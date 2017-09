Mezőkövesd vs. Újpest – Nem bírtak a kövesdiek Novothnyval

Az NB I-es labdarúgó bajnokság 10. fordulója a rossz formában lévő együtteseket szólította a mezőkövesdi stadion gyepére. A hazaiak hét nyeretlen összecsapással a lábukban vonultak ki, míg a vendégek az előző két találkozójukon maradtak alul. A kövesdi kulcsjátékosok közül ezúttal a cserepadra került az elmúlt hetekben halványabban teljesítő Strestik, így helyette Tóth B. lett az irányító. A kezdés előtt elterjedt annak a híre, hogy a mérkőzést megtekintő brazil menedzser néhány mezőkövesdi játékosra kíváncsi, őket állítólag olasz és spanyol klubokhoz akarja elvinni.



Lélektanilag fontos

Az első félidő a mezőkövesdieké volt. Fél óráig ugyan csak tapogatózás folyt a pályán, mindkét gárda kivárt, nem kockáztatott, a biztos helyzetek kidolgozására törekedett. Aztán Cseri a legjobbkor volt a legjobb helyen és lélektanilag fontos gólt szerzett. Ezután továbbra is a fürdővárosiak maradtak támadásban, második góljukat azonban les címén érvénytelenítették. Az Újpest szárnyaszegetten futballozott, Novothny ekkor elől még magára hagyatva, minden veszély nélkül próbálkozott. A folytatásra a vendégek vezetőedzője változtatást határozott el. Salétros helyére Nwobodót küldte be, majd tíz perccel később harcba dobta a gólerős Tischlert és a támadó szellemben futballozó Sankovicot is. Vignjevic kétségtelenül kockáztatott, hiszen egy sérülés esetén már nem tudott volna váltani (meg is ijedt, amikor Tischler sántítani kezdett, majd Pajovic a földön maradt és hosszan ápolták), de mint később kiderült, 19-re lapot húzott és ez bejött neki. A szellősen futballozó, mindenkit magára hagyó kövesdiek védekezésben többször megadták magukat, ebből pedig az energikus Tischler és Novothny tőkét kovácsolt, de ne feledkezzünk el arról sem, hogy eredményességükhöz szükségük volt Nwobodo remek beadásaira.



Amit csak lehetett

Radványi Miklós sem maradt adós a szokásos húzásaival. A borsodiak trénere, amikor csapata hátrányban van, előszeretettel küld be támadókat és ezt most is megtette. A 68. perctől kezdve már négy mezőkövesdi támadó (Veselinovic, Koszta, Baracskai, Strestik) próbálkozott az egyenlítéssel, de a gólfelelősöknek hetek óta nem megy a játék, valamennyien adósak a hálók megzörgetésével. A meccs kulcsmomentuma Novothny újabb gólja volt, 1-3 után ugyanis senki nem hitt már a fordulatban. A szívós és lelkes fürdővárosiak előtt Fótyik gólja után még felcsillant a pontszerzés reménye, ezt azonban Novothny gólja végleg szertefoszlatta. Így a második félidőre váltó, dinamikus és kapura sokkal veszélyesebb Újpest elvitte a három pontot, a Mezőkövesd pedig az első két fordulót követő nyolc meccsén a megszerezhető 24 pontból csak 2-t gyűjtött be. Aggodalomra ad okot a hazaiak védőmunkája, hiszen összecsapásonként átlagban 2,2-szer kerül a kapujukba a labda, ez okozza számukra a legnagyobb gondot – túl a már említett csatárbajokon. Végül szóba kell hozni a játékvezetést: az elmúlt hetekben több pályán és csapat háza táján akadtak gondok – most ugyanez történt Mezőkövesden. A televíziós felvétel többszöri megtekintése után az ugyan kiderült, hogy a Tóth B. által szerzett második hazai gól valóban lesről született, de Solymosi egy büntetőt ítélhetett volna Veselinovicéknak is, míg a második újpesti 11-esnél fel kell menteni Szelest, ugyanis nem szabálytalankodott. Mindez persze nem boldogítja a Mezőkövesd Zsóry FC-t, melynek háza táján valamit tenni kell annak érdekében, hogy a csapat vesszőfutása véget érjen.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC

2-4 (1-0)

Mezőkövesd, 2386 néző. V.: Solymosi (Becséri, Szert).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (5) – Lázár (5), Hudák (4), Szeles (4), Fótyik (5) – Mlinar (5), Keita (5) – Farkas D. (5), Tóth B. (4), Cseri (6) – Veselinovic (5). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Újpest FC: Pajovic (5) – Balázs B. (5), Pávkovics (5), Litauszki (6), Mohl (5) – Windecker (6), Salétros (5) – Simon K. (5), Nagy D. (6), Angelov (5) – Novothny (8). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Csere: Salétros helyett Nwobodo (7) a 46., Simon K. helyett Sankovic (6) az 57., Angelov helyett Tischler (6) az 57., Tóth B. helyett Koszta (5) az 57., Lázár helyett Baracskai (-) a 67., Mlinar helyett Strestik (-) a 68. percben.

Sárga lap: Litauszki a 27., Mlinár a 35., Mohl a 76., Szeles a 81., Baracskai a 85., Strestik a 88. percben.

Gólszerző: Cseri (1-0) a 28., Tischler (1-1) az 59., Novothny (1-2) a 62., Novothny (1-3) a 79., Fótyik (2-3) a 84., Novothny, 11-esből (2-4) a 86. percben.

Radványi Miklós: – Nagyon nehéz hétről hétre ilyen meccseket játszani. Az első félidőben jól futballoztunk, rúgtunk egy második gólt is, amit érthetetlen okokból nem adtak meg, 2-0-nál eldőlt volna a mérkőzés. Az első félidőben benne volt, hogy több góllal nyerünk. Voltak a második félidőben is helyzeteink, sokat hibáztunk, de mások is, amit ez a csapat nem bír el. Láttam a játékosokon az agresszivitást, látom rajtuk az akaratot, de mint már említettem, vannak hibáink, és nem csak a játékosok bakiznak a pályán.

Nebojsa Vignjevic: – Két különböző félidőt játszottunk: az elsőben úgy futballoztunk, mintha nem akarnánk nyerni, persze tudtam, hogy nagy volt a nyomás a játékosokon. A második félidőben feljavultunk, jókor szereztük a góljainkat. Megfelelő úton haladunk azt gondolom, bár nem oldódott meg minden problémánk. Azt elismerem, hogy kockázatos volt korán hármat is cserélnem – mindent bele alapon tettem –, de mint a lefújáskor kiderült, ezen az estén minden bejött.

Percek, események

28. perc: Veselinovic ment el a baloldalon, ketten kézzel és lábbal sem tudták szerelni. A csatár betört a 16-oson belülre, majd középmagasan beadott, Pajovic még mentett Tóth B. elől, az érkező Cseri pedig viszont jobbal, 5 méterről a kapu közepébe gurított, 1-0.

59. perc: Nagy D. jobb oldali szögletére kitűnően emelkedett Tischler, aki a védők gyűrűjéből 4 méterről a jobb alsó sarokba fejelt, 1-1.

62. perc: Nwobodo bal oldali beadását Novothny senkitől sem zavartatva, 4 lépésről a jobb felső sarokba fejelte, 1-2.

79. perc: Nwobodo a jobb oldalról erősen a ötösre küldte a labdát. Novothny gyorsan eszmélt, beletette a lábát, a játékszer a keresztlécről lepattant, pont a támadó elé, aki már a gyepen volt. Novothny pedig estében, jobbal, a védőket megelőzve könnyen passzolt a kapuba, 1-3.

81. perc: Szeles magasra felugorva kézzel ért a labdához, Solymosi nyomban a büntetőpontra mutatott. Nagy D. bal sarokra tartó lövését Tujvel gyors vetődéssel kiütötte.

84. perc: Strestik baloldali beadását Pajovic középre, pontosan Fótyik elé ütötte. A védő 13 méterről, jobbal a kapu közepébe bombázott, 2-3.

85. perc: A 16-oson belül kitörő Novothny elől Szeles becsúszva mentett. A labdát találta el, de a továbbhaladó csatár később elesett a lábában, a játékvezető pedig ezt is büntetőnek minősítette. Ezúttal Novothny volt a végrehajtó és jobbal, nagy erővel bombázott a léc alá, 2-4.

OTP Bank Liga, 10. forduló:

A Vasas FC-Swietelsky Haladás találkozó a Szusza Ferenc Stadion világításának meghibásodása miatt félbeszakadt, a találkozót későbbi időpontban rendezik.

A tabella:

1. Videoton FC 10 6 3 1 21-11 21 pont

2. Ferencvárosi TC 10 5 4 1 22-10 19

3. Debreceni VSC 10 5 2 3 16-8 17

4. Budapest Honvéd 10 4 4 2 17-15 16

5. Puskás Akadémia 10 4 2 4 15-16 14

6. Vasas FC 9 4 1 4 13-15 13

7. Újpest FC 10 3 4 3 15-15 13

8. Paksi FC 10 3 4 3 17-18 13

9. Diósgyőri VTK 10 3 3 4 15-19 12

10. Swietelsky Haladás 9 3 – 6 7-18 9

11. Mezőkövesd Zsóry FC 10 2 2 6 12-22 8

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 10 1 3 6 11-14 6

A 11. forduló programja:

szeptember 30., szombat:

Újpest FC-Debreceni VSC 18.00

Puskás Akadémia-Paksi FC 18.00

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC 18.00

Diósgyőri VTK-Videoton FC, Debrecen 18.00

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC, Sopron 18.00

Budapest Honvéd-Vasas FC 20.30

