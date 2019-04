Mezőkövesd Zsóry FC: Egy gólt sem akarnak kapni

Az élvonalbeli bajnokság 29. fordulója keretében 17 órától a Puskás Akadémia FC vendégei lesznek a fürdővárosiak.

A táblázatra pillantva látszik, hogy a vendégek 35 ponttal „félpáholyban” vannak, a 31 pontos hazaiaknak viszont még kapaszkodniuk kell a bennmaradás kiharcolásáért. A kövesdiek, bizonyítva, hogy rendkívül komolyan veszik a mérkőzést, már pénteken elutaztak az összecsapásra.

Srófolni akarnak

A sárga-kékek elveszítették legutóbbi két találkozójukat, házuk táján azonban nyoma sincs a kesergésnek.

– Az Újpest és a Ferencváros ellen is rendben voltunk, jól futballoztunk, de pontok nélkül maradtunk – kezdte Kuttor Attila, a „matyók” vezetőedzője, aki a napokban három évre kötelezte el magát a klubhoz. – A kikényszerített hibák okozták a vesztünket, most az a célunk, hogy ezeket elkerüljük, ugyanis Felcsúton pontot vagy pontokat akarunk gyűjteni, miként a hajrában sorra kerülő összecsapásainkon is ilyen elképzelésekkel lépünk majd pályára.

Arra a kérdésre, hogy melyek azok a játékelemek, amelyeken finomítaniuk kell, a szakvezető ezt felelte:

– Az a vágyunk, hogy védekezésben nullára hozzuk le a meccseinket, azaz ne kapjunk egy találatot sem. A másik lényeges szempont a helyzetkihasználás, ha ezen szintén tudunk egyet srófolni, akkor nemcsak szépen, hanem eredményesen is fogunk a pontvadászat utolsó szakaszában szerepelni.

Magukra figyelnek

Szóba hoztuk a Puskás Akadémia FC drága pénzen vásárolt kerettagjait, a klub tehetős helyzetét, és ezt a választ kaptuk:

– Az tény, hogy a hazaiak komoly kerettel rendelkeznek, nagy játékerőt képviselnek, de valamilyen oknál fogva nem úgy szerepelnek, ahogy szeretnének, ahogyan elképzelték. Pedig gyorsak, mozgékonyak, fiatalok, korosztályos válogatottak tömkelegét vonultatják fel, minőségi külföldi labdarúgókkal rendelkeznek, szóval náluk minden adott, de… A mértékadó szakembereknek az a véleménye, hogy nem ott van a helyük, ahol állnak, és most nyilván úgy gondolják, hogy az otthoni fellépésükön nagy lehetőség áll előttük, de jelentem: mi is ott leszünk a pályán, vagyis hiszünk abban, hogy nem ellenünk kezdik meg a felzárkózást. Egyébként ismét leszögezem: nem foglalkozunk a riválisainkkal, magunkra figyelünk, saját játékunkra koncentrálunk.

A borsodiak közül Molnár G. vállizomszakadása miatt nem szerepelhet, Moutari rúgást kapott a lábfejére, ­Meskhi a térdével, Pillár pedig a hátával bajlódik, közülük valószínűleg csak Moutari kaphat szerepet.

Labdarúgás: NB I.: a hétvégi menü

A 29. forduló programja, április 20. (szombat)

17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC

17.00: Puskás Akadémia FC–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Újpest FC–Budapest Honvéd

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good

17.00: Debreceni VSC–Szombathelyi Haladás

19.30: Ferencvárosi TC–Mol Vidi FC

A várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett együttese: Szappanos – Farkas D., Katanec, Szalai A., Silye – Szeles, Iszlai – Cseri (Moutari), Koszta, Vajda S. – Drazic.

