtöttünk: jól megy nekem és a csapatnak is, ez pedig az edzői stáb kiváló munkájának köszönhető.

A jó felépítésű Koszta, miután a Mezőkövesd Zsóry FC együtteséhez került, zsinórban tíz mérkőzésen eredménytelen maradt, aztán a következő tizenegyen nyolcszor vette be a hálót, ezzel pedig az őszt és a tavaszt is figyelembe véve már 11 pontot termelt.

– Korábban is szép számmal akadt helyzetem, de csak azt követően indultam be, hogy megszereztem az első gólomat. Boldog vagyok, hogy az eredményességemmel segíthetem a gárdát a megkapaszkodásért folytatott heroikus küzdelemben. Aki rápillant a tabellára, láthatja, hogy öt társaság is veszélyeztetett, ezért minden pontnak nagy jelentősége lehet a végelszámolásnál. Kicsit még szomorúak vagyunk amiatt, hogy nem sikerült elmozdulnunk az utolsó helyről, de ha így folytatjuk, ez hamarosan bekövetkezik.

A vasiak két vállra fektetése után nagy volt az ünneplés a „matyók” öltözőjében. Erről így beszélt a győztes gólt produkáló játékos:

– Jártunk egy kis táncot, hangosan szólt a zene és jöttek az ilyenkor szokásos, lehet, hogy nem éppen szalonképes rigmusok is. Sokan gratuláltak nekem is, ölelgettek, szorongatták a kezemet, a Putnokon edzősködő édesapám – akinek NB III-as meccse volt – telefonon gratulált nekem. Annyit mondtam mindenkinek, hogy szerencsére érzem a kaput és szerencsém is van, mert a futballban erre szükség van. Magamon egyébként azt tapasztalom, hogyha fejben rendben vagyok, akkor ez megfelelő koncentráltsággal párosul és máris jönnek a gólok.

Debrecenbe mennek

A Mezőkövesd Zsóry FC március 17-én a Debreceni VSC vendége lesz. Az első fordulóban Hudák 92. percben elért fejesgóljával a kövesdiek 2-1-re diadalmaskodtak a hajdúságiaknál…

– Akkor én még nem voltam a klub játékosa – folytatta Koszta Márk. – Az a 3 pont remek rajtot jelentett, most pedig ismét remekül startoltunk. Óvatosnak kell lennünk majd, mert hazai környezetben aztán kikaptunk a DVSC-től, a harmadik felvonást pedig újra meg akarjuk nyerni. A szombathelyiekkel szemben vívott csatánkat követően még nem került szóba a soron következő 90 percünk, amelyre természetesen igyekszünk a lehető legjobban felkészülni. A nem is olyan régen vívott edzőmeccsünkön megvertük őket, de ez nem mérvadó. A Loki most nincs jó passzban, otthon alulmaradt az Újpest FC-vel szemben és most minket fogadnak. Remélem, hogy a lendületünkből újabb pontokat tudunk csiholni.

Koszta góljai

11. forduló: Swietelsky Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 1 gól

13. forduló: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 1 gól

16. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC 3-3 2 gól

17. forduló: Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 1 gól

21. forduló: Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-3 2 gól

22. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Swietelsky Haladás 2-1 1 gól

