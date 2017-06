Mezőkövesd Zsóry FC: Három új játékos lehet az első edzésen

A 2017/18-as idényben a labdarúgó NB I-ben történetének harmadik évadját kezdi meg csütörtökön a Mezőkövesd Zsóry FC együttese. A kék-sárgák Radványi Miklóssal folytatják szereplésüket. De az a keret, amellyel befejezték az előző idényt a kövesdiek, jelentősen átalakul, ugyanis 15 játékosnak lejár a szerződése ennek a hónapnak a végén, és további egy labdarúgót, Balogh Bélát, akinek élő szerződése van, szabadlistára tettek, vagyis nem tartanak igényt a szolgálataira. A „lejárók közül” négyen, Vági, Pauljevic, Bacelic-Grgic és Sós kölcsönben játszott Kövesden, így ezen játékosok sorsa az „anyakluboktól” függ elsősorban. További négy játékosról kiderült, hogy nem hosszabbít velük a dél-borsodi együttes, vagyis Orosz, Kink, Dinjar és Czuczi nem lesz a keret tagja a jövőben. Hét lejáró szerződésű labdarúgó sorsa azonban még nem egyértelmű, Tujvel, Szeles, Fótyik, Egerszegi, Hegedűs, Tóth B., Diallo sorsa kisebb-nagyobb mértékben még kérdéses. A tavalyi keretből 9 futballistának van a következő évadra is szerződése, de nem vehető biztosra, hogy mindegyikük itt játszana az ősztől, ugyanis van, aki iránt érdeklődés mutatkozik.

Ami viszont biztos, lesznek új labdarúgói is a Mezőkövesdnek, hiszen a szlovákiai Jakub Brasen érkeztét már bejelentették, és lapunk információi szerint a szintén szlovákiai Róbert Pillár, és a legutóbb Gyirmóton játszott Novák Csanád érkezésére is számítani lehet. És azokra is, akik kövesdi játékosként kölcsönadásból térhetnek vissza: Csirmaz (Szolnok), Engel (Kazincbarcika), Fröhlich (Cegléd), Heffler N. (Balmazújváros), Milutinovic (szerb, magyar, Kozármisleny), Rácz (Győr), Rybansky (Békéscsaba), Vasas (Nyírbátor).

Nagy feladat

A kövesdi keret összerakása meglehetősen nagy feladat, hiszen nem az átlagosnak mondható 4-5 változást kell leügyezni, hanem ennek a három-négyszeresét. Így elsőként azt kérdeztük a nyári szabadságáról visszatérő Radványi Miklóstól, hogy mennyire volt zavartalan a nyaralása.

– A feleségem azt mondta, hogy ilyen nyaralásra többet nem megyünk, hiszen szinte minden nap telefonálással telt a részemről. De a foci ilyen, hozzá vagyunk szokva, nincs ezzel semmi gond, a csapat kialakítása sok egyeztetéssel jár – mondta a kövesdiek szakvezetője, aki arra a kérdésre, hogy nagyjából tudja-e, hogy hány fővel találkozhat az első edzésen, így felelt: – 16-18 labdarúgóra számítok. Lesznek közöttük újak is, szerintem hárman, és folyamatosan fogunk bővülni, változni, mert több olyan labdarúgóval vagyunk kapcsolatban, akinek a szerződtetése a végső stádiumban van.

Radványi Miklóstól azt is megtudtuk, az első napokban felméréseken esnek át a labdarúgók, és az igazi munka a jövő héten hétfőtől kezdődik, reményei szerint ekkor már a 2017/18-as keret nagy része együtt dolgozik majd. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az északi vonal, a szlovákiai irány tovább él-e, érkezhetnek-e még onnan további játékosok, hogy vonzónak-e az ott futballozók számára a magyarországi viszonyok.

– Valószínűleg érkezik még a szlovák bajnokságból játékos Kövesdre – mondta Radványi Miklós. – Magyarországon hamarabb megkezdődött az a folyamat, ami a labdarúgás fejlesztését szolgálja. Szlovákiában 2-3 olyan klub van, amelyik hasonló infrastruktúrával rendelkezik, mint az itteni klubok, úgyhogy aki ideszerződik, az általánosságban mondva jobb körülmények, jobb jövedelmezőségi viszonyok közé kerül.

– Berecz Csaba –

