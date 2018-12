Mezőkövesd Zsóry FC: Egy meccsen kétszer buktak két pontot

Az NB I-es bajnokság 16. fordulója kellemetlen hideggel, viszont kiváló állapotban levő gyepszőnyeggel ajándékozta meg a csapatokat. A hazaiaknál ezúttal sérülés miatt nem léphetett pályára Koszta és Szeles, Cseri pedig betegen vállalta a játékot. A kezdés után derült ki, hogy Kuttor Attila meglepetést forralt az újpestieknek, hiszen a manapság már ritkán alkalmazott 4-3-3-as hadrendet találta ki, ennek jegyében Vajda S.-t jobbra, a góllövőlistát vezető Molnár G.-t középre, Drazicot pedig balra helyezte a csatársorban – ezzel az eredeti taktikai húzással igyekezett zavart kelteni a vendégcsapat soraiban.

Drazic ziccere

Az csak a lefújás után derült ki, hogy a hazaiak már a 3. percben megnyerhették volna a találkozót, ugyanis Drazic az ötösről jobbal bárhová lőhette volna a labdát, de vesztére kiszúrta magának Pajovic lábát, és naggyá tette a portást, aki így korai találattól mentette meg csapatát. Ettől megijedtek az újpestiek, és óvatos játékra kapcsoltak, keveset mentek előre, a biztonságra törekedtek. A hazaiakat sem kellett félteni, ők is kiadták a gólt nem kapni jelszót, szépen takarítottak, persze nem volt nehéz dolguk, hiszen „csak” Novothnyra kellett figyelniük, előle pedig hol fejjel, hol lábbal tisztították meg kapujuk előterét. A sárga-kékeket óvatosságra intette az általában beszédes statisztikai adat is, mely szerint a lila-fehérek mind az öt, korábban Mezőkövesden játszott összecsapásukat megnyerték, esélyüket ez kétségtelenül növelte. A középpályán ment a birkózás, majd az első félidő derekán néhány lövés okozott izgalmat, a célzók azonban rendre rosszul találták el a labdát. A 36. percben Onovo szemből, kecsegtető szögből lőhetett, a csavart labdát azonban a hetek óta jó formában levő Szappanos remek vetődéssel oldalra ütötte, majd az első félidő letelte után mindenki nagy örömmel futott be a meleg öltözőbe.

Molnár G. kihagyta

A folytatás során világossá vált, hogy az a csapat szerzi meg a győzelmet és az érte járó három pontot, amelyik összehoz egy „árva” gólt. A szakvezetők a szünetben bizonyára előadták, hogy bátrabb játékot kérnek, mert már jobban csipkedték magukat a labdarúgók. Már gólszerzési lehetőség is több akadt, különösen az 59. percben, amikor jogos büntetőt kaptak a hazaiak. Koszta távollétében természetesen Molnár G. tette le a labdát a 11-es pontra. A csatár nem játszott jól, talán megtehette volna, hogy nemet mond, ez azonban csupán okoskodás, hiszen ki tüzeljen, ha nem a házi gólkirály. A csatár mellett szólt az is, hogy az élvonalban még soha nem hibázott büntetőt, most azonban erőtlenül lőtt, igaz Pajovic megérezte, hogy hová kell vetődnie és cselekedetével már ekkor kiérdemelte a mezőny legjobbja jelzőt. A borsodiak a kihagyott ziccer pillanatában – Drazic elpuskázott óriási lehetősége után – másodszor buktak két pontot, mert látszott rajtuk, hogy belenyugszanak a döntetlenbe. A fővárosiak, miután megúszták a 11-est, némileg magukhoz tértek, Novothny például közvetlen közelről fejjel tévesztette el a jobb felső sarkot. A cserék már a biztonságérzet erősítése jegyében fogantak, a hajrában meg a portások továbbra is a helyükön voltak, a közepes iramú és színvonalú találkozón ezért megszületett az alapvetően mindkét félnek jó pontosztozkodás. Az kétségtelen, hogy a fürdővárosiakban maradt némi hiányérzet, hiszen a 11-esnél nincs nagyobb gólszerzési lehetőség.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 0-0

Mezőkövesd, 1256 néző. V.: Berke (Szert, ifj. Varga).

Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (6) – Farkas D. (5), Pillár (6), Szalai A. (6), Silye (5) – Cseri (5), Meskhi (5), Vadnai (6) – Vajda S. (6), Molnár G. (5), Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Újpest FC: Pajovic (7) – Pauljevic (5), Litauszki (6), Ristevski (5), Burekovic (5) – Nwobodo (5), Sankovic (5), Onovo (5), Beridze (5) – Zsótér (5), Novothny (4). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Csere: Zsótér helyett Lukács D. (5) a 62., Nwobodo helyett Nagy D. (-) a 67., Cseri helyett Mevoungou (-) a 81., Beridze helyett A. Diallo (-) a 91., Vajda S. helyett Szakály D. (-) a 92. percben.

Sárga lap: Beridze az 52., Drazic az 54., Ristevski a 62. percben.

Kuttor Attila: – Az első félidő eseményszegény volt, de a szünet után felpörögtünk. Értékes pontot szereztünk, úgy gondolom, hogy a második játékrészben ellenfelünk fölé kerekedtünk. Helyzeteink is adódtak, büntetőhöz jutottunk, így ebben a mérkőzésben benne volt a győzelem lehetősége. Játszottunk már korábban is három csatárral, nekünk ez a harcmodor akkor fekszik, ha támadni tudunk. Ami a büntetőt illeti: köztudott, hogy Koszta Márk az ítéletvégrehajtó, de rá most sérülés miatt nem számíthattunk. Nem tűnt túl nagy rizikónak, hogy a góllövőlista élén álló Molnár Gábort jelöltem ki, máskor sem cselekednék eltérő módon.

Nebojsa Vignjevic: – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű a mérkőzés, ugyanis a Mezőkövesd nagyon szervezett és egységes csapat. Az első félidőben kevés helyzet adódott, de elismerés illeti mindkét együttes játékosait, mert érdekes találkozót produkáltak. A szünet után könnyű labdákat veszítettünk, ránk jött a Kövesd, amelynek helyzetei voltak és még büntetőhöz is jutott. A 11-es hárítása után felébredtünk és végül reális eredmény született. Nálunk az a legfőbb gond, hogy Novothny egyedül marad elöl és többnyire csak vergődik a védők szorításában. Kevés olyan labdarúgónk van, aki képes arra, hogy megfelelő ütemben érkezzen a 16-oson belülre. A hazaiak játéka nem lepett meg, tavaly, amikor a kiesés ellen harcoltak, akkor is igyekeztek szépen és jól futballozni.

A 11-es története

59. perc: Vadnaitól indult az akció, a labda pedig egy kitérővel Drazic elé került. A csatár a 16-oson belül utánanyargalt, Litauszki és Sankovic menteni akart, de egyikük sem találta el a játékszert, viszont ollóba fogták a hazaiak támadóját, akit együttes erővel buktattak. Berke a közelben állt, és nyomban a 11-es pontra mutatott. Molnár G. volt az ítéletvégrehajtó, ballal a bal alsó sarkot célozta meg, Pajovic azonban gyors vetődéssel tisztázott.

