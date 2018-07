Mezőkövesd Zsóry FC: A dolguk, hogy nyerjenek

Az élvonalbeli bajnokság 1. fordulója keretében a matyóvárosiak szokatlan időben, 20 óra 15 perctől fogadják a Paksi FC együttesét. A sárga-kékek az elmúlt szezonokban váltakozóan szerepeltek a Duna-partiak ellen, hol nyertek, hol veszítettek, szombaton este így nagy csatára van kilátás az idénynyitón.

Jöttek-mentek

– Felkészülésünk során elvégeztük azt a munkát, amit beütemeztünk – mondta Kuttor Attila, a sárga-kékek vezetőedzője, aki – mivel megszerezte pro licences diplomáját – visszanyerte „szabadságát” és már a mérkőzések előtt és után is nyilatkozhat.

– A tavaszi idény után a fiúk két hét szabadságot kaptak, majd egy hónap maradt az erőgyűjtésre. Ez az idő picit rövidnek bizonyult, közben jöttek-mentek a játékosok, és még nem is értünk a folyamat végére. Viszont volt egy olyan keretünk, amely bizonyított, kiharcolta a bennmaradást, a derék hadra pedig továbbra is számít a klub. A húzóemberek alkotta csapatot próbáltuk megerősíteni, nyerő típusú játékosokat igyekeztünk hozni, mindezt annak érdekében tettük, hogy a társaság újra alkalmas legyen az NB I-es tagságra.

Arra a kérdésre, mely szerint milyen konkrét célokkal vágnak a 2018/19-es bajnokságnak, a szakvezető így válaszolt:

– Természetes, mindig vannak álmaink és vágyaink, de őszintén megmondom, hogy nem szeretek erről beszélni. Egy csapatnak az a dolga, hogy azon, amin elindul, megnyerje. Legyen az bajnoki mérkőzés, vagy kupatalálkozó és a sorozat végére kiderül, hogy mit ért a menetelés. Nekem a következő edzés, a következő meccs a fontos, és a fiúkba is ezt táplálom bele. Ilyen egyszerű metódussal megyünk az idénynek, az pedig nem képezheti vita tárgyát, hogy minden erőnket mozgósítjuk a velünk szemben támasztott szurkolói elvárások teljesítése érdekében.

Nincs jelentősége

A vezetőedzők zöme kárhoztatja a sorsolást, ha idegenben kell bemutatkozni, ebből pedig az következik, hogy Kuttor Attila örül a mezőkövesdi rajtnak, a fiatal szakember azonban kissé lehűtötte a kedélyeket:

– Ezzel a kérdéssel sem foglalkozom. Éspedig azért, mert nincs jelentősége. Mindenkit fogadni kell, aztán mindenhová el kell utazni, ez a matematika így csupán elméleti okoskodás, az elmélet és a gyakorlat között pedig általában űr tátong. Olyan ügy ez, mint az első gól és ennek a találatnak az összecsapásra való kihatása. Magam is gyakran hallom, hogy a világbajnokságon rendre sorsdöntőnek bizonyult a vívónyelven mondott első tus. A vébén a horvátok háromszor kerültek hátrányba, mégsem álltak meg a döntőig. Tehát nincs szentírás, én sem vagyok megváltó. Amennyiben hátrányba kerülünk, nem tudok és nem is akarok varázsszavakkal előállni a pálya szélén. Ilyenkor is bízom a fiúkban, abban, amit tudnak, de ha szükséges, akkor változtatok, belenyúlok a meccsbe, ez persze kizárólag az adott szituációtól függ.

A szombat este nagy kérdése még, hogy vajon milyen hadrenddel rukkol elő a Mezőkövesd Zsóry FC. A tréner leporolja-e az általuk sokáig űzött 4–2–3–1-et, vagy beveti a 4–4–2-t, esetleg a 4–1–3–2-t. Ezzel kapcsolatban sem tagadta meg magát Kuttor Attila, mert ezt közölte:

Sablon nélkül

– A labdarúgásban manapság már nem lehet elővenni sablonokat. A felállás annyit ér, amennyire sikerül tartalommal megtölteni. Kitalálhatom a világ legjobb elképzelését, ezt azonban az ellenfél mestere, vagy játékosai megkontrázhatják, vagyis az alkalom szüli majd a „tolvajt”.

A kövesdi játékosok közül Mevoungou combizom húzódása miatt nem léphet pályára, Katanecet pedig az előző bajnokság utolsó előtti fordulójában kiállították, majd két találkozótól tiltották el, ezért ezt a találkozót is ki kell hagynia.

A kezdőről

A kövesdiek kezdőcsapata az alábbi lehet az évadnyitón: Dombó – Farkas D., Hudák, Pillár, Vadnai – Szeles, Tóth B. – Vajda, Koszta, Cseri – Drazic.

A Mezőkövesd Zsóry FC kerete

Kapusok

1 Dombó Dávid 1993.02.26.

25 Szappanos Péter (új: Zalaegerszegi TE FC) 1990.11.14.

44 Egyed Balázs (új: Putnok FC) 1990.11.14.

Védők

13 Lázár Pál 1988.03.11.

17 Pillár Róbert 1991.05.27.

22 Farkas Dániel 1993.01.13.

23 Vadnai Dániel 1988.02.19.

32 Katanec, Matija 1990.05.04.

39 Hudák Dávid 1993.03.21.

41 Szalai Attila 1998.01.20.

70 Silye Erik (új: Soroksár SC, kölcsönbe) 1996.06.12.

Középpályások

4 Mlinar, Frano 1992.03.30.

5 Oláh Bálint 1994.12.02.

6 Mevongou, Patrick (új: kameruni, Puskás Akadémia FC) 1986.02.15.

7 Tóth Bence 1989.07.22.

8 Nagy Richárd (új: Vác FC) 1994.04.08.

11 Szakály Dénes (új: Paksi FC) 1988.03.15.

15 Iszlai Bence 1990.05.29.

16 Csirmaz István (új: kölcsönből vissza, Szolnoki MÁV) 1995.05.04.

20 Varjas Zoltán 2000.05.17.

24 Cseri Tamás 1988.01.15.

77 Vajda Sándor (új: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő) 1991.12.14.

88 Szeles Tamás 1993.12.07.

97 Meskhi, Myhailo (új: ukrán, FC Stal) 1997.02.26.

? Tóth Máté (új: Swietelsky Haladás, kölcsönbe) 1998.06.20.

? Peter Sulek (új: szlovák, kölcsönből vissza, MFK Karviná) 1988.09.21.

Támadók

10 Koszta Márk 1996.09.26.

18 Varjas László 2000.05.17.

21 Drazic, Stefan 1992.08.14.

45 Földi Botond 2001.08.12.

Vezetőedző: Kuttor Attila. Másodedző: Tóth Mihály, Elek Norbert. Erőnléti edző: Lázár Zsolt. Kapusedző: Bukta Norbert.

Távoztak: Bognár István (MTK Budapest, szabadon igazolható), Fótyik, Dominik (szlovákiai, Kazincbarcikai SC, szabadon igazolható), Gohér Gergő (szabadon igazolható, ?), Horváth Tamás (ETO FC Győr, szabadon igazolható), Murai Márk (Kazincbarcikai SC, kölcsön után szabadon igazolható), Onana, Fabrice (kameruni, szabadon igazolható, ?), Tarczy Pál (szabadon igazolható, ?), Baracskai Roland (ETO FC Győr, kölcsönbe), Novák Csanád (Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Misák, Patrik (szlovák, Termalica Nieciecza, kölcsönből vissza).

