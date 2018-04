Mezőkövesd vs. Videoton – A kövesdiek pontja sokat érhet a végén

A találkozó beharangozójában azt írtuk, hogy a szombat délutáni mérkőzésen a hazaiak semmit nem veszíthetnek, hiszen a bajnokesélyest látják vendégül. Mivel korábbi meccseiken sok gólt kaptak, a Tóth L. – Kuttor A. szakvezetői duó alaposan megkavarta a kártyákat és a végére kiderült, hogy voltak jó húzásaik is.

Koszta a kispadon

Az persze mindenképpen nagy meglepetést keltett, hogy Koszta, a házi gólkirály a kispadra szorult, ebből pedig arra lehetett következtetni, hogy a sárga-kékek most a védőmunkát helyezték előtérbe, a támadószekció rovására. A hadrendek közül a Videoton a megszokott 4-3-3-at alkalmazta, a borsodiak formációját azonban hosszan kellett tanulmányozni ahhoz, hogy megállapítsuk a taktikát. Dombó előtt olykor csak három „középhátvéd” (Pillár, Katanec, Szalai A.) sepregetett, de gyakran melléjük, a két szélre lépett vissza Farkas D. és Vadnai is. Utóbbiak, ha tehették, akkor előrébb húzódtak, és akkor öt hazai szállta meg a középpályát. Drazic volt a klasszikus ék, mögötte dolgozott Bognár I., aki nagy szabadságot élvezett és amíg nem fáradt el, próbált is fazonszabászként futballozni. Az is gyorsan kitűnt, hogy a kövesdiek a zárt védekezésből indulva gyors kontrákkal fognak „operálni”.

Bognár István a labdával | Fotó: Gál Péter

Kassai: tíz sárga

Cseri lövéseivel kezdődött a találkozó, majd jött néhány ütközés, könyökölés és füvön fekvés. Az egykor szebb napokat látott FIFA-jelvényes Kassai ámokfutása a 17. percben kezdődött, az első sárga lapot (talán még jogosan) Drazicnak adta, az összecsapás végére azonban úgy jutott el tízig (!), hogy a felek nagyon messze álltak a csontzenétől. A 28. percben a szinte mindig jól kombináló Cseri túlkombinálta az első komolyabb lehetőséget. Miután saját 16-osánál labdát szerzett, begyújtotta „rakétáit” a jobb oldalon, középen pedig Bognár I. rohanva követte az akciót. Két sárga-kék nézett farkasszemet két fehérrel, Cseri azonban az átadás helyett úgy gondolta, hogy lövésével sikerre viheti a támadást, de erőtlen labdáját Kovácsik játszi könnyedséggel kaparintotta meg. Joggal bosszankodott a közönség és ugyanezt tették a kispad környékén állók-ülők is, a vendéglátó ugyanis góltól fosztotta meg önmagát. A bajnokaspiráns már ebben az időszakban levizsgázott, csupán beíveléseket gyártott, helyzetig, vagy lövésig el sem jutott, a legcsekélyebb veszélyt sem jelentette Dombó kapujára. Amikor Fiola a 39. percben jobbról, éles szögből fölé emelt, aligha gondolhatták a Videotonnál, hogy számukra ez volt az első és az utolsó lehetőség arra, hogy betaláljanak.

Helyzet nélkül

A szünet utáni első cserét a vendégek jelentették be, Husztitól várták a csodát, de a már lassú, nehézkes és körülményes középpályás játéka semmilyen fordulatot nem hozott és a Videoton így járt Kovács I. beállításával is. Feljegyezni valót csak a sárga kártyák jelentettek, aztán a nagy mezőnymunka után üdítőleg hatott Drazic 30 méteres, lecsapódó lövése, amely a keresztléc fölött zúgott el. Amikor a hajrában a védekezésben jó Mlinar és az eddig mellőzött Oláh B. is beállt, kiderült, hogy az egy pont fontosabb a véleményes háromtól, ugyanis Koszta csak a 92. percben kapott mintegy hatvan másodpercnyi szereplést. A jót küzdő hazaiak elégedetten vonultak le, őket az ikszért mindenképpen meg lehet dicsérni, a vendégek viszont csak a füvet és az eget bámulták, nincs mit szépíteni: ezen a meccsen a Videoton nagyon leégett. A székesfehérváriakkal kapcsolatban az is bebizonyosodott, hogy a jobb labdabirtoklási arány akkor ér valamit, ha kreativitással párosul, most azonban játékosaik közül senki nem rukkol elő egyetlen (!) valamire való alakítással. A kövesdiek értékes egy pontjától függetlenül a találkozót könnyű lesz elfelejteni, a színvonal a közepest is alig érte el.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC 0-0

Mezőkövesd, 2325 néző. V.: Kassai (Buzás, Szert).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Pillár (6), Katanec (6), Szalai (6) – Farkas D. (5), Iszlai (5), Tóth B. (6), Cseri (6), Vadnai (5) – Bognár (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Tóth László.

Videoton FC: Kovácsik (5) – Fiola (5), Juhász R. (5), Vinicius (6), Stopira (6) – A. Hadzic (5), Nikolov (5), Pátkai (5) – S. Scepovic (5), Lazovic (5), M. Scepovic (5). Vezetőedző: Marko Nikolics.

Csere: Nikolov helyett Huszti (5) az 51., S. Scepovic helyett Kovács I. (-) a 68., Tóth B. helyett Mlinar (-) a 79., Cseri helyett Oláh B. (-) a 86., Pátkai helyett E. Hadzic (-) a 87., Drazic helyett Koszta (-) a 92. percben.

Sárga lap: Drazic a 17., A. Hadzic a 21., Tóth B. a 30., Juhász R. a 32., Cseri a 35., Fiola az 53., Pátkai az 58., Huszti a 73., E. Hadzic (a pályán kívül, bemelegítés közben) a 77., Kovács I. a 78. percben.

Tóth László: – Nagyon jó mérkőzést láthattak a szurkolók. Csapatunk kellően felkészült erre a találkozóra, ez pedig megjelent az eredményben, hiszen sikerült egy pontot szereznünk. A vendégek egy igazi helyzetet sem tudtak kialakítani. Ezzel nem őket kritizálom, hiszen remek támadóik vannak, éppen ellenkezőleg: a mi csapatvédekezésünket dicsérem. Nagy dolog, hogy a bajnoki címért küzdő csapat nem alakított ki lehetőségeket, és kitűnően hárítottuk el a Videoton pontrúgásait is. Nekünk több nagy lehetőségünk volt, sok kontrát vezettünk, ezekből többet kihozhattunk volna. Mindennel együtt pozitívan mehetünk neki a következő hétnek, de már ezzel a ponttal jelentőset léptünk, a többi összecsapás eredményétől függetlenül.

Marko Nikolics: – Gratulálok a Mezőkövesdnek a pontszerzéshez. Mindkét csapat nehéz meccsen van túl, a hazaiak rendkívül motiváltan, talán a szezonban először három belső védővel, sok játékossal küzdöttek a labda vonala mögött, ez részükről természetesen érthető. Ők nyertek egy pontot, mi pedig veszítettünk kettőt. Nem voltunk elég frissek, az Újpest és a Honvéd meccs után Husztit például próbáltuk pihentetni, hiszen hosszú kihagyás után tért vissza, de Lazovics, Juhász R. és több más játékos is végig pályán volt ezen a három találkozón. Talán volt húsz, vagy huszonöt szögletünk, aztán az ellenfél térfeléről, veszélyes helyről elvégzett szabadrúgásunk, jöttek is a beadások, ezekből azonban nem teremtettünk veszélyt. A frissesség mellett az is hiányzott, hogy legalább egy játékosunk extra formában futballozzon, de ez sem jött össze.

OTP Bank Liga, 26. forduló:

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 26 16 7 3 56-23 55 pont

2. Videoton FC 26 16 7 3 55-25 55

3. Debreceni VSC 26 10 7 9 44-34 37

4. Újpest FC 26 9 10 7 35-34 37

5. Budapest Honvéd 26 10 6 10 41-44 36

6. Paksi FC 26 9 8 9 38-41 35

7. Swietelsky Haladás 26 9 3 14 29-41 30

8. Diósgyőri VTK 26 8 6 12 40-43 30

9. Puskás Akadémia 26 7 9 10 31-39 30

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 26 6 9 11 29-38 27

11. Mezőkövesd Zsóry FC 26 6 9 11 30-47 27

12. Vasas FC 26 7 5 14 32-51 26

A 27. forduló programja

április 21., szombat:

Budapest Honvéd-Újpest FC 17.00

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Ferencváros-Paksi FC 17.00

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC, Debrecen 17.00

Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 19.30

