Mezőkövesd Zsóry FC: Knezevic duplájára nem volt válasz

Az NB I-es bajnokság szombati 18. fordulója rossz előjelekkel kezdődött a vendégek számára. Nélkülözniük kellett a gólgyártásban élen járó Molnár G.-t, az öt sárga lapos Cserit, valamint a sérült Kosztát és Silyét, hogy Tóth B.-t már ne is említsük. A hazaiaknál az volt a leglényegesebb változás, hogy a napokban váratlanul menesztett Benczés Miklós vezetőedző helyére megbízottként Komjáti András klubigazgató ült a kispadra.

Szappanos mentése

A szállingózó hóesés és a mély talaj nehezítette a játékosok dolgát. A hazaiaknál volt többet a labda, de ezzel nem mentek semmire. A tapogatózás érdekes fejleményt hozott a 11. percben. Szappanos „félrossz” kírúgása Hegedűs J.-hez került, a védő pedig észlelte, hogy a portás kinn áll, ezért a felezővonal közeléből emelte a kapura a labdát. A kétségbeesetten visszafutó Szappanosnak azonban úgy sikerült tiszttáznia, hogy a gólvonal előtt kiöklözte a játékszert. A borsodiak első komoly válasza a 18. percben jött, ekkor Drazic ugrott ki a leshatáron, majd 11 méterről, ziccerből jobbal célzott, de Danilovic a helyzet magaslatán állt. Ezt követően a sárga-kékek harcoltak ki mezőnyfölényt, több lehetőségük is akadt a gólszerzésre, de csak Szakály D. lesről szerzett találatáig és Drazic kapufájáig jutottak. Utóbbi úgy történt, hogy pár méterről, jobbal lőtt, Danilovic pedig a bal kapufa segítségével oldotta meg a dolgát. Védekezett a Puskás, melynek akciói teljesen veszélytelennek bizonyultak, így az első negyvenöt perc sokat igért a folytatásra.

A második félidőben

A kezdeti nekiveselkedés után visszavették a tempót a csapatok, amelyek abban reménykedtek, hogy valamilyen áron vezetést szereznek és ezt majd őrizni fogják. Az 56. percben a felcsútiak cseréltek először, a kissé passzív Radó helyett Latifit küldte be Komjáti András és később kiderült, hogy ezzel igencsak jót húzott. A 60. percben, ahogyan mondani szoktuk, a semmiből szerzett vezetést a Puskás Akadémia FC és ekkor lépéshátrányba került a Mezőkövesd, amelynek kockáztatnia kellett. Érezni lehetett: minden azon múlik, hogy sikerül-e egyenlíteniük, ellenkező esetben – újabb hazai gólnál – ugyanis eldőlhet a találkozó. Következett a büntető, és egy szerencsétlen mozdulat megpecsételte a fürdővárosiak sorsát, ugyanis ezúttal nem volt bennük átütőerő ahhoz, hogy szépítéssel teremtsenek maguknak esélyt a pontszerzéshez. Az otthoniak kényelmesre vették a játékot, húzták az időt, a kövesdiek pedig Vajda S. révén kecsegtető lehetőséget puskáztak el a 79. percben. A hajrában jöttek a cserék, majd Szalaiék mozgósították tartalékjaikat és Drazic került közel a gólhoz, Danilovic azonban pont oda vetődött, ahová a csatár fejelte a labdát. Kevéssel a vége előtt a vendégek Varjas L. révén újoncot avattak, a pontok azonban otthon maradtak. A Mezőkövesd Zsóry FC a mezőnyben stílusosan futballozott, tagjai azonban, eddigi szokásuktól eltérően, idegenben nem tudták bevenni a kaput, ezért nem gyarapíthatták pontjaik számát. Ötven százalékos mérlegükért, a több jó mérkőzésükért és főleg a 24 pontjukért ettől függetlenül dicséretet érdemelnek.

Kolodzey Tamás

A tények

Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-0 (0-0)

Felcsút, 418 néző. V.: Pintér (Kóbor, Medovarszki).

Puskás Akadémia FC: Danilovic (6) – Szolnoki (6), Hegedűs J. (6), Poór (5), Trajkovski (5) – Urblík (5), Varga J. (5) – Kiss T. (5), Knezevic (7), Radó (5) – Arabuli (5). Megbízott vezetőedző: Komjáti András.

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (5) – Farkas D. (5), Pillár (5), Szalai A. (5), Vadnai (5) – Szeles (6), Mevoungou (5), Meskhi (5), Szakály D. (5), Vajda S. (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila. (Varjas 91.)

Csere: Vajsa S. helyett Földi (5) a 45., Radó helyett Latifi (5) az 56., Knezevic helyett Mioc (-) a 83., Mevoungou helyett Katanec (-), a 84., Drazic helyett Varjas L. (-) a 91., Arabuli helyett Heris

(-) a 93. percben.

Sárga lap: Farkas D. a 24., Varga J. a 40., Szeles a 61., Vadnai a 68., Urblík a 79. percben.

Gólszerző: Knezevic (1-0) a 60., Knezevic (2-0, 11-esből) a 69. percben.

Komjáti András: – Támadó szellemű csapatot próbáltam meg a pályára küldeni. Ez az első félidőben nem látszott, inkább a vendégeknek voltak helyzeteik. A szünet után motíváltabbá váltunk, erőstakosabban futballoztunk és az első csere után felpörögtünk, van olyan, hogy az edző úgymond ráhibázik a változtatásra, amely bejön neki. Ekkor már több tűz volt bennünk és gólokat is szereztünk. A Mezőkövesd kulturált futballt játszott, a mozgó embereiket tudták aktivizálni, náluk ez céltudatosan történik. Most abba a helyzetbe kerültünk, hogy előre is kell néznünk, meg hátrafelé is.

Kuttor Attila: – Hiába voltak meg a helyzeteink, ezek sajnos egytől egyig kimaradtak. Egyértelműen a helyzetek kihasználatlansága okozta a vereségünket. Egyébként jól futballoztunk, rengeteg lehetőséget dolgoztunk ki, a kapuba is betaláltunk, ezt azonban nem adta meg a játékvezető. Ilyenkor pedig általában jön az ellenfél és a semmiből gólt szerez. A szünet után is nyomás alá akartuk helyezni a hazaiakat, ugyanis az meg sem fordult a fejünkben, hogy pénz nélkül jöjjünk le a pályáról. Soha nem vagyunk elégedettek, mindig azt keressük, hogy miképpen és miben tudunk tovább fejlődni. Legutóbb a bennmaradásért küzdöttünk, most itt tartunk.

A gólok története

60. perc: Latifi ugratta ki Knezevicet, aki középen átvette a labdát, majd balra elhúzta a kapujából kimozduló Szappanos mellett és a visszafutó védőket megelőzve 9 méterről, ballal a kapu bal oldalába gurított, 1–0.

69. perc: Latifi és Vadnai startolt a labdára. A mezőkövesdiek védője elsőre még szabályosan szerelt a 16-oson kívül, de közben mindketten becsúsztak a büntető területen belülre. Ekkor Vadnai kézzel átölelte Latifit, majd visszahúzta. Pintér játékvezető kivárt, majd feltételezhetően kollégái tájékoztatták a fejleményekről, mire a 11-es pontra mutatott. Knezevic futott a labdának és ballal, a balra mozduló Szappanos mellett a jobb alsó sarokba lőtt, 2–0.

