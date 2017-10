Mezőkövesd Zsóry FC: Kuttor Attila próféta akar lenni saját hazájában

A 47 éves szakvezetőt Hagyacki József, az élvonalbeli együttest fenntartó Mezőkövesd Zsóry FC Kft. ügyvezető igazgatója kedden délelőtt mutatta be a keret tagjainak, majd a társaságnak a Zsóry-edzőcentrum pályáján tréninget vezényelt.

Harcos védő voltam, most a támadófutballt helyezem előtérbe.” Kuttor Attila

Pályája elején áll

Közben a klubház tárgyalójában váltottunk szót Hagyacki Józseffel, aki ezzel kezdte:

– A hiedelemmel ellentétben nem nézelődtünk az edzőpiacon, mindvégig megbíztunk Radványi Miklósban. Türelmesek voltunk vele, kitartottunk mellette, hiszen az előző szezon végén megtette a magáét, benntartotta a gárdát az NB I-ben. Mesterünk azonban a Debreceni VSC elleni hazai vereség után jelezte felénk, hogy nem tudja tovább csinálni, bennünk pedig kialakult az az álláspont, hogy döntését el kell fogadnunk. Mert mindkét félnek ez lesz a legjobb, kell az új impulzus, álláspontunk szerint ugyanis a fiúknak, képességeik alapján, nem a táblázat utolsó előtti helyén kellene állniuk.

Arra a kérdésre, hogy hány utódjelölttel vették fel a kapcsolatot, az ügyvezető igazgató így felelt:

– Valós esélye csak egy-két szakembernek volt, s köztük külföldi vagy külföldön dolgozó is akadt. Az persze természetes, hogy a különböző portálokon repkedtek a nevek, a menedzserek bedobtak néhány trénert, az érdekeiknek megfelelően. Kijelenthetem, hogy egyedül Kuttor Attilában gondolkodtunk, kezdetektől ő volt a komoly kiszemeltünk. Akit nem nagyon kellett senkinek sem ajánlania vagy pártfogolnia, hiszen a labdarúgásban dolgozunk és élünk, jól tudtuk, hogy kik a szabadon lévő, szerződtethető edzők. Szinte már hallom is az ellentábor hangját, mely szerint nincs rutinja, bár jelentős játékosmúlttal rendelkezik. Kérdezem: van-e valamilyen biztosíték arra, hogy egy neves szakvezető jobb lesz, mint egy „névtelen”? Hoztunk már ide rutinos mestert, és mire jutottunk vele? Kuttor Attila pályája elején áll, ambiciózus, van benne fantázia, hiszünk abban, hogy ki tudja vezetni a csapatot a gödörből. Hazabeszélek: vezetőedzőnk szép szakmai feladatot kapott tőlünk, itt a lehetőség arra, hogy bizonyítson, éljen vele.

2019. június 30-ig

Az ügyvezető igazgató ezután rátért az időszerű praktikus dolgokra:

– Kuttor Attilát 2019. június 30-ig szerződtettük. Az az elvárásunk, hogy tartsa benn a csapatot az NB I-ben. Eddigi, a várttól gyengébb szereplésünk okának a koncentrációhiányt neveztük meg: nem itt tartanánk, ha a meccsek utolsó pillanataiban odafigyelünk. Mivel rendre kihagytunk, sok pontot herdáltunk el. Most is az a véleményünk, hogy keretünk alkalmas az élvonalra, ennek ellenére egészen biztos: a télen lesznek változások, érkezők és távozók is. Már bocsánat a fogalmazásért, de nem vagyunk berezelve: még 21 forduló van hátra, azaz 63 pontot lehet szerezni. Bármelyik alakulat megroppanhat vagy felkapaszkodhat. Tavaly ki gondolta volna, hogy kiesik az MTK Budapest, ennek jegyében most is lehet még meglepetés, váratlan esemény. Sokan leírják a Balmazújvárost, páran minket, de azon vagyunk, hogy rájuk cáfoljunk. Kérem is a szurkolóinkat, hogy álljanak mellénk, biztassák a fiúkat.

Tállai András hívta

A kedd délelőtti edzést követően Kuttor Attila először annak történetét mesélte el, miként került Mezőkövesdre:

– Az elnök úr, vagyis Tállai András vasárnap hívott fel telefonon. Közölte, hogy edzőkérdés van a klubnál, majd megkérdezte, hogy tudunk-e erről beszélgetni. Igennel feleltem, eljöttem Kövesdre és gyakorlatilag mindenben meg is egyeztünk. Persze nem ugrottam rögtön fejest a vízbe, ha úgy tetszik, hatástanulmányt végeztem. Tájékozódtam, hová kerülök, mik az elvárások, milyen állapotokkal találom magam szemben. Ez nem volt nehéz feladat, hiszen vannak itt barátaim, ismerőseim, az NB I-et illetően eleve képben vagyok. Sokan gratuláltak, hívtak, volt, aki azt kérdezte tőle, hogy lehetek-e próféta a saját hazámban, elvégre miskolci-borsodi vagyok. Azt válaszoltam, hogy az élet azt hozta, hogy nekem már sok hazám van, a gyökereim viszont helyiek, és nagyon remélem, hogy a bajnokság végén igennel felelhetek erre.

A sárga-kékek új vezetőedzője kisvártatva megjegyezte, hogy nem fél a kudarctól, az esetleges bukástól, ha így tenne, nem ülhetne a gárda kispadjára.

– A fociban dolgozó emberként nagyjából három évtizede ismerem ezt a közeget – folytatta Kuttor Attila. – Sok meccset láttam élőben, aztán a televízióban is, és volt szerencsém néhányszor szemügyre venni a Mezőkövesd Zsóry FC-t is. Leszögezem, hogy nem osztom azt a nézetet, hogy köztünk és a Haladás között dől majd el a bennmaradás-kiesés sorsa. Tizenkét csapat van, két győzelem vagy két vereség óriási változásokat hozhat a táblázaton. Futballozni akaró csapatot akarok látni a pályán, az elképzeléseimet pedig a lehetőségeimhez szabom. Magam harcos védő voltam, most azonban a támadófutballt helyezem előtérbe annak megjegyzése mellett, hogy ez nem jelenthet fej nélküli rohamozást. Az öltözőbe lépve azzal szembesültem, hogy komoly keretünk van, amely alkalmas a célunk megvalósítására. Dolgoztam már például Iszlaival, Szelessel és Dombóval, és ha az emlékezetem nem csal, akkor néhány játékos ellen még játszottam is. Azt még nem tudom, hogy hozok-e majd játékosokat, ez ugyanis nem kizárólag az én kompetenciám. Szakmai főnököm egyébként nincs a klubnál, ahol szabad kezet kaptam.

A matyóvárosiak a hétvégén Paksra látogatnak, az összecsapás pikáns részlete a Kuttor Attila és Csertői Aurél közötti barátság.

– Soron következő ellenfelünk mesterével tényleg nagyon jóban vagyok, most azonban egymás ellen hajtunk, ezért nagy izgalommal várom a 90 percet. Kijelentem: én, mi bárhol és bármikor a győzelemért megyünk ki a pályára.

Fejezetek az új szakvezető múltjából

Kuttor Attila Miskolcon született, Diósgyőr-nevelésű, aztán játszott a Videoton, a Győr, az MTK, a DFC, a Debrecen, a Siófok és a Haladás csapatánál. Aktív pályafutása alatt nem kevesebb, mint 560 NB I-es mérkőzésen szerepelt. Jobbára védőként kapott szerepet, ennek ellenére 49 gólt szerzett az élvonalban, a válogatottban pedig 19-szer húzta magára a címeres mezt. Szakvezetőként már dolgozott az élvonalban, két évvel ezelőtt „beugróként” a Haladás csapatát irányította a Pápa ellen. Kuttor Attila az utánpótlás-nevelésből is kivette a részét, tevékenykedett az Illés Akadémiánál, a Haladásnál, legutóbb pedig a Videoton alkalmazta.

