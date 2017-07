Mezőkövesd Zsóry FC: Az első tükör Debrecenben lesz

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2017/18-as évadjának 1. fordulójában szombatob 18.00-tól Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek a hajdúsági megyeszékhelyen, a Nagyerdei Stadionban. Két hasonló cipőben járó csapat csap össze, ugyanis mind a két fél háza táján jelentős változások történtek a nyáron. A Debreceni VSC-től 11 labdarúgó távozott (köztük 8 légiós), és 11 új játékosuk van a tavalyi évad tavaszi keretéhez képest. A Mezőkövesd Zsóry FC-nek 12 olyan futballistája van, aki az előző évad végén nem volt kerettag, és összesen 12 távozójuk van (nem számítva azt az 5 labdarúgót, akik eddig is kölcsön voltak adva valahová, és a mostani évad kezdetén is más csapatnál folytatják).

A kövesdi csapat szakvezetőjétől, Radványi Miklóstól elsőként azt kérdeztük: hogyan sikerült a felkészülés, illetve mennyire zavart ebbe bele a nagy játékosvándorlás?

– A felkészülésre majd a bajnoki meccsek adják meg a választ – felelte a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője. – Én úgy érzem, sikerült, a játékosok jól dolgoztak, a rövid időszak alatt, ami rendelkezésre állt, amit elterveztünk, azt végigcsináltuk, az első tükör pedig Debrecenben lesz. Nem egyszerű feladat a csapat formálása, a nagy mozgás miatt, hogy mást ne mondjak: a kezdőcsapatból hét játékos távozott, emiatt sok újoncot avatunk a közeljövőben. Ilyen mérvű keretváltozás nagy feladat elé állítja az edzőket, és ilyen szituációban időre van szükség ahhoz, hogy a csapatot összegyúrjuk.

Hetek? Hónapok?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a „gyúrás” hetekben vagy inkább hónapokban mérhető.

– Általában több hét, inkább néhány hónap, mire megtalálja ebben a helyzetben az edző az optimális kezdőcsapatot, és mire a csapategység összeáll. Sajnos ennyi időnk nincs, de mivel Dunaszerdahelyen, a korábbi csapatomnál többször is voltam hasonló szituációban, és ezeket az akadályokat sikerrel vettem, bízom benne, hogy itt sem lesz ez másképp – felelte a kövesdi szakvezető, aki arra a kérdésre, hogy ki az, akinek a távozását sajnálja, így folytatta: – Molnár G., Bacelic-Grgic, Sós, Egerszegi, ha maradt volna, kezdőember lenne, távozásukkal tulajdonképpen szinte az egész középpálya kiesett, de a csapatkapitány Vági is erőssége volt az előző évad csapatának.

Arra a felvetésünkre, hogy a felkészülésüknek tulajdonképpen az utolsó hete volt az, amikor – napi szinten nem kellett sokat foglalkozni azzal, hogy ha X elmegy, akkor mi van, ha Y nem jön, akkor mi legyen, ha Z aláír, kit lehet elengedni, vagyis – nem a keret összeállítása vitte az időt.

– Ez így van, Cseri volt az utolsó, akit hiányposztra igazoltunk. Vele csak néhány napja dolgozunk együtt, de ettől függetlenül van esély arra, hogy rövid időn belül a csapat erőssége legyen. A keret folyamatosan fejlődött, a csapat épül, talán csak hat olyan ember van az előző évi keretből, aki tagja lehet a Debrecen elleni kezdőcsapatnak. De ettől függetlenül látom, hétről hétre, napról napra az előrelépést, és bízom benne, hogy jönnek a pontok a meccseken.

Még két játékost

Arra a kérdésre, hogy a mostani 24 fős kerethez várhatóan érkezik-e még új játékos, Radványi Miklós azt felelte, hogy az átigazolási időszak végéig, augusztus 31-ig erre van esély, dolgoznak is rajta, mert 2 minőségi játékost szeretnének még szerződtetni, olyanokat, akiknek a támadójátékuk erős.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyire számít sötét lónak a Debrecen, hogy mit tudnak ellenfelükről.

– Két felkészülési meccsüket láttuk, sok a futó játékosuk, és erre, rájuk építenek. Azt hiszem, hogy ebből a két mérkőzésből valamit le lehetett szűrni, ezt felhasználva kialakítottuk a saját stratégiánkat, és bízunk benne, hogy meg tudjuk ezt valósítani, és ezáltal sikeresek leszünk – mondta Radványi Miklós, akit a várható kezdőcsapatról is kérdeztünk. – Az utolsó előkészületi meccsen nagyjából azok játszottak, akik a Debrecen ellen is szóhoz juthatnak. Sajnos történt két sérülés azóta, Brasen hasfalhúzódást szenvedett, emiatt játéka erősen kérdéses, míg Gohér térdproblémák miatt hagyott ki edzéseket, de remélhetőleg ő a meccs napján lesz olyan állapotban, hogy számítani lehessen rá. A kezdőcsapat 80-90 százalékban megvan a fejemben, de neveket nem szeretnék mondani, azért sem, mert ez még a mérkőzés napján is változhat.

És hogy mivel lenne elégedett Debrecenben Radványi Miklós?

– Minden csapat számára fontos a jó rajt, és nekünk most nem az az elsődleges, hogy játékban jól nézzünk ki, hanem hogy valahogy gólokat szerezzünk, ugyanis nem a szépségre pontoznak minket, mint, mondjuk, a műkorcsolyázókat. Olyan csapatoktól, amelyeknél ennyi változás történt, nagyon szép játékot nem is lehet várni, és ami minket illet, az eredményes futballra fogunk törekedni – jelentette ki a Mezőkövesd Zsóry FC szakvezetője, aki arra a kérdésre, hogy az 1 ponttal, a döntetlennel is beérné-e, így felelt: – Az idegenbeli pont mindig jól jön.



A keretről, a címerről, a célról

A bajnoki rajt előtt három témában kérdeztük Hagyacki Józsefet, a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság ügyvezetőjét: a játékoskeretnek az elmúlt napokban történt változásairól, a címer esetleges módosulásáról, illetve a csapat bajnoki szereplésével kapcsolatos elvárásról.

– Ami a keretet illeti: Fröhlich, aki eddig kölcsönjátékosként szerepelt Cegléden, marad nálunk, Heffler viszont nem, ő Kisvárdán folytatja pályafutását. A próbajátékra érkezett kameruni Parfait még néhány napot nálunk tölt, hogy dönteni tudjunk róla, és Hegedűs D. sorsa-ügye sem rendeződött még – mondta Hagyacki József. – A címerkérdésben a szurkolók állást foglaltak, egyértelmű vélekedés, hogy az új változat jobban tetszik a drukkernek, és a klubvezetésnek ezt figyelembe kell vennie. Vagyis lehet ebben változás, de az biztos, hogy a Debrecen ellen még a régi címer lesz a játékosok mezein. A csapat bajnoki szerepléséről annyit, hogy az elvárásunk az lenne, hogy nyugodtabb bajnoki évünk legyen, mint amilyen a tavalyi, annak is a tavaszi része volt. A bennmaradás, a biztos bennmaradás elérése az, amit várunk.

A várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Tujvel – Farkas D., Hudák, Pillár, Gohér – Tóth B., Keita – Cseri, Strestik, Vadnai – Novák.

– Berecz Csaba –

A Mezőkövesd Zsóry FC kerete

Mezszám Név Született

Kapusok

1 Dombó Dávid 1993. 02. 06.

22 Krnác, Martin (ÚJ, szlovákiai, Slovan Bratislava) 1985. 01. 30.

90 Tujvel, Tomás (szlovákiai) 1983. 09. 19.

Védők

2 Farkas Dániel (szerbiai, magyar) 1993. 01. 13.

3 Fótyik Dominik 1990. 09. 16.

6 Gohér Gergő 1987. 06. 16.

13 Lázár Pál (ÚJ, csapat nélkül) 1988. 03. 11.

17 Pillár, Róbert (ÚJ, szlovákiai, FK Senica) 1991. 05. 27.

26 Vadnai Dániel (ÚJ, MTK Budapest) 1989. 02. 19.

39 Hudák, Dávid (szlovákiai) 1993. 03. 21.

41 Szalai Attila (ÚJ, Rapid Wien) 1998. 01. 20.

88 Szeles Tamás 1993. 12. 07.

Középpályások

7 Tóth Bence 1989. 07. 22.

15 Strestik, Marek (cseh, magyar) 1987. 02. 01.

16 Csirmaz István (ÚJ, Szolnoki MÁV FC, kölcsönből vissza) 1995. 05. 04.

20 Sulek, Peter (szlovákiai) 1988. 09. 21.

23 Keita, Paul (ÚJ, szenegáli, AOK Kerkyra) 1992. 06. 23.

24 Cseri Tamás (ÚJ, Kisvárda MG) 1988. 01. 15.

80 Köböl, Máté (ÚJ, szlovákiai, STC Salgótarján) 1992. 04. 14.

Támadók

8 Baracskai Roland 1992. 04. 11.

9 Novák Csanád (ÚJ, Vasas, legutóbb Gyirmót FC Győr kölcsönben) 1994. 09. 24.

10 Fröhlich Roland (ÚJ, Ceglédi VSE, kölcsönből vissza) 1988. 08. 08.

14 Veselinovic, Lazar (szerb) 1986. 09. 04.

21 Brasen, Jakub (ÚJ, szlovákiai, Dunaszerdahelyi AC) 1989. 05. 02.

Vezetőedző: Radványi Miklós, másodedző: Elek Norbert, erőnléti edző: Szabó Norbert, kapusedző: Ulbert Tibor.

Távoztak: Molnár Gábor (Puskás AFC), Stipe Bacelic-Grgic (horvát, Puskás AFC, kölcsönből vissza), Branko Pauljevic (szerb, magyar, Puskás AFC, kölcsönből vissza), Sós Bence (Debreceni VSC, kölcsönből vissza), Vági András (Paksi FC, kölcsönből vissza), Ulysse Diallo (mali-i, Puskás AFC, lejárt a szerződése), Tarmo Kink (észt, lejárt a szerződése, ?), Orosz Márk (lejárt a szerződése, Soroksári SC), Egerszegi Tamás (lejárt a szerződése, Miedz Legnica), Balogh Béla (szabadon igazolható, MTK Budapest), Marko Dinjar (horvát, magyar, szabadon igazolható, ?), Czuczi Márton (szabadon igazolható, ?), Rácz Ferenc (ETO FC Győr, kölcsönből vissza, szabadon igazolható, ?), Rybansky László (Békéscsaba 1912 Előre, meghosszabbított kölcsönadás), Vasas Gergő (Nyírbátori FC, meghosszabbított kölcsönadás), Engel Alex (Kazincbarcikai SC, meghosszabbított kölcsönadás?), Heffler Norbert (Balmazújváros KGY kölcsönből vissza, szabadon igazolható, Kisvárda MG).

OTP Bank Liga, 1. forduló:

szombat:

Paksi FC-Újpest FC 18.00, v.: Karakó

Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 18.00, v.: Pintér

Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 20.30, v.: Erdős

vasárnap:

Vasas-Diósgyőri VTK, Szusza Ferenc Stadion 17.00, v.: Bognár

Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, Felcsút 17.00, v.: Iványi

Ferencváros-Puskás Akadémia 17.00, v.: Andó-Szabó

