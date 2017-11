Mezőkövesd vs. Vasas – Remek meccs, pompás gólok, felejthetetlen alakítások

Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 16. fordulója keretében a Vasas FC látogatott a matyóföldre. Kuttor Attila, a házigazdák vezetőedzője némi meglepetésre Dombót állította a kapu elé, bizonyára megmaradt benne, hogy a Videoton elleni, idegenbeli mérkőzésen Tujvel lelkén száradt a fehérváriak első gólja. A kövesdiek a már megszokott 4-2-3-1-es hadrendjükben vették fel a harcot, a fővárosiak azonban ismét a manapság már kissé szokatlan 3-4-3-as formációt választották.

Remek mozdulattal

Az eltérő felállás eleve azt ígérte, hogy bőven adódik majd helyzet és a kapuk sem maradnak „szárazon”. Változatosan és izgalmasak voltak az első percek, aztán Koszta olyan gólt szerzett, amelyet még sokáig fognak mutogatni a televíziókban. A támadó középpályást sokáig éltették, és ez jót tett neki. A nyílt sisakos futball egymás után hozta a ziccereket. A sárga-kékeknél Strestik egyszer, Koszta pedig még kétszer vehette volna be a hálót, de vagy rosszul céloztak, vagy Kamenár tett ki magáért. Lüktetett az iram, a sebesség felülmúlta az átlagot, akárcsak a színvonal. A Mezőkövesd ügyesen szervezkedett, és mivel a középpályások közül Mlinar, valamint Keita is rengeteget ment előre, a borsodiak többször kerültek létszámfölénybe. A játék képe nem indokolta az egyenlítést, amely azonban mégis bekövetkezett: mint olyan sokszor az elmúlt hetekben, fejpárbajban újra megverték a kapu előtt a hazaiakat, így kezdődhetett minden elölről.

Nyolc perc alatt

A második félidő elején még senki nem gondolhatott arra, hogy később következik a focicsemege. A hazaiak voltak akaratosabbak, ők voltak, akik többet kezdeményeztek, az angyalföldiek pedig arra törekedtek, hogy kontratámadásaikkal hozzák zavarba a kövesdiek hátsó sorát. Kamenárt elérte a végzet, hibáját Koszta megbüntette, de a Vasas hamar egalizált. Még ünnepeltek a budapestiek, amikor Strestik Kosztához hasonló szépségdíjas művelettel juttatta a labdát a hálóba. Ekkor joggal gondolhatták a hazaiak, hogy innen már nincs visszaút, de hátul elaludtak és a lelkes vendégek megint kerekítettek egyet az álláson.

A 3-3 ellenére mindenki dörzsölte a tenyerét: az NB I-ben ritkán adódik, hogy 8 perc alatt négy gólra is képesek legyenek a csapatok. A remek egyéni teljesítményekkel és a gördülékeny bemutatókkal a szakvezetők is elégedettek volna, ennek számlájára írható, hogy csupán egy-egy cserét eszközöltek, a harmadik, sérülés miatti változtatás már közvetlenül a végső sípszó előtt kényszerből jött. Szólni kell még a hajráról, amely a mezőkövesdieké volt, Cseri azonban nem tudta feltenni az i-betűre a pontot. A látványos összecsapást (a szokásos védelmi megingásai miatt) ugyan nem nyerte meg az otthoni alakulat, de szervezett és helyenként nagyszerű játékára büszke lehet. A Mezőkövesd Zsóry FC nyeretlenségi sorozata tehát nem tört meg, de produkciója már több volt, mint biztató.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC 3-3 (1-1)

Mezőkövesd, 2430 néző. V.: Szabó Zs. (Garai, Szert).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (5) – Lázár P. (6), Hudák (5), Szalai A. (4), Vadnai (5) – Iszlai (5), Keita (6) – Koszta (7), Strestik (6), Mlinár (5) – Novák (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Vasas FC: Kamenár (6) – Manjrekar (5), Vaskó (5), Benes (5) – Burmeister (6), Vida (5), Berecz (6), Ristevski (6) – Ádám M. (6), Gaál (6), Remili (5). Vezetőedző: Michael Oenning.

Csere: Remili helyett Kulcsár T. (-) a 79., Strestik helyett Cseri (-) a 86., Kulcsár T. helyett Szivacski (-) a 92. percben.

Sárga lap: Koszta a 69., Berecz a 76., Lázár a 81., Vaskó a 82., Vadnai a 84. percben.

Gólszerző: Koszta (1-0) a 13., Burmeister (1-1) a 28., Koszta (2-1) az 59., Berecz (2-2) a 63., Strestik (3-2) a 64., Gaál (3-3) a 66. percben.

Kuttor Attila: – Mindent megtettünk a győzelemért, jobban fociztunk, mint a Vasas, több helyzetet alakítottunk ki, a végén pedig két meccslabdánk is akadt, de lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni, így a győztes csapást sem vittük be. A találkozóban teljes mértékben benne volt a három pont, amely a jelenlegi helyzetünkben nagyon kellett volna. Az égiek viszont másképpen döntöttek, a szakmai tapasztalat pedig az, hogy még többet kell dolgoznunk és még többet kell tennünk a jövőben a sikerért.

Michael Oenning: – A szurkolóknak nyilván tetszett a mérkőzés, az edzőknek azonban nem. Azon a meccsen, amelyiket hat gól esik, ott nyilván problémák is vannak. Minden megtörtént, ami általában a magyar bajnoki találkozókat jellemzi, ebben a küzdelemsorozatban egyébként is bárki bárkit legyőzhet. Csapatomnak volt lelkiereje ahhoz, hogy háromszor is felálljon a földről. A végén örülhettünk az egy pontnak, ugyanis a hazaiaknak volt egy nagy ziccerük. Az egy pontot nagyon értékesnek tartom, remélem, hogy erőt ad nekünk a folytatásra ez a döntetlen.

A gólok története

13. perc: Magyar pályákon ritkán látható góllal szerzett vezetést a hazai gárda, Strestik bal oldali beadását Benes nem tudta kivágta, a labda Koszta elé került, aki magasra ugorva, félfordulattal, estében, 12 méterről, ballal óriási erővel bombázott a bal felső sarokba, 1-0.

28. perc: Ádám M. jobb oldali szögletét Burmeister senkitől sem zavartatva, 5 méterről a jobb sarokba fejelte, 1-1.

59. perc: Novák 20 méterről, lapos lövéssel célozta meg a kaput. Úgy tűnt, hogy a középre tartó labdát a korábban már nagy védéseket bemutatott Kamenár könnyen magához öleli, a kapus azonban kiejtette a játékszert, amely pár métert előre pattant, Koszta pedig berobbant és ballal, 10 méterről a bal alsó sarokba bombázott, 2-1.

63. perc: Gaál a 16-osról lőhetett volna, de az érkező Berecz elé tálalt, a középpályás pedig 18 méterről, jobbal a bal alsó sarkot célozta meg. Középerős labdája felpattant Dombó előtt és a hálóba vágódott, 2-2.

64. perc: a forduló góljára is pályázó találattal szerzett vezetést a Mezőkövesd Zsóry FC. Hudák ívelt előre, Vaskó visszafejelte a labdát, de balszerencséjére ezt középre tette, az éppen ott álló Strestik elé. A középpályás pedig kapásból, ballal, 24 méterről, nagy erejű és védhetetlen „hulló falevelet” küldött a jobb felső sarokba, 3-2.

66. perc: Remili labdáját Ádám M. Gaál elé fejelte, Szalai A. „beragadt”, így lesről szó sem lehetett. A csatár lekezelte a labdát, majd az ötös környékéről ballal a bal alsó sarokba helyezett, 3-3.

