Mezőkövesd Zsóry FC: Kuttor Attila tanul és tanít

– A téli holtidőben is tréningeztek a fiúk – mondta Kuttor Attila, a sárga-kékek vezetőedzője. – Az erőnléti edzők egyéni tervet adtak a játékosoknak, akik a munkát nem fakultatív alapon, hanem ellenőrzés mellett végezték el.

A szakvezető csak hétfőn délután érkezik a sporttelepre, ennek magyarázataként ezt közölte:

– Most végzem a pro licences tanfolyamot, így délelőtt Telkiben van jelenésem, majd kocsiba ülök és az öltözői „székfoglalóra” érkezem meg a stadionba. Kedden egész nap távol leszek, és lehet, hogy szerdán is, ez azonban még képlékeny. Ugyanis ezen a napon délutánonként angolkurzusunk van és bizonyára most is így lesz. Terveim szerint csütörtöktől végzek teljes értékű munkát a csapat mellett, addig azonban a kollégáim csináltatják meg az előre megbeszélt feladatokat.

A trénert – aki tehát vezetőedzőként nem csupán tanítja a labdarúgást, hanem saját maga is tanul – ezután tanfolyamának érdekességeiről faggattuk.

– Nagyon értékes kurzuson veszek részt – folytatta Kuttor Attila. – Sok új dolgot tanulok mind a tanfolyamvezetőktől, mind az előadóktól, és ha szabad így fogalmaznom, a diáktársaimtól, akik már komoly tapasztalatokkal rendelkező szakemberek. Néhány név a tanárok és a hallgatók közül: Sisa Tibor, Georges Leekens szövetségi kapitány, Lőw Zsolt, Szabics Imre, Szélesi Zoltán. Külföldi tanulmányútra is mennem kell majd, ez azonban tervezés alatt áll, mert kérdéses, hogy mikor lesz rá időm és lehetőségem. Hozzáteszem, hogy nem csupán letudni akarom ezt a látogatást, hanem a vizittel komoly szakmai gyarapodást szeretnék elérni.

A mestertől megkérdeztük azt is, hogy miért mozdulnak ki saját komplexumukból, ülnek buszra és veszik az irányt a Zsóry felé, holott sporttelepükön minden adott. Kuttor Attila ezt felelte:

– Abszolút nem szeretem a műfüvet. Baleset- és sérülésveszélyes, különösen felnőttkorban, amikor már minden beállt az izomzatban. Nagypályánkat természetesen kíméljük, ezért karikázunk nap mint nap az edzőcentrumunkba.

A Mezőkövesd Zsóry FC kerete még forrásban van. Az érkezők oldalán már megjelent Bognár István, a csapatban korábban már játszott középpályás a Ferencvárostól jött vissza, továbbá célegyenesbe került a kapus Horváth Tamás és a középpályás Oláh Bálint leigazolása. Előbbit a Videotontól, utóbbit pedig a DVTK-tól hozták, bemutatásuk azonban még nem történt meg. Más labdarúgókat is várnak, miként tény, hogy többen máshol folytatják pályafutásukat, a hírek bejelentése az elkövetkezendő napokban folyamatosan várható. Jelenlegi keretük tagjai közül a középső védőként bevethető Szeles Tamás Miskolcon vállműtéten esett át, rehabilitációs kezelésen megy keresztül, várhatóan csak a bajnokság első felében csatlakozhat társaihoz, míg Gohér Gergő (bal oldali védő) térdfájdalmai miatt külön dolgozik, közben megpróbálnak sérülése végére járni.

Az élvonalbeli gárda január 31. és február 9. között tíz napot tölt majd a török riviérán lévő Belekben. A felkapott kistelepülés Antalya, a híres üdülőváros „öblében” található. Ebben az időben arrafelé – tekintettel a kiváló körülményekre – tucatnyi magyar és külföldi együttes portyázik, a kövesdieknek így könnyű lesz edzőpartnereket találniuk. Nem kevesebb mint hat felkészülési találkozót terveznek, ellenfeleik viszont egyelőre csak a tervezőasztalon vannak meg.

