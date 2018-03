Mezőkövesd Zsóry FC: Bravúrral kerültek el az utolsóról

Az élvonal 23. fordulójában, a hétvégén a debreceni Nagyerdei stadion­ban lépett pályára a mezőkövesdi együttes, a DVSC vendégeként. A dél-borsodi csapat ezen találkozó előtt bár még a tabella utolsó helyén állt, a korábbi hét összecsapásán nem kapott ki: 4 döntetlen mellett 3 alkalommal győzött.

Az egy héttel korábbi, a Haladást hazai környezetben legyőző gárda kezdő tizenegye ugyanaz maradt a hajdúsági kilencven percre, a módosítást semmi sem indokolta.

Büntető, hazai hiba

A kövesdiekkel ellentétben gyengébb formát mutató házigazda mindenképpen javítani akart mérlegén. A meccs elején több pontatlanság is volt mindkét oldalon, egymás hibáiból próbáltak építkezni a csapatok. A 7. percben Bognár kapu elé tekert szabadrúgásába a hazaiak nem értek bele, a vendégek pedig nem érték el, úgy hagyta el a labda a játékteret. Alig telt el az első negyedóra, amikor megszerezte a vezetést a Debrecen, Könyves szép egyéni alakításának köszönhetően. A 24. percben Koszta került helyzetbe az ötös bal sarkánál, de keresztbe előtte a labdát a kapu előtt; egyenlítési lehetőség volt. A Mezőkövesd nyíltan, bátran futballozott, építkezett, hol hátulról, hol – labdaszerzés után – előrébbről, csak néha hiányzott a pontosság. Az esőben kalkulálni lehetett a vizes, csúszós pályával is, bár az első fél órában ennek jelentőségét egyik együttes sem ismerte fel.

© Fotó: Derencsényi István

Kontrákból a DVSC sem volt veszélytelen, abszolút benne volt a meccs­ben egy újabb találat. Jött is a gól, csak éppen 11-esből, Koszta révén, miután Szatmári szabálytalankodott feleslegesen, a kapunak háttal pozíciót fogó Tóth B-vel szemben. A továbbiakban is ott teremtek a vendégek a debreceni térfélen, amikor kellett, vagy a helyzet úgy kívánta, meg is zavarták a házigazdák fiatalját, és az ajándék helyzetet nem is hagyta ki a játékmester, Bognár. A félidő hajrájában pár percet – Tóth B. sérülése miatt – emberhátrányban töltött a Kövesd, de a cserét még a szünet előtt megejtette Kuttor Attila edző.

Izgalmas végjáték

Kényszerű ok miatt Herczeg Andrásnak is cserélnie kellett a szünetben, a csapatkapitány, Tőzsér jött le a Lokinál. Lépéskényszerben a Debrecen volt, de Mezőkövesdnek – legalábbis eddig – nem volt szüksége arra, hogy kockáztasson, a mezőnyjáték is megfelelt, igaz, arról nem tettek le, hogy növeljék az előnyt. Ez meg is történt, amikor Cseri szépen továbbította a labdát a fellépő Farkas elé, aki nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba. Még egy óra sem telt el, és jelentős előnyben volt a vendéggárda, amelynek adott volt a lecke: ha nem hibáznak hátul, és kihasználják azt, hogy a hajdúságiaknak futniuk kell az eredmény után, akár még többször is meglephetik a mindent egy lapra feltéve próbálkozó házigazdát.

© Fotó: Derencsényi István

Veszélyes volt a piros-fehér hazai alakulat, de a kísérleteik, vagy (éppen) elkerülték Dombó kapuját, vagy a borsodi hálóőr avatkozott jól közbe, vagy hiba miatt nem is jutottak el a végkimenetig. A 76. perc elején Novák kapta a labdát Farkastól, előbbi végleg eldönthette volna a mérkőzés sorsát, de Nagy nagy bravúrral belekapott a játékszerbe. Már az utolsó tíz percen belül jártak a felek, amikor a középső védő Szatmárira nem ügyeltek a kövesdiek, és a 2-3 már igencsak izgalmas végjátékot sejtetett. Kuttor Attila védővel igyekezett erősíteni a védelmet, a védekezést, a 89. percben Dombónak kellett kitornáznia Varga K. löketét, majd Bódi kapura tekert szögletét védte a Zsóry egyese. Hat perc lett a hosszabbítás, a Kuttor-csapat sikeresen kihúzta, ezzel nyolcadik találkozóján is megőrizte veretlenségét, ráadásul úgy, hogy nagy bravúrral nyert – amivel elmozdult a kieső helyről.

– MI –

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-3 (1-2)

Debrecen, 1635 néző. V.: Szőts (Garai, Bornemissza).

Debreceni VSC: Nagy S. (5) – Bényei (5), Kinyik (5), Szatmári (6), Barna (4) – Varga K. (5), Jovanovic (5), Tőzsér (4), Bódi (5) – Takács (4), Könyves (6). Vezetőedző: Herczeg András.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Farkas (7), Hudák (6), Katanec (6), Vadnai (6) – Mlinar (5), Iszlai (5) – Cseri (6), Bognár (6), Tóth B. (5) – Koszta (6). Vezetőedző: Tóth László.

Csere: Tóth B. helyett Misák (5) a 45+2., Tőzsér helyett Filip (5) a 46., Takács helyett Tabakovic (5) az 59., Koszta helyett Novák (-) a 68., Jovanovic helyett Mengolo (-) a 68., Cseri helyett Szalai (-) a 84. percben.

Sárga lap: Hudák a 9., Kinyik a 39., Tóth B. a 40., Tőzsér a 43., Vadnai a 86.

Gólszerző: Könyves (1-0) a 16., Koszta 11–esből (1-1) a 36., Bognár (1-2) a 41., Farkas (1-3) az 55., Szatmári (2-3) a 81. percben.

Herczeg András: – Gratulálok a Mezőkövesdnek, nem véletlen a veretlenségi szériája, jól játszanak, jó csapat. Jól kezdtük a mérkőzést, vezettünk egy góllal és csináltunk két gólt az ellenfélnek. Az első félidőben a tüzet, a szenvedélyt hiányoltam a csapatban, a második félidőben ez megvolt. Harcosabban, határozottabban kellett volna játszani az első félidőben is.

Tóth László: – Nagyon jó szellemű játékosokból áll a mostani Mezőkövesd, tele van olyan labdarúgókkal, akikben ég a bizonyítási vágy, állandóan nyerni szeretnének. Minden meccsen megpróbálunk dominálni, a saját stílusunkban játszani. Örülök, örülünk annak, hogy már nyolc forduló óta veretlenek vagyunk. Sok munka van a csapatban, és ez még nem a vége a történetnek. Úgy gondolom, most is megérdemelten nyertünk egy nagyon jó Debrecen otthonában.

A gólok története

16. perc: Bódi, Varga volt a labda útja, majd Könyves kapta meg a játékszert a tizenhatoson, lefordult a védőkről és 15 méterről a bal felsőbe bombázott, 1-0.

36. perc: Szatmári lépett oda a lábát kitámasztó Tóth B-nek a 16-oson belül, a játékvezető büntetőt ítélt a vendégeknek. A 11-es pontra leállított labda mögé Koszta állt, Nagy S. elvetődött a bal oldalra, míg a kövesdi játékos higgadtan a jobb alsóba lőtt, 1-1.

41. perc: A vendégek megtámadták a hazaiak védőjét, Barnát, aki hátrafelé passzolt, éppen Bognárhoz, aki 19 méterről átívelte a labdát a hazai kapus felett, amely a hálóban kötött ki, 1-2.

55. perc: Mezőkövesdi akció futott a pályán, Cseri passzolt a jobb oldalon felfutó Farkashoz, aki becsapta Barnát, és 22 méterről beküldte a labdát a debreceni kapu jobb felső sarkába, 1-3.

81. perc: Bényei ívelt a középpályáról a vendég büntetőterületen belülre, ott Szatmári vette le a labdát, és félfordulattal, 11 méterről a kövesdi kapuba lőtt, 2-3.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA