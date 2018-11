Mezőkövesd vs. Vidi FC: Megverték a nemzetközi kupacsapatot is

Az NB I-es bajnokság 14. fordulója keretében az egyetlen magyar nemzetközi kupaszereplő látogatott a fürdővárosba. A kövesdi összeállítás egyetlen érdekességét az adta, hogy a védekező középpályás posztján hetek óta magabiztosan teljesítő Mevoungou helyére Silyét jelölte Kuttor Attila vezetőedző. Pompás, napsütéses, kellemesen enyhe idő fogadta a pályára lépő csapatokat.

Koszta ziccere

A sárga-kékek olyan hadrendet választottak, amely egyszerre volt védekező és támadó, a kecske és a káposzta tanmeséjének megfelelően. Cseri hátrább lépett a középpályán, melynek bal oldalára Vadnai került, míg Silye lett a negyedik, balos védő. A 10. és a 11. percben háromszor is vezetést szerezhetett volna a vendégcsapat, de Fortuna Pillárékkal volt. A 12. percben Koszta lépett ki a leshatárról Molnár G. remek átadásával, de százszázalékos ziccerből fölé emelt. Nem sokkal később ötletes bal oldali szögletet követően addig lépték át a labdát az otthoniak, amíg Vajda S. 13 méterről lőhetett, de fölé emelt.

A borsodi taktika része volt a gyakori helycsere, ennek jegyében többen is más posztokon tűntek fel, mint a kezdés után. Cseriék azzal kísérleteztek, hogy a védelem mögé ívelték a labdákat, és ezekre startoltak az érkezők, akik sok zavart okoztak. Negyedóra elteltével alábbhagyott a vállalkozókedv, a kapuk már ritkán kerültek veszélybe. A két 16-os között pattogott a labda, izgalomnak nyoma sem volt. A játékosok egymás hibáiból, rossz átadásaiból éltek, így nem is tudtak ígéretes akciókat kidolgozni. Hosszú idő után Cseri szabadrúgása jelentette az egyetlen eseményt, a középpályás ívelése azonban csemege volt Kovácsik kezeinek.

Remek támadásból

A szünet után rögtön kiderült, hogy első a gólt nem kapni szólam, ezért aztán hátul mindkét alakulat elegendő erőt állomásoztatott. A kapusok dolga a hazaadások megölelésében merült ki. Az 54. percben Stopira az ötös környékéről jobbal emelt a kapu bal oldala mellé, így maradt a 0-0. A vendégek birtokolták többet a labdát, míg a borsodiak a kontratámadások adta esélyekre koncentráltak. A kiugratások nem jöttek be, mert a védők egy lépéssel mindig előrébb jártak, az idő pedig szépen fogyott. A 60. percben Scepovic balról akart beadni, de a légüres térbe emelt, így ebből sem lett semmi. Mindenki fedezett mindenkit, ezért a vezető találat megszerzésében talán egyik gárda sem bízott.

A legjobbkor jött Molnár G. és Koszta párját ritkító együttműködése, amely meghozta az annyira várt hazai gólt, innentől kezdve pedig esélyessé lépett elő a Mezőkövesd. Következtek a vendégcserék, ezek után azonban Koszta átadásából Molnár G. kihagyta a meccslabdát. Már csak tíz perc kellett a bravúrhoz, amikor Cseri helyére ,,takaríts fiam” jelszóval Mevoungout küldte be Kuttor Attila. Juhász R. fejelt kétszer, egyszer fölé, egyszer Szappanos kezébe és egyre jobban érett a forduló újabb meglepetése. Ez megérdemelten bekövetkezett, így a publikum hosszú ideig éltette kedvenceit, akik rászolgáltak a győzelemre az öreguras és semmit nem produkáló Vidi FC ellen.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv: Mezőkövesd Zsóry FC – Mol Vidi FC 1-0 (0-0)

Mezőkövesd, 2456 néző. V.: Solymosi (Szécsényi, ifj. Varga G.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (6) – Farkas D. (6), Pillár (6), Szalai A. (6), Silye (6) – Szeles (6), Cseri (5), Vadnai (5) – Molnár G. (7), Vajda S. (6) – Koszta (7). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Mol Vidi FC: Kovácsik (5) – Hangya (5), Fiola (5), Vinícius (5), Stopira (5) – Nego (5), Nikolov (5), Hadzic (5), Kovács I. (5) – Scepovic (4), A. Hodzic (4). Vezetőedző: Marko Nikolics.

Csere: Hangya helyett Berecz Zs. (-) a 71., Nikolov helyett Juhász R. (-) a 75., Cseri helyett Mevoungou (-) a 81., Kovács I. helyett E. Hadzic (-) a 86., Koszta helyett Drazic (-) a 86., Vajda S. helyett Tóth B. (-) a 89. percben.

Sárga lap: Fiola a 76., Szappanos a 91. percben.

Gólszerző: Koszta (1-0) a 66. percben.

Kuttor Attila: – Nagyon komoly sikert értünk el a Európa Ligában is jól szereplő ellenfelünkkel szemben. Hetek, sőt hónapok óta letesszük a névjegyünket a pályára. Mi mindig 3 pontban gondolkozunk, mindig hiszünk önmagunkban és ez most is diadalt eredményezett. Saját játékunkat csináltuk, saját erényeinket vonultattuk fel, és a futball ezt hálálta meg.

Marko Nikolics: – Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez. Jól kezdtük a mérkőzést, egy perc alatt volt három százszázalékos helyzetünk, ezek azonban kimaradtak, erre viszont nem lehet hivatkozni. Nekünk nem ment be semmi, van ilyen, tipikus eset ez a futballban. A Mezőkövesd kontratámadásokra rendezkedett be, egy lehetőségét értékesítette, mi viszont egyet sem. Voltak mélységi passzaink, íveléseink, lövéseink és fejeseink, eredmény nélkül. Már 13 pontot veszítettünk az európai kupameccseink után, ez tény. Mentálisan nehéz meccset vívtunk, hiányzott a figyelem, és nem kerültünk fókuszba.

A gól története

66. perc: Szalai A. felszabadító rúgását Molnár G. szedte össze a félpályánál, majd vezette a labdát, aztán mesterien ugratta ki Kosztát, aki átvette, és balról, 12 méterről, ballal, a bal alsó sarokba gurított, 1-0.

