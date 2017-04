Mezőkövesd Zsóry FC: ez is megvan, jöhet az elődöntő a Magyar Kupában

A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján a Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli együttese a másodosztályban szereplő Szolnoki MÁV FC vendége volt szerdán délután. A két csapatnak a múlt héten kedden lejátszott első meccsén kétgólos, 3-1-es előnyt szerzett a borsodi gárda, és elvileg a párharc esélyesének számított.

Meg akart nézni

Az első mérkőzéshez képest mindkét együttes kezdőcsapata nagyot változott, a hazaiaké sem kicsit, de a Kövesdé még nagyobbat. A Szolnokban négy új labdarúgó készülődhetett a nyolc nappal ezelőtti alap-összeállításhoz képest, Rokszin, Berdó, Tóth B. és Kánya személyében, mert Kenderes, Olasz D., Tóth L. és Pantovic kimaradtak. Ennek a fordítottja volt a Kövesdnél: hét (!) olyan játékos melegített a szerdai mérkőzés előtt, akik az első meccsen nem voltak ott az első perctől a pályán, és közülük is csak Diallo és Pauljevic játszott akkor csereként, Baracskai, Egerszegi, Dinjar, Hegedűs D. és Szeles viszont a múlt héten csak a kispadról, illetve a lelátóról nézte a mérkőzést. A kövesdiek nagy „mozgását” részben az eredményezte, hogy sok sérültje volt a csapatnak, részben pedig az, hogy néhány játékost élesben is meg akart nézni Sivic Tomislav.

A kupacsata a vendégek szempontjából nem kezdődött jól, a kövesdiek még azzal voltak elfoglalva, hogy ki kinek az embere, amikor ezt kihasználva az előrefutó Hajba megszerezte a vezetést. Történt, hogy az 5. percben Tóth B. a felezővonal környékéről előrerúgta a labdát, a nagy sprintet kivágó Hajba pedig 16-ról, a kapujából kiinduló Tujvel felett a ketrec jobb oldalába ívelt (1-0). Az ébredező kövesdiek részéről, három minutával a gólt követően Pauljevic beadásszerű lövése súrolta a felső lécet. A 26. percben ismét Pauljevic volt a főszereplő, miután labdát szerzett a saját térfelén, elindult az előtte lévő üres folyosón, majd sprintje végén középre lőtte a játékszert, ami az érkező Diallo combjáról vágódott a kapu jobb oldalába (1-1). Tíz minutával később Egerszegi kis híján a vezetést is megszerezte a Kövesdnek, de 17 méterről eleresztett bombája a felső kapufa fölött zúgott ki a pályáról. Erre a túloldalon Kányának volt válasza, az ő lapos lövését Tujvel fogta meg a jobb sarok előtt.

Próbált tenni

Ahogy az első, úgy a második játékrész eleje sem a Kövesdé volt, ezúttal két perc is elég volt a hazaiaknak ahhoz, hogy a kapuba találjanak. Egy szabadrúgás után röviden szabadított fel a vendégvédelem, a labda a csereként frissen beállt Pantovic elé került, aki 12 méterről laposan lőtt a kapu jobb oldalába (2-1). Egy gólra volt ekkor a hosszabbítástól a meccs, és Szolnok elkezdett finoman nyomni. Nem ész nélkül, de a játék jobbára a vendégek térfelén folyt. Ez ellen próbált tenni egy kettős cserével Sivic edző, de a 66. percben, amikor a 16-oson belül Szeles mellett Berdó elesett és a játékvezető a sípjába fújt, meghűlt a vér az egy-két tucat Kövesd-szimpatizánsban. Ám Berke bíró nem 11-est, hanem kifelé ítélt szabadrúgást, és sárga lapot adott műesésért a hazaiak játékosának. A szolnoki remények még öt percig éltek, ám ekkor Molnár G. passza után Diallo az ötösön, a kapunak háttal állva visszagurította a labdát Baracskainak, aki 10 méterről laposan a bal alsó sarokba küldte a lasztit (2-2). De ezzel nem ért véget a gólgyártás, a 74. percben Balogh M. jobbról érkező passzát Berdó 12 méterről lőtte a kövesdi kapu bal alsó sarkába (3-2), majd egy Strestik- és Egerszegi-helyzet után, harmadszor is egyenlített a vendégcsapat. A 77. minutában Molnár G. passza után Strestik vette át a labdát a 16-oson belül, és három védő között, 14 méterről a jobb alsó sarokba bombázott (3-3). A hajrában, a 84. percben egy ellentámadásból pedig a vezetést, és ezzel együtt a győzelmet is megszerezték a sárga-kékek: Diallo középről balra tette ki a labdát Baracskainak, aki az alapvonal közeléből jól lőtte be a lasztit a középen érkező Molnár G.-nek, a középpályás pedig 3 méterről perdített a hazaiak ketrecébe (3-4).

A gólzáporos meccsen, a képzettebb játékosokból álló vendégcsapat, a második fél­idő második felében mutatott jobb játékával megérdemelten nyerte meg a meccset, és jutott fennállása során először a legjobb négy közé a Magyar Kupában.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Szolnoki MÁV FC – Mezőkövesd Zsóry FC

3-4 (1-1)

Szolnok, 600 néző. V.: Berke (Albert I., Farkas B.).

Szolnoki MÁV FC: Gazsi – Hajba, Balogh M., Papp Sz., Csirmaz – Tóth B., Berdó – Pintér, Kovács O., Kánya – Rokszin. Vezetőedző: Balogh Pál.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Pauljevic, Hudák, Szeles, Dinjar – Egerszegi, Hegedűs D. – Molnár G., Kink, Baracskai – Diallo. Vezetőedző: Sivic Tomislav.

Csere: Kánya helyett Pantovic a 46., Kink helyett Sterstik a 63., Hegedűs D. helyett Gohér a 63., Tóth B. helyett Kenderesi a 76., Szeles helyett Balogh B. a 78., Kovács O. helyett Földi a 87. percben.

Sárga lap: Szeles a 19., Egerszegi a 35., Dinjar az 55., Berdó a 66., Baracskai a 76. percben.

Gólszerző: Hajba (1-0) az 5., Diallo (1-1) a 26., Pantovic (2-1) a 47., Baracskai (2-2) a 71., Berdó (3-2) a 74., Strestik (3-3) a 77., Molnár G. (3-4) a 84. percben.

Jók: Berdó, Pantovic., ill. Egerszegi, Sterstik, Molnár G.

Balogh Pál: – Úgy álltunk neki a visszavágónak, hogy veszítenivalónk nem volt, úgy készültünk, hogy ha továbbjutást nem is sikerülhet kiharcolni, de szeretnénk megnyerni a találkozót. Álomszerű kezdés volt, de ezt nem tudtuk überelni, és egyenlített az ellenfél. Lehet, hogy furcsán hangzik, de a második félidő elején felülkerekedtünk ellenfelünkön, rúgtunk három gólt, de a továbbjutást nem sikerült kiharcolni. A Mezőkövesd úgy rúgott három gólt, hogy hátul létszámfölényben voltunk. Sajnos, a végén nem koncentráltunk eléggé, de így is büszkék lehetünk a játékosokra, megmutatták, hogy tudnak focizni NB I-es csapat ellen is, és az látszott, hogy az NB II-ben többre lesz hivatott a csapat.

Sivic Tomislav: – Ez egy nagyon jó mérkőzés volt, a nézők hét gólt is láthattak. Jó Szolnok ellen játszottunk, négy gólt szereztünk idegenben, és történelmet írtunk Mezőkövesden, is. Az elődöntőbe bejutni nagy dolog, szeretnék gratulálni a csapatomnak és a Szolnoknak is, mert igazi játszó csapat, és nem lesz gondjuk a bajnokságban.

Továbbjutott: a Mezőkövesd Zsóry FC kettős győzelemmel, 7-4-es összesítéssel.

