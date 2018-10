Mezőkövesd Zsóry FC: Nem jutott pont a Kövesdnek

A Mezőkövesd ebben a szezonban igen jól szerepel a labdarúgó NB I-ben. Sokan számítottak a szurkolók közül arra, hogy a jó sorozat tovább folytatódik a csapat paksi vendégszereplésekor is. A mostani vendéglátók azonban bármelyik csapatnak tudnak kellemetlen perceket szerezni és sajnos most is ezt az arcukat mutatták, mert bár küzdött Kuttor Attila csapata, de végül pont nélkül tértek haza.



Kuttor Attila Fotó: ÉM

A fürdővárosiak a 12. forduló keretében az otthon remekül szereplő Paksi FC vendégei voltak és folytatni akarták eddigi kiváló szereplésüket. Összeállításukban nem volt meglepetés, Kuttor Attila vezetőedző az alapcsapatát küldte a pályára.

Bevánszorgott

Az első félidő nem hozta lázba a szinte üresen kongó lelátókon üldögélő néhány száz nézőt. Eladott labdák, rossz átadások jellemezték a meccs elejét. A 16-oson belülre egyik csapat játékosai sem merészkedtek, a kapuk nem forogtak veszélyben, a kapusoknak többnyire csak a hazaadásokat kellett lerendezniük. A paksiaknál volt többet a labda, de emiatt aligha kellett aggódnia a mezőkövesdieknek, mert a hazai mezőnyfölény semmit nem ért. A vendégek lesgólt szereztek a 23. percben, ekkor jogosan szólt a játékvezetői síp. Kevéssel a szünet előtt is megállíthatta volna Erdős a játékot, ugyanis az otthoni alakulat gólját kétes szituáció előzte meg. Hahn visszafelé mozgott, és amikor megkapta a labdát, már nem volt lesen, de az elrúgás pillanata – ebben az esetben az elfejelés – számít. Pár centiméteren múlt az egész, az ember (az asszisztens) számára szemmel nehezen érzékelhető a különbség, de a televíziós ismétlés sokszori megtekintése után több, mint lesgyanús helyzet alakult ki. Az persze más kérdés, hogy Dombó menthetett volna, de olyan szerencsétlenül nyúlt a labdához, hogy az bevánszorgott és amikor kikaparta, az alapvonali segítő jelezte, hogy a játékszer teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon. Ezenkívül már érdemleges nem történt (leszámítva Dombó újabb hibáját, amelyet helyrehozott), a szervezetten futballozó vendégek ugyanis nem adtak teret a zöldben küzdő riválisuknak.

Molnár szépített

A folytatásban rákapcsoltak a borsodiak, akik az első félidőtől gyorsabb játékra törekedtek. Cseriék kezdeményeztek, a Paks pedig úgy őrizte előnyét, hogy semmilyen különös játék­elemet nem mutatott be. A fehérben szereplő, de klubszínei alapján sárga-kékek igyekeztek, az egyenlítésért hajtottak, Molnár G. közel is állt ehhez, viszont labdája a jobb kapufáról perdült az alapvonalon túlra. A második hazai gólt – ha az NB I-ben lenne videobíró – ismét sokáig lehetett volna nézegetni. Az elrúgás pillanata megint azt mutatta, hogy az egykori mezőkövesdi Gévay picit, talán egy-két arasszal előrébb volt, mint a védők, de Erdős játékvezetőt a vonalban lévő kollégája megint nem segítette ki, mert nem érzékelte az ismét szinte elhanyagolható távolságot – így a 2-0 nehéz helyzetbe hozta Pillárékat. Ekkor talán senki nem gondolta, hogy ez a meccs akár 2-2 is lehet. Szalai A. a rosszul kimozduló Rácz mellett szépíthetett volna, aztán az igencsak gólképes Molnár G. ezt tette és még mindig százhúsz másodperc állt a kövesdiek rendelkezésére az egalizáláshoz. A ráadás ráadásában Silye bal oldali beíveléseire startoltak Kosztáék, de vagy lemaradtak a labdáról, vagy a védők valahogyan tisztáztak, a lényeg az, hogy az égiek nem akarták a döntetlent. A látottak (és az ismétlések) alapján leszögezhetjük, hogy a Mezőkövesd Zsóry FC pontot érdemelt volna, de mint tudjuk: a labdarúgásban a hármas síp­szó után már felesleges feltételes módban fogalmazni és a sebeket nyalogatni.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv: Paksi FC vs. Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-0)

Paks, 800 néző. V.: Erdős (Kóbor, Király).

Paksi FC: Rácz (5) – Kulcsár D. (6), Fejes (5), Gévay (6), Báló (5) – Papp (5), Kecskés (5), Bertus (5) – Haraszti (6), Hahn (6), Remili (5). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (4) – Farkas D. (5), Pillár (5), Szalai A. (5), Vadnai (6) – Szeles (5), Mevoungou (5) – Molnár G. (6), Cseri (6), Vajda S. (6) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Drazic helyett Koszta (5) a 62., Cseri helyett (Szakály D. (-) a 75., Haraszti helyett Bartha (-) a 79, Kecskés helyett Egerszegi (-) a 81., Mevoungou helyett Silye (-) a 82., Hahn helyett Simon A. (-) a 87. percben.

Sárga lap: Gévay a 24., Farkas D. a 39., Cseri a 69., Mevoungou a 80. percben.

Gólszerző: Hahn (1-0) 42., Gévay (2-0) a 70., Molnár G. (2-1) a 91. percben.

Csertői Aurél: – Nagyon fontos győzelem volt. Tudtuk, hogy egy jó csapat ellen lépünk pályára, sajnos sok hibával játszottunk. Az első félidőben megszereztük a vezetést, utána még akadt egy ziccerünk, ez azonban kimaradt. A második játékrészben növeltük az előnyünket, 2-0 után azonban okosabban kellett volna játszani. A végén az ellenfelünk előtt adódott helyzet, de kihúztuk, így elmondhatom, hogy némileg szerencsés győzelmet arattunk.

Kuttor Attila: – Meg kell dicsérnem a csapatot, amely az utolsó percig küzdve harcolt a pontszerzésért. Mindent megtettünk a sikerért, a játékosok jól dolgoztak, a mezőnyben remekül küzdöttek. Ezúttal kevesebb helyzetünk volt a szokásostól, de még így is volt esélyünk a paksiak otthonában. Kiemelem a harci szellemet és csapategységet, ezek a tulajdonságok a jövőben még kamatozni fognak. A hétvégén azon leszünk, hogy a Debrecen ellen visszaszerezzük az elhullajtott pontokat.

A gólok története

43. perc: a lesről visszalépő Hahn kapott labdát a 16-oson belül. Átvette, majd Szalai A. mellett félfordulattal, jobbal, 13 méterről lőtt, a középre tartó labdát pedig Dombó bevédte. Rosszul nyúlt a játékszerhez, amely a kezeiről és a testéről a gólvonal mögé gurult, 1-0.

71. perc: Haraszti balról ívelt a kapu elé, Gévay (aki az elrúgás pillanatában a leshatáron állt) 5 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 2-0.

91. perc: Koszta jobbról lőtt a kapu elé, a kapus és a védők nem tudtak menteni, az akciót kísérő Molnár G. pedig közelről testtel sodorta a játékszert a háló közepébe, 2-1.

