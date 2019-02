Mezőkövesd Zsóry FC: Kétszer vezettek, mégis pont nélkül maradtak

A labdarúgó NB I 20. fordulójának kövesdi összecsapása, mind a Mezőkövesd Zsóry FC, mind az MTK Budapest alakulata számára fontos volt. A borsodiak már öt fordulót tudtak le győzelem nélkül, míg a vendégek a tavaszi nyitányon otthon kaptak ki. Kuttor Attila, a hazaiak szakvezetője nem látott okot a Diósgyőrött majdnem nyertes csapata felforgatására, ugyanazoknak szavazott bizalmat, akik a piros-fehérek otthonában pontot harcoltak ki.

Bombagólt szerzett

Már a kezdés után kitűnt, hogy a kék-fehérek arra a Bognár I.-re építenek, aki korábban megfordult Mezőkövesden, hiszen minden labdával őt keresték, arra várva, hogy majd osztogat. Meg is tette, ide és oda forgatott a találkozó elején, de ezekből semmilyen veszély nem keletkezett. Pár perc elteltével bátorodtak fel a sárga-kékek, akik a 18. és a 19. percben is az ígéret földjére léphettek volna. Előbb Molnár G. jobbról került helyzetbe, de kisodródott és lövését lábbal mentette Kychak, majd Szalai A. az ötösről fejelhetett, de labdájában nem volt erő. Nem sokkal később ismét Molnár G. vállalkozott, de azért nem tudta növelni góljainak számát, mert Kychak másként gondolta.

Érett a vezető gól, amely a 28. percben meg is jött. Drazic elől elvitték a belsőket, a csatár így abszolút helyzetbe került és igaz, hogy kis szerencsével használta ki lehetőségét, mert találatához kellett Kychak, aki csak beleütni tudott a labdájába, és a kapufa, amely a kövesdi támadó mellé állt. A derült égből a villámcsapás a 32. percben jött, ekkor Katona M. úgy szerezte meg élete találatát, hogy először érezte meg a gólörömöt az élvonalban. A szünet előtt megnyomta a ceruzát a fürdővárosi gárda, kapuja elé szorította ellenfelét és amikor Vadnai került ziccerbe, a táblára már majdnem kiírták a 2–1-et, a védő jól is célzott, de Kychakon nem jutott túl a labda.

Pompásan eltalálta

Az első játékrész nagy részében az otthoniak irányítottak, ezért meglepetést jelentett, hogy Kuttor Attila kettős cserére határozta el magát. Ezt sokan megkérdőjelezték, de – hiába, ilyen a futball – a változtatás a szakvezetőt igazolta: Vajda S. úgy 75 másodperce volt a gyepen, amikor beköszönt és a vezetés ismételt megkaparintása sok jóval kecsegtette csapatát a folytatásra. A találkozó a maga módján gördült: a felek becsülettel szervezkedtek, gyakran játékba kerültek a szélsők és a védők is, mert mindenki csipkedte magát. Akárcsak az első félidőben, ekkor sem volt a meccsben az egyenlítés, amelyet egy birkózónyelven mondott mögékerülés, majd visszagurítás idézett elő, erről pedig lemaradtak a hazai védők. A 2–2 döntetlent vizionált, úgy tűnt, hogy a biztos iksz mindkét félnek jobb, mint az esetleges vereség, így aztán a hátsók nagyon vigyáztak. A próbálkozások inkább „alibiből” történtek, nem is alakult ki különösebben izgalmas jelenet. Aztán az MTK Budapest Vass P. révén megint produkált egy pompásan eltalált gólt érő lövést, a hátrányra pedig nyomban reagált Kuttor Attila, aki abban a reményben küldte be Kosztát, hogy „fiai” elől csak összehozzák az egyenlítést. A mezőkövesdiek a négyperces ráadásban is bízhattak, mondván: amit ebben az időszakban eddig elvett tőlük a sors, most talán visszaad valamennyit, de ez nem jött össze. Az ötgólos, az átlagot meghaladó iramú és színvonalú összecsapáson két ritkán látható, nagyon jól eltalált lövés okozta Pillárék vesztét. Produkciójuk alapján kétségtelen: semmiképpen nem érdemeltek vereséget, hiszen helyenként tetszetősen futballoztak, de ebben a műfajban olykor nem az erények számítanak.

Kolodzey Tamás

A gólok története

28. perc: Cseri indította a hazaiak akcióját, a labda Pekár érintésével került Drazic elé. A támadó átvette a játékszert, majd 14 méterről, jobbról, jobbal lőtt. Kychak vetődött, hozzáért a lasztihoz, amely a jobb kapufáról pattant a hálóba, 1–0.

32. perc: A hazaiak nem tudták kivágni a labdát az ötös és a tizenegyes közötti területről. Katona M. megszerezte azt, majd ballal, 17 méterről óriási gólt ragasztott a jobb felső sarokba, 1–1.

47. perc: Vadnai Cserit hozta játékba, majd Drazic jobbról, élesen a kapu elé lőtt. A szemfüles Vajda S. érkezett, jobbal, közelről a kapu bal oldalát célozta meg. Kychak reflexmozdulattal még mentett, a róla lepattanót viszont Vajda S. két lépésről a léc alá emelte, 2–1.

65. perc: Bognár I. indította az előre törő Deutsch-ot, aki egészen az alapvonalig menetelt, aztán visszagurított. Kanta J. egyedül maradt, jobbal, 10 méterről célzott, lövésébe Szappanos még beleért, a labda azonban róla a kapu közepébe pattant, 2–2.

78. perc: Katona M. jobbról begurított, Vass P. pedig 8 méterről, ballal, elegáns mozdulattal bombázott a jobb felső sarokba, 2–3.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – MTK Budapest 2–3 (1–1)

Mezőkövesd, 1380 néző. V.: Berke (Ring, Vígh-Tarsonyi).

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (5) – Farkas D. (5), Pillár (5), Szalai A. (5), Vadnai (5) – Meskhi (5), Bertus (5) – Molnár G. (5), Pekár (5), Cseri (6) – Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila.

MTK Budapest: Kychak (7) – Katona M. (7), Gengeliczki (6), Selin (5), Deutsch (6) – Vogyicska (5), Vass Á. (5) – Kulcsár T. (5), Bognár I. (5), Vass P. (6) – Lencse (5). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Csere: Farkas D. helyett Silye (5) a 46., Pekár helyett Vajda S. (6) a 46., Vogyicska helyett Kanta J. (6) a 60., Kulcsár T. helyett Torghelle (–) a 70., Cseri helyett Koszta (–) a 80., Vass P. helyett Schön (–) a 91. percben.

Sárga lap: Szalai A. a 25., Lencse a 34., Pillár az 51., Cseri az 54., Vass Á. a 62., Vadnai a 64. percben.

Gólszerző: Drazic (1–0) a 28., Katona M. (1–1) a 32., Vajda S. (2–1) a 47., Kanta J. (2–2) a 65., Vass P. (2–3) a 78. percben.

Kuttor Attila: – Nem erre számítottam. A két csapat nagyon jó mérkőzést vívott egymással, különösen a külső szemlélő láthatott szép jeleneteket. Mi jó futballt mutattunk be, de a kidolgozott lehetőségeinket rendre elszalasztottuk. Mivel nem éltünk az esélyeinkkel, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, ugyanis a fővárosiak biztosan értékesítették helyzeteiket. 2–1-es vezetésünkig nem volt gond, kézben tartottuk az irányítást, de a második egyenlítés sajnos megfogta a csapatomat. Nem szoktam a szünetben kettőt cserélni, most viszont történt egy sérülés és szerettem volna hatékonyabbá tenni a középpályás játékunkat is. A csere bejött, hiszen Vajda S. gólt szerzett, de a végén kiderült, hogy hiába, mert a lefújás után nem volt okunk az örömre.

Feczkó Tamás: – Verejtékes csatára számítottam és nem is csalódtam, mert hatalmas küzdelemben szereztük meg a három pontot. A csapatok számára nagy nehézséget jelentett a talaj állapota, ugyanis mindkét társaság a játékos, passzolós stílust képviseli. Labdarúgóimat minden elismerés megilleti, hiszen nagyszerű mentális állapotról adtak tanúbizonyságot. Kétszer is vesztésre álltunk, de képesek voltunk felállni a „padlóról”, a harmadik gólunk után pedig adódott még egy nagy lehetőségünk, ezzel végleg lezárhattuk volna a találkozót. Az kétségtelenül igaz, hogy 1–2-nél szorult helyzetbe kerültünk, de természetesen bíztam a fordításban, ugyanis láttam a fiúkon a határtalan elszántságot.

