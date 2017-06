Mezőkövesd Zsóry FC: Aki fél, ne menjen az erdőbe

Csütörtökön délután csupa mosolygós játékos jelent meg az első tréningre. A fiúk egymást ugratták, akárcsak a szertárosok és a gyúrók. A bejáratban az ugyancsak kipihent Radványi Miklós vezetőedző volt az egyszemélyes „fogadóbizottság”: a trénernek mindenkihez volt néhány kedves szava, majd kérni sem kellett, máris sorolta:

– Hagyományos eszközökkel indulunk – mondta. – Először teszteljük a labdarúgókat, hétfőtől pedig jön a kondicionális blokk. Ez napi két tréninget jelent, és ennek letelte után, az erőgyűjtés utolsó két hetében jön a formába hozás és következnek az edzőmérkőzések.

Hazai környezetben

A matyóvárosiak végig hazai környezetben gyűjtik az erőt, az egyhetes bentlakásos tábort is otthon tartják.

– Az tény, hogy nagy mozgás várható a keretben – folytatta Radványi Miklós, aki nyomban hozzátette: – Ez azonban normális dolog, mindenhol így van.

Arra a kérdésre, hogy mennyi időt ad önmagának ahhoz, hogy véglegesítse a keretet, a mester így felelt:

– Szinte semennyit. Ugyanis az üdülésem alatt is a csapat dolgait intéztem, ennek jegyében még csütörtökön este leülünk és a vezetéssel egyetemben pontot teszünk a nyitott kérdésekre. Az a kívánságom, hogy szombatig alakuljon ki a keretünk döntő része, ugyanis hétfőtől azokkal kívánok dolgozni, akik a szezonban majd a rendelkezésemre állnak. Így az edzések mellett az aláírásokkal is foglalatoskodni fogunk. Az igaz, hogy új gárdát kell építenem, de ehhez Dunaszerdahelyen hozzászoktam.

Kettő, plusz három

Radványi Miklós arra törekszik, hogy minden posztra két azonos képességű játékosa legyen, ezért a Mezőkövesd Zsóry FC kerete várhatóan huszonkét mezőnyjátékosból és három kapusból áll majd.

– Egyelőre még nem nevekben gondolkozom, hanem stratégiában – szögezte le a szakvezető. – Természetesen erős védelmet képzelek el, és gyors kontrákat. A távozott Molnár G. és Sós B. helyére dinamikus, gyors embereket kell beépítenem és szükségünk van egy magas, gyors csatárra is.

A vezetőedzőtől megkérdeztük, hogy nem tart-e a soron következő bajnokságtól, és arra is választ kértünk, hogy milyen tervekkel vágnak a sorozatnak.

– Félsz? – kérdezett vissza. – Aki fél, ne menjen az erdőbe. Amikor idejöttem, akkor sem tartottam semmitől, csak a feladatomra összpontosítottam. Szakvezetőként magától értetődően az a célom, hogy a hajrában ne a táblázatot kelljen fürkészni és a pontok után ácsingózni. Olyan keretet kívánok, kívánunk kialakítani, amelyik a hetedik-nyolcadik helyig jó.

Az első edzésre három új játékos jöttét prognosztizálta a szakvezető, és ez így is lett: a már bejelentett igazolás, a szlovák támadó Brasen mellett, egy másik szlovákiai labdarúgó, a 25 éves középpályás, Köböl Máté volt jelen, aki legutóbb az NB III-as STC Salgótarjánban játszott, és most próbajátékon van Kövesden, továbbá kapus poszton az eddig a szintén NB III-ban, a DVTK tartalékcsapatában szerepelt 18 esztendős Konyecsik Ferenc tűnt fel. És némi meglepetésre egy olyan kapus, Czuczi személyében, akivel kapcsolatban néhány napja azt kommunikálta néhány a klub, hogy nem hosszabbítanak vele, de lehet, hogy ez mégsem így lesz. A nemrég véget ért évadban kölcsönjátékosként szerepelt labdarúgók közül Vági is szerelést öltött, ő nagy valószínűséggel a dél-borsodiaknál folytatja. Az élő szerződésűek közül egyedül Molnár G. hiányzott, nem véletlenül.

– Kolodzey Tamás –

A Mezőkövesd Zsóry FC edzőmeccsei

Június 24., 11.00: Gyirmót FC – Mezőkövesd Zsóry FC (Budapest, Népliget)

Június 28., 11.00: Mezőkövesd Zsóry FC – ? (még ellenfelet keresnek)

Július 1., 11.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Kazincbarcikai SC (Mezőkövesd)

Július 8., 18.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC, vagy Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC (Mezőkövesd vagy Debrecen)

Akik az első edzésen jelen voltak

Kapusok : Dombó Dávid, Tomas Tujvel, Czuczi Márton, Konyecsik Ferenc (DVTK tartalék).

: Dombó Dávid, Tomas Tujvel, Czuczi Márton, Konyecsik Ferenc (DVTK tartalék). Védők: Fótyik Dominik, Hudák Dávid, Szeles Tamás, Gohér Gergő, Vági András, Farkas Dániel.

Fótyik Dominik, Hudák Dávid, Szeles Tamás, Gohér Gergő, Vági András, Farkas Dániel. Középpályások: Hegedűs Dávid, Köböl Máté (szlovákiai, STC Salgótarján), Tóth Bence, Peter Sulek.

Hegedűs Dávid, Köböl Máté (szlovákiai, STC Salgótarján), Tóth Bence, Peter Sulek. Támadók: Heffler Norbert, Rácz Ferenc, Fröhlich Roland, Jakub Brasen (szlovákiai, Dunaszerdahelyi AC), Lazar Veselinovic, Marek Strestik, Baracskai Roland.

A sárga-kékeknél Hagyacki József felel a szakmai kérdésekért.

