Mezőkövesd vs. Újpest – Létszükséglet a három pont

A 10. forduló keretében sorra kerülő találkozót 18 óra 15 perctől rendezik a borsodi kisváros stadionjában. A bajnokságban egyik alakulat sem jeleskedik: a hazaiak 8 ponttal kiesőhelyen tanyáznak, a vendégek 10 egységgel kilencedikek. A hétközi Magyar Kupa-fordulóban azonban mindkét társaság könnyen lépett tovább, a kövesdiek 4-1-re diadalmaskodtak Kecskeméten, míg a lila-fehérek 6-0-ra győztek Öttevényben, szintén megyei I. osztályú gárda ellen.

Pozitív hatás

– A kupát azért tartottuk fontosnak, hogy általa sikerélményhez jussunk – mondta Radványi Miklós, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője. – A labdarúgóknak is van lelkiviláguk, őket is megviseli a hosszú nyeretlenség, s mi most ebben a cipőben járunk, hét meccset vívtunk diadal nélkül. A kecskemétieket biztosan vertük és ebből a pozitív hatásból kívánunk tőkét kovácsolni.

A szakember ezután a soron következő ellenfelüket hozta szóba:

– Természetesen mindenki tudja és átérzi a helyzetünket, ennek tükrében nem mondhatunk mást, mint azt, hogy hazai környezetben 3 ponttal kell gazdagodnunk a „hasonszőrű” Újpest ellenében. Az kétségtelen, hogy rossz passz­ban vagyunk, szerencsénk sem volt, rengeteg pontot hullajtottunk el a hajrákban, de ezen már hiába kesergünk, előre kell tekintenünk. Egész héten becsülettel dolgoztunk, minden idegszálunkkal a budapestiekre koncentráltunk. Ismerjük őket, tudjuk róluk, hogy jó játékosokkal rendelkeznek, olyanokkal, akik néhány jó alakítással egyénileg is képesek a mérkőzések eldöntésére. Ugyanezt mondhatom saját magunkról, és remélem, hogy a pályán végre bejönnek az elképzeléseink. Mint mindig, most is fontos a zárt védőmunka, a labdaszerzés utáni gyors és pontos építkezés, elől pedig a helyzetkihasználás. Hiszem és tudom, hogy az esetleges sikerrel átlendülnénk a holtponton és visszatalálnánk arra az útra, amelyen az első két fordulóban jártunk.

Brazilok forgattak

A napokban az egyik brazil sporttelevízió munkatársai jártak a Mezőkövesd Zsóry FC-nél. A riporter Radványi Miklóst faggatta a tavalyi Európa-bajnokság honi labdarúgásra gyakorolt hatásáról, a magyar és a szlovák válogatottról, továbbá az itthoni élvonalról, így szóba került a szombati 90 perc is. A brazilok a péntek délutáni tréningen is forgattak, majd elutaztak a városból. – A „televíziós” edzés után kasszát csináltam – folytatta Radványi Miklós. – Annak örülök, hogy Keita – aki öt sárga lapja miatt hagyta ki a Puskás AFC elleni összecsapást – ismét a rendelkezésemre áll. Viszont a vállműtéten átesett Novákra, a térdoperáción túljutott Gohérre, a szalaghúzódással bajlódó Csirmazra és a térdsérülést szenvedett Pillárra nem számíthatok.

A mester a hírek szerint a kupameccsen szerzett három találata ellenére csak a kispadra nevezi Majtánt és ugyancsak kiszorul a kezdőcsapatból a fiatal Koszta, aki a mezőkövesdieknél egyelőre még adós a várva várt, pontokat érő góljaival.

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Tujvel – Lázár P., Hudák, Fótyik, Vadnai – Tóth B., Keita – Brasen, Strestik, Cseri – Veselinovic.

– Kolodzey Tamás –

