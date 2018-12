Mezőkövesd Zsóry FC: Az első perc eseményei meghatározták

A labdarúgó NB I. 17. fordulójában szombaton a Ferencvárosi TC vendége volt a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapata. A Matyó együttes augusztus 25-én, hazai pályán 1–0-ra kikapott a fővárosi zöld-fehérektől, a mindent eldöntő találatot Böde szerezte a 91. percben. Az összeállításban annyi módosítás történt a korábbiakhoz képest a vendégek oldalán, hogy Szeles felépült sérülése után, és lehetőséget is kapott Kuttor Attila vezetőedzőtől.

Nagy nem volt

Szappanosnak a 6. NB I-es bajnokiján nagyon hamar a hálójába került a labda, ugyanis 37 másodperc után, egy jobb oldali budapesti akciót követően Lovrencsics – Varga R. – Lanzafame volt a labda útja, és az olasz légiós középen senkitől sem zavartatva szerzett vezetést. Gyakorlatilag egy percen belül megdőlt az a taktika, amit a dél-borsodiak terveztek játszani, mert hátrányban azért bátrabban kell futballozni, még a ferencvárosiak katlanjában is. Cseri hamar begyűjtött egy sárga lapot, amely a sorban az ötödik volt neki, így a szezonzáró 90 percet nélküle lesz kénytelen megvívni a Mezőkövesd. Kuttor Attila gárdája karakteres labdarúgást mutatott az ősszel, így egyáltalán nem volt „óriási probléma” a korai hazai vezetés. Aztán Drazic fejelt is egyet a házigazdák kapujára, ám ez erőtlen, veszélytelen volt. Labdabirtoklásban a zöld-fehérek jártak élen, akik a középpályán is egyből megzavarták a labdás ven­dégjátékost, így nem igazán tudott építkezni a Kövesd. A 13. percben Lanzafame tört be a jobb oldalon, de középen csak látogatók voltak, ez is mutatta, hogy a Zsóry bal oldala szellősebb a kelleténél. A 17. percben Böde fordult le a 16-os vonalán emberéről, Pillárról, de lövésében kevés volt az energia, így Szappanos hárítani tudott. A félidő felénél némileg kiegyenlítettebb volt a mérkőzés, feljebb tudták tolni vonalukat a kövesdiek, ám az igazán nagy helyzet váratott magára. Petrjak Cserit ígéretes meglódulás közben rántotta le, a sárga lapot nem kerülhette el az FTC ukrán focistája. A középpályások hátraléptek a labdákért a Zsórynál, de ezekből viszonylag ritkán alakult ki olyan támadás, amely a fővárosiak büntetőterületének előterébe is eljutott. A 36. percben Silye adott be balról, de Dibusz könnyedén lehúzta a játékszert, majd Szeles is besárgult. A 42. percben Silye megsérült, Meskhi váltotta, a meccs közben csendesebb mederben zajlott. A Zsóryban biztosan megvolt az elképzelés, hogy miként szeretnének egyenlíteni, ám a kivitelezésbe beleszólt a Ferencváros, támogatás híján veszélytelen volt a csatárjáték, Drazic szinte eltűnt a ferencvárosiak között.

Kövesdi kezdeményezés

A szünetben egyik vezetőedző sem cserélt, bíztak azokban, akik az első menetet lehúzták a gyepen. Két szélső beadást, lövést lehetett feljegyezni a második félidő elején: Vajda balról, Lovrencsics jobbról próbálkozott, utóbbinál kellett komolyabban közbeavatkoznia a kapusnak. Aztán megint Vajda következett, aki 15 méterről csavart el a jobb felső sarok mellett, ami az addigi legnagyobb borsodi lehetőség volt. Ezután megint Ferencváros-percek következtek, a kövesdiek ekkor ugyanúgy inkább a saját térfelükön labdáztak, mint az első félidő jelentős részében. Aztán átadta a kezdeményezés lehetőségét az FTC, gurigáztak, építkeztek a kövesdiek, de különösebb eredmény nélkül. A 61. percben Böde jött le cserére, ami nem tetszett neki, más szerkezetre váltott a Ferencváros. A Kövesdnél Vajda–Szakály módosítás történt, érthetően előre mozdulást akart látni Kuttor Attila. Helyzetecskéket a zöld-fehérek dolgoztak ki, de emellett határozottan védték az 1–0-t. A 68. percben meglódult a Zsóry, Molnár G. passzolt Cserihez, akinek a löketét fogta Dibusz. A hazai közönség egy része elégedetlen volt kedvenceik mutatott játéka miatt, annak ellenére, hogy vezettek.

Vadnai: szép bomba

A 79. percben aztán a hazai csapat támadott, Lanzafame középen érkezett ismét tisztán, és miként az első percben, úgy most sem volt ellene ellenszer. A 82. percben Drazic esett el a 16-oson belül, Lovrencsics lépett neki oda hátulról, büntetőt kapott a Kövesd, Cseri pedig a jobb felső sarokba lőtt. Mutatkozott némi esély a pontszerzésre, így elkezdtek hajtani a vendégek, ám a sansz csak addig tartott, amíg Varga R. is ki nem használt egy, a csapata részére megítélt 11-est. A 91. percben Vadnai még egy nagyon szép bombával szépített, de a Ferencváros megérdemelten gyűjtötte be a győzelmet és lett őszi bajnok. Hogy a Zsóry hányadik pozícióban zárja a 2018/2019-es bajnokság első szakaszát, arra egy fordulót még várni kell.

ÉM-MI

