Mezőkövesd Zsóry FC: Megint kevés hiányzott a pontszerzéshez

Az NB I-es bajnokság 29. fordulója a nehéz helyzetben lévő Puskás Akadémia FC otthonába szólította a fürdővárosiakat. A vendégek közül a gólerős Molnár G. vállizomszakadása miatt nem szerepelhetett, míg a kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódók közül Szeles, Meskhi és Pillár is vállalta a játékot. Az várható volt, hogy a hetek óta jó formában lévő, kiszámíthatatlan mozgású Moutari bekerül a kezdőcsapatba, most Kosztát szorította ki. Eszményi időben és remek pályán feszültek egymásnak a csapatok.

Gyenge első félidő

Egy darabig nem történt semmi a küzdőtéren, a labda a két 16-os között pattogott. Aztán Cseri jobbról, éles szögből próbálta megtalálni a rést, de Hegedüs L. résen volt, és szögletre mentett. Az első negyedóra végén Arabuli szerette volna „megetetni” Vad II játékvezetőt, eljátszotta, hogy Pillár szabálytalanul szerelte, végül annak örülhetett, hogy megúszta sárga lap nélkül. Drazic közeli fejese csúnyán mellément, pedig ha a csatár pontosabban céloz, növelhette volna góljai számát. Unalmas mezőnyjátékkal teltek a percek: a kövesdiek azt játszották, amit saját helyzetükben idegenben kell, és fekszik is nekik.

Zárt védekezésből sok passzal építkeztek, de nem voltak elég gyorsak, ezért nem teremtettek létszámfölényes akciókat, a Puskás játékosai meg rendre visszaértek. A hazaiak egyetlen épkézláb támadást sem vezettek, körülményesen járatták a labdát, kocogtak, maguk sem tudták, mit akarnak a gyepen. A védőmunka domborodott ki, a két kapus rendre a helyén volt, majd a félórához közeledve az elszakadó Drazic előtt villant „valami”, aztán Cseri jó 20 méteres szabadrúgásában bízhattak a vendégek, de csalódniuk kellett. A 35. percben Knezevic is feldobta magát Pillár mellett, Vad II azonban ezt a mozdulatot is helyesen ítélte meg azzal, hogy továbbot intett. A kockáztatás legcsekélyebb jelét sem láttuk, a felek megelégedtek a játszadozással, az első félidő alatt csupán négy labda ment kapura, az izgalomtól így senki nem kapott a szívéhez.

Eladott labda után

A szünetben cserét határozott el Kuttor Attila: a mozgékony, jól szervező Vajda S.-t azzal a szándékkal küldte be, hogy erősítse csapata támadójátékát. Ez be is vált, jobbára a Puskás térfelén pattogott a labda, a mezőnyfölény azonban semmit nem ért. Következtek a további cserék és húsz perccel a vége előtt – mivel mindenki mindenre nagyon vigyázott – úgy látszott, hogy egyik gárda sem tud a másik fölé nőni, és a hálók érintetlenek maradnak. Aztán következett egy hiba, a felcsútiak pedig Knezevic révén éltek a „tálcán” felkínált labdával, a meccs első és utolsó ziccere bement. Ezt követően a hazaiak óvták a 3 pontot, behúzódtak a kapujuk elé, Kuttor Attila pedig Kosztát is frontba dobta, hátha sikerül egyenlítenie alapon…

A hajrában még láttunk egy jobb oldali Puskás-rohamot, ezt azonban megúszták a sárga-kékek – a vereséget azonban nem. A Zsóry FC könnyen ponthoz juthatott volna ezen a harmatos mérkőzésen, de a tipikusan egygólos összecsapáson nem Cseriék hozták össze a mindent eldöntő találatot, így ők is izgalmas négy találkozó elé néznek. A forduló után az alsóházban nagyon közel kerültek egymáshoz az alakulatok, és a kiesőnek tekinthető Haladás mellett még akár hat (!) gárda is bajba kerülhet. A Mezőkövesd számára viszont nyugalmat adhat a 4 pont előny, a három vereség ellenére a hetek óta mutatott stabil csapatmunka és a jó sorsolás.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv

Puskás Akadémia FC–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (0–0)

Felcsút, 1035 néző. V.: Vad II (Vígh-Tarsonyi, Lémon).

Puskás Akadémia FC: Hegedűs L. (5) – Szolnoki (5), Hegedűs J. (5), Hadzsiev (5), Nagy Zs. (5) – Szakály P. (5), Mioc (5), Urblík (5), Sós B. (5) – Arabuli (6), Knezevic (6). Megbízott vezetőedző: Komjáti András.

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (5) – Eperjesi (5), Pillár (4), Katanec (5), Szalai A. (5) – Szeles (5), Iszlai (5) – Cseri (5), Meszhi (6), Moutari (6) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Szeles helyett Vajda S. (5) a 46., Urblík helyett Poór (5) a 60., Arabuli helyett Vega (5) a 61., Cseri helyett Pekár (–) a 75., Drazic helyett Koszta (–) a 75., Sós B. helyett Spandler (–) a 80. percben.

Sárga lap: Meskhi a 29., Nagy Zs. a 86. percben.

Gólszerző: Knezevic (1–0), a 72. percben.

Komjáti András: – Mind a két csapat kereste a fogást a másikon az első negyvenöt percben. Lassú volt a mezőnyjáték és kevés helyzet alakult ki. A második félidő már harapósabbra sikeredett, közben egy remek egyéni teljesítmény után megszereztük a vezetést, és ezt szerencsére meg is tudtuk tartani. Összességében csak egy pozitívumot láttam a találkozón, ez pedig a három pont.

Kuttor Attila: – A kapu előtt teljesen dekoncentráltak voltunk, rossz döntéseket hoztunk. Voltak ugyan lehetőségeink, talán még több is, mint a hazaiaknak, azonban ők egy egyéni akció végén megszerezték a vezetést. Fel kell ébrednünk, elő kell vennünk a harcos modorunkat, mert ez nagyon hiányzott.

A gól története

72. perc: Pillár eladta a labdát, amelyet Knezevic játszi könnyedséggel szerzett meg. A horvát nemzetiségű csatár a mezőkövesdiek térfelének közepétől nagy lendülettel tört előre, Szalai A. mellett is elvitte a labdát, aztán 11 méterről, jobbról, jobbal laposan a vetődő Szappanos mellett a bal alsó sarokba lőtt, 1–0.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA