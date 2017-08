Mezőkövesd vs. Videoton – A vendégek rutinja döntött

Akárkinek a fejéből pattant ki az „isteni szikra”, hogy az NB I-es bajnokság 4. fordulójának mérkőzését tegyék át 18 órától 20-ra, az ötlet és a döntés helyesnek bizonyult. Mégiscsak jobb a 36 fokos hőséget és az erős napsugárzást elkerülni, mint megsülni, csupán a villámlás jelentett veszélyt. A klubházba és az öltözőfolyosóra belépőket a kövesdi labdarúgók óriásposzterei fogadták, a képekről a csapat mámoros pillanatai köszöntek vissza, és további meglepetés volt, hogy a helyére került a nagy kivetítő, így már a rosszul látó szurkolóknak sem kellett a szomszédaiktól információkat kérniük. Több mint két órával a kezdés előtt megérkezett Csányi Sándor, az MLSZ bankár-elnöke, aki Tállai András politikus-klub­elnökkel tárgyalt.

Az esélyekről

A sors éppen most küldte a matyóföldiek útjába azt a Videotont, amelyik a hét közben az Európa Ligában kiharcolta a továbbjutást, így egyedüli magyarként még állja a sarat. A kezdés előtt az esélyekről szakember és laikus egyformán vélekedett: természetesen a vendégeknek állt a zászló, de ugyan ki gondolta volna, hogy a székesfehérváriak három hete, hazai környezetben nem tudják legyűrni az újonc Balmazújvárost – a bátrak tehát ezzel érveltek, és persze azzal, hogy a dunántúliak akár fáradtak is lehetnek, mert sokat kivett belőlük a csütörtöki, Bordeaux elleni kupamérkőzés. A sárga-kék­eknél persze nem múlt el nyomtalanul a Ferencvárosi TC elleni 0-5, ennek jegyében Radványi Miklós vezetőedző több változtatást is eszközölt a kezdőcsapatában, melytől elsősorban biztonságos védekezést kért.

Henty betalált

Az elején a Videoton uralta a középpályát, többnyire a hazai térfélen pattogott a labda. Lógott a záporeső „lába”, közben Henty ziccerét Tujvel lábbal mentette szögletre, és nem sokkal később is majdnem a kövesdi kapuba került a labda. Megjött a hatalmas zápor, aki tudott, menekült előle. Nem alakult ki folyamatos összjáték, a körülmények ugyanis ezt nem tették lehetővé. Strestikék a védőmunkára ügyeltek és lesipuskás módjára a kontrákra építették taktikájukat. A nagy vízben Andó-Szabó mindent lefújt és helyesen tette, gyorsan megfékezte az indulatokat. Az égi áldás mindent vitt, de az iram nem csökkent, a fogáskeresés folytatódott. Érett a Videoton vezetése és ez be is következett, egy gyors támadás végén. Ettől kezdve bátrabbá kellett válnia a Mezőkövesdnek, a kiugratási kísérletekből azonban nem lett semmi. Kissé alábbhagyott az eső és ennek mindenki örült. A 35. percben Keita indította Cserit, aki azonban a 16-os környékéről elhamarkodottan fölé emelt. A pályán meg sem látszott a nagy mennyiségű víz, ennek ékes bizonyítéka volt, hogy senki nem csúszott el. A 38. percben Kovácsik önfeláldozóan mentett a helyzetbe került Farkas D. elől. Az első ziccer a 42. percben adódott Majtánék előtt, de a befejezés „taccsal” végződött. A szünet előtt Strestik, ha pontosabban céloz, akár ki is egyenlíthetett volna.

Fölényeskedtek

A szünet után a fehérben játszó székesfehérvári alakulat percekig gurigázott, korán ráült az eredményre. A két 16-os között pattogott a labda, különösebb izgalom nélkül. A sárga-kékek abban bízhattak, hogy a Vidi fölényeskedése miatt összehoznak valamit. Radványi Miklós cserére szánta el magát, a semmit nem mutató Majtán helyére Kosztát küldte be. Kiegyenlített volt a játék, amelynek nagy kérdése az volt, hogy lesz-e még több gól az összecsapáson. Keita került helyzetbe, de fölé emelt, majd Strestik lőtt távolról. Nagy erőket mozgósított az egalizálás érdekében a borsodi gárda, közben megint zivatar áztatta a gyepet. A hajrában a fehérben játszó Videoton az óra ellen játszott, de megszerezte második gólját, így minden eldőlt.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC

0-2 (0-1)

Mezőkövesd, 3643 néző. V.: Andó-Szabó (Buzás, Szalai B.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (5) – Lázár (5), Hudák (6), Szeles (6), Gohér (6) – Tóth B. (6), Keita (6) – Farkas D. (5), Strestik (6), Cseri (5) – Majtán (4). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Videoton FC: Kovácsik (6) – Nego (6), Fiola (6), Fejes A. (6), Stopira (6) – Suljic (6), Varga J. (6), Pátkai (5), Hadzic (6) – Lazovic (7), Henty (7). Vezetőedző: Marko Nikolic.

Csere: Majtán helyett Koszta (5) az 57., Henty helyett Maric (4) a 60., Varga J. helyett Szolnoki (-) a 75., Cseri helyett Baracskai (-) a 78., Tóth B. helyett Vadnai (-) a 81., Suljic helyett Szabó B. (-) a 88. percben.

Sárga lap: Keita a 30., Suljic a 70. percben.

Gólszerző: Henty (0-1) a 23., Lazovic (0-2) a 85. percben.

Radványi Miklós: – Taktikailag véghez vittük azt, amit elterveztünk. Nem akartunk kinyílni a múlt heti pofon után. A Videotonnak a gólján kívül nem volt helyzete az első félidőben. Arra számítottunk, hogy a ellenfelünknek már nem lesz ereje a folytatásra és ez így is lett. Taktikai hibát követtünk el a második gól előtt és ez mindent eldöntött. Voltak ugyan lehetőségeink, de ezeket nem tudtuk kihasználni, gól nélkül pedig nem lehet meccset nyerni. Két vesztes találkozó után azonban nem csappan meg az önbizalmunk.

Marko Nikolics: – Harmincöt nap alatt ez volt a tizedik mérkőzésünk. Csak gratulálni tudok a csapatnak a győzelemhez. Éllovasok vagyunk a Budapest Honvéddal, az Európa Ligában továbbjutottunk. Most is fontos játékosok hiányoztak, de harcoltunk, bár a második félidőben kicsit megremegtünk. A cserék után stabilizáltuk a helyzetünket, majd a második góllal befejeztük a találkozót. Köszönjük a mezőkövesdiek szíves vendéglátását.

Gólok története

23. perc: Suljic rohant el a jobb oldalon, Gohér nem tudta szerelni, középre gurított, Henty pedig jobbal, 7 méterről a kapu közepébe helyezett, 0-1.

85. perc: Maric, majd Nego volt a labda útja, utóbbi jobbról középre adott, Hudák nem tudott menteni, a labda Lazovic elé került, aki 15 méterről, jobbal, nagy erővel a léc alá bombázott, 0-2.

Labdarúgó NB I – Eredmények és tabella – 4. forduló – 2017/2... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A címvédő Budapest Honvéd és a legutóbb második Videoton is 2-0-ra nyert idegenben a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában, ezzel holtversenyben az élen állnak. A három kör után listavezető Diósgyőr elszenvedte első vereségét,... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Góllövőlista - 4. forduló - 2017/2018.... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistája a 4. forduló után. 4 gólos: Lanzafame (Honvéd), Nagy D. (Újpest), Varga R. (Ferencváros) 3 gólos: Eppel (Honvéd), Lazovic (Videoton), Vela (DVTK) 2 gólos: Andric (Balmazújváros), Amadou ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA