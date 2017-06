Mezőkövesd Zsóry FC: Molnár Gábort elvitte a Puskás, pénzért

A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatának ügyvezető igazgatóját a forrásban lévő keretükkel szembesítettük.

– Ami már biztos: Dinjarral szerződést bontottunk és Balogh B., Kink és Orosz is elmegy tőlünk – sorolta Hagyacki József. – Molnár Gábort kivásárolta a Puskás Akadémia, ám ennek a klubváltásnak az összege nem publikus. Rajta kívül Diallo is Felcsútra tart. Sós B. sorsa még kérdéses, és ugyanez a helyzet Cziczival is, a korábbi hírekkel ellentétében. Bacelic-Grgic és Pauljevic visszamentek a klubjaikhoz, Vági azonban itt van, vele kapcsolatban még nem született döntés, miként Egerszegivel kapcsolatban sem tudok végleges határozatról beszámolni, a neve mellett szintén kérdőjel van.

Az ügyvezető igazgatónak megemlítettük az általuk kölcsönadott játékosokat – Csirmazt, Engelt, Fröhlichet, Hefflert, Milutinovicot, Ráczot és Rybanskyt is –, de kitérő választ kaptunk:

– A felsoroltak függőben lévő ügyek, ezekről pedig nem szolgálhatok érdemi információval. Még nem tudom megmondani, hogy itt maradnak, vagy máshová távoznak, esetleg ismét kölcsönbe mennek. Vezetőedzőnk persze a személyi kérdések gyors lezárásában érdekelt, ezt megértem, de ebben a sportágban, ezt jól tudjuk, más az elmélet és más a gyakorlat. Pillanatnyilag azt jelenthetem ki, hogy az elkövetkezendő napokban mennek is el tőlünk, meg jönnek is hozzánk játékosok, ezekről folyamatosan hírt adunk majd.

