Mezőkövesd Zsóry FC: Kétség sem férhetett a hazai sikerhez

Az 1. forduló keretében a szombat esti 20 óra 15 perces kezdés arra mindenképpen jó volt, hogy szuper kellemes idő (és remek gyepszőnyeg) fogadta a pályára lépő csapatokat. A hazaiak és a vendégek összeállítása sem szolgált meglepetéssel, hiányérzetünk csupán a paksi kispad esetében volt. Csertői Aurél ugyanis a lelátón ült, tette ezt azért, mert az előző szezon végén négy találkozóról tiltották el, most tudta le a másodikat, helyette pedig Németh Zoltán másodedző dirigálta a társaságot.

Drazic és Szalai A.

Úgy kezdtek a csapatok, ahogyan azt várni lehetett, a fiúk egymást „tapogatták”. A kövesdiek gyorsabban járatták a labdát, széleken is operáltak, keresték a réseket, a Duna-partiak viszont tömörültek és sokáig nem nyíltak ki. Ekkor még helyzetek nem voltak, lövések sokáig nem dördültek, mindenki mindenkire vigyázott, a trénerek nyilván kiadták, hogy első a fegyelmezettség és az a lényeg, hogy ne kerüljön a kapukba a labda. Az első célzásra huszonöt percet kellett várni, majd nem sokkal később a fürdővárosiak számára érkezett az idegnyugtató vezető találat, amelyet a Koszta-Drazic duó hozott össze. Előbbi átadása volt szép, utóbbi pedig helyzetfelismerésből és rúgótechnikából vizsgázott jelesre. Arra lehetett számítani, hogy az előny sokáig kitart és Szelesék fokozzák a tempót, erre jött a derült égből a villámcsapás.

A Paks ugyanis a semmiből egyenlített, ehhez persze az kellett, hogy Kulcsár D. (aki később is főszereplő lett, de ezt akkor még nem tudta) jókor álljon jó helyen. Változatossá és helyenként jó iramúvá vált a csata, az otthoni védők is gyakran merészkedtek előre, ez pedig fizetett, ugyanis a belsők, Pillár és Szalai A. hozták össze a másodikat. Rájuk nem figyeltek, a felbukkanásuk létszámfölényhez vezetett, a 2-1 pedig lélektanilag fontos időben született meg. Azon lehet vitatkozni, hogy Nagy G. kapus későn vetődött, vagy sem, mert a portás a lábaktól nem láthatta a labda útját.

Könnyűszerrel

A szünetben egyik szakvezető sem határozott el cserét, hazai oldalon viszont pár perc után Iszlait letámogatták a pályáról, a helyére lépő ukrán nemzetiségű, nemrégen érkezett Meskhi személyében pedig újoncot avatott Kuttor Attila. Aki a hadrenden is csavart egyet, mert 4–4–2-t rendelt el. Behúzódott a Mezőkövesd, de az is lehet, hogy erre a Paks kényszerítette rá a sárga-kékeket. A vendégfölény azonban egyetlen ziccert sem szült, az ívelgetéseket meg könnyűszerrel tisztázta a borsodiak hátsó alakzata. Miközben a kontrákra vártak Kosztáék, nem zavarta őket, hogy nem mozdultak a számok az eredményjelzőn. Az idő múlása és az, hogy labdáikkal nem találják el a kaput, kizárólag a Paksot idegesítette. Az átütő erő hiányára végleg pontot tett Kulcsár D. saját maga és csapata számára szerencsétlen labdaérintése, amely után a 3 pont birtoklásának vitájára pont került. Dombóék alapvetően könnyen nyertek, megérdemelték a tapsot, mert többet tettek a sikerért, mint a színtelen Tolna megyeiek, akiknél nem akadt vezéregyéniség – szemben a hazaiakkal, náluk ugyanis négyen nyújtottak jóval többet az átlagtól. Közülük is kitűnt az a Cseri, aki újra bebizonyította, hogy nagyon ért a szervezkedéshez.

A hajrában Drazic majdnem belőtte a negyediket, de elvétette az üres kaput, majd Szakály D. is bement, kapott negyven másodpercet: ez azért volt fontos, mert elmondhatja, hogy volt paksiként lépett pályára a paksiak ellen. A kövesdi szezonkezdésre senkinek nem lehetett egy rossz szava sem, az igényes és pontos futball hozta meg a diadalt.

Kolodzey Tamás

tamas.kolodzey@eszak.hu

A gólok története

30. perc: Koszta erős, de pontos bal oldalról érkező átadását Drazic lekezelte, majd néhány lépés után 18 méterről, középről, szorongatott helyzetből, jobbal a bal alsó sarokba lőtt, 1-0.

33. perc: Váratlanul egyenlített a Paks: Bertus balról, 14 méterről célozta meg a kaput, Dombó csak beleütni tudott a jobb felső sarokra tartó labdába, amely a túloldalon Kulcsár D. elé került. A védő egyből, jobb belsővel, 3 méterről a bal felső sarokba emelt, 1-1.

39. perc: Pillár merészkedett előre és egészen az alapvonalig jutott. Az ötös bal oldalának közeléből észrevette, hogy Szalai A. fedezetlenül áll 10 méterre a kaputól. A védő felismerte a helyzetet, a guruló labdát ballal egyből rálőtte, a játékszer pedig a jobb alsó sarokban kötött ki úgy, hogy Nagy G. rajta volt, de már csak a gólvonal mögött ért bele, 2-1.

81. perc: A hazaiak balról végeztek el kisszögletet, Cseri-Vajda-Cseri volt a labda útja, utóbbi pedig a 16-os sarkának közeléből élesen lőtt kapura. Többen felugrottak, a játékszer pedig a Kulcsár D. fejét érintve vágódott a jobb felső sarokba, 3-1.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC 3-1 (2-1)

Mezőkövesd, 1977 néző. V.: Erdős (Horváth R., Vígh-Tarsonyi).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (5) – Farkas D. (5), Pillár (5), Szalai A. (6), Vadnai (5) – Szeles (5), Iszlai (5) – Cseri (7), Tóth B. (6), Koszta (5) – Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Paksi FC: Nagy G. (4) – Kulcsár D. (6), Lenzsér (4), Gévay (4), Szabó J. (5) – Simon Á. (5) – Haraszti (5), Papp K. (5), Bertus (5), Bartha (5) – Simon A. (5). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Csere: Iszlai helyett Meskhi (5) az 52., Simon A. helyett Hahn (-) a 65., Tóth B. helyett Vajda (-) a 66., Bartha helyett Horváth P. (-) a 75., Simon Á. helyett Kővári (-) a 80., Cseri helyett Szakály D. (-) a 90+3. percben.

Sárga lap: Papp K. az 55., Meskhi a 62., Széles a 75., Haraszti a 88., Horváth P. a 90+3. percben.

Gólszerző: Drazic (1-0) a 30., Kulcsár D. (1-1) a 33., Szalai A. (2-1) a 39., Kulcsár D. (3-1, öngól) a 81. percben.

Kuttor Attila: – A szezon első meccsét sikerrel hoztuk le, ez pedig nagy örömmel tölt el. Ez a három pont lendületet adhat a további mérkőzésekre. A kemény összecsapáson agresszíven és céltudatosan játszottunk a jól futballozó Paks ellen. A csapat egységes volt, végig hitt a győzelemben, amelyre rá is szolgáltunk, büszke vagyok a játékosaimra. A szünet után a Paks mindent elkövetett az egyenlítésért, nyomás alá helyezett bennünket, és bár igaz, hogy a 4–4–2-es hadrend egyfajta biztonságot ad, nem emiatt vonultunk hátrább, hanem azért, mert az ellenfél ránk erőltette az akaratát. Viszont innentől kezdve már mi kontrázhattunk, és ez a végén bejött. Iszlai Bencét azért kellett lecserélnem, mert térdsérülést szenvedett, akit pedig beküldtem a helyére, a nyáron érkezett hozzánk és bizonyította, hogy lehet rá számítani. Egyébként abban bízom, hogy Iszlai hamarosan visszatérhet a pályára. Hétfőtől már a debreceni találkozóra koncentrálunk, ugyanis az a célunk, hogy hat ponttal kezdjük a bajnokságot.

Németh Zoltán, a Paksi FC másodedzője: – Ezen a bajnokin nem érdemeltünk győzelmet, igaz vereséget sem. Ha 0–0-nál értékesítjük helyzeteinket, akkor egészen biztos, hogy boldogan nyilatkoznék. Sajnos hiába birtokoltuk többet a labdát, hiába voltak helyzeteink, nem mi nyertük meg a találkozót. Hatástalannak bizonyultunk az ívelgetéseink, ezeket a hazai védők könnyen kifejelték, távoli lövéseink pedig rendre célt tévesztettek. Nagyon hiányzott a játékunkból mezőkövesdiek kapuja előtti határozottság, bátorság, egy-két váratlan húzás, vagy csel, szóval a kreativitás. Ha ezen a téren javulunk, biztos, hogy eredményesebbek leszünk a folytatásban.

Fernando: „Nagyon csalódott vagyok...” Budapest, Miskolc - „Minden mérkőzésen megvannak a pozitív és negatív dolgok, azonban ma több volt a negatív” – nyilatkozta Fernando Miguel Fernandez Escribano, a DVTK vezetőedzője a Ferencvárosi TC elleni 4-1-es idegenbeli vereséggel zárult találkozó után. Thomas Doll: – Egy csalódött csütörtök... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella - 1. forduló - 2018/2019. Budapest/Debrecen/Kisvárda/Mezőkövesd/Miskolc - A címvédő MOL Vidi állt az élre a labdarúgó OTP Bank liga 2018/19-es szezonjának nyitófordulójában, mivel a székesfehérvári együttes aratta a legnagyobb különbségű győzelmet a hétvégén. A bajnok az újonc Kisvárdát múlta felül 4-0-ra. Az előző idény ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA