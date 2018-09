Mezőkövesd vs. Puskás Akadémia – Támadó és védő volt az ítéletvégrehajtó

Az NB I 7. fordulója keretében felcserélték a pályaválasztói jogot a csapatok, így a tönkrement felcsúti gyepszőnyeg helyett a mezőkövesdi bársony adott otthont a mérkőzésnek. A hazaiak a kispadról még nélkülözték az eltiltott Kuttor Attilát, aki helyett segítője, Tóth Mihály meccselt. Hazai oldalon Szalai A. eltiltás miatt kimaradt, a legutóbbi házi gólkirály Koszta ezúttal sem kezdett (sőt a végén kiderült, hogy egyetlen percet sem kapott), a visszatért Molnár G. pedig civilben sétált. Szerepet kapott viszont a 28 éves Bogár Gergő játékvezető, aki élete első élvonalbeli találkozóját dirigálta (és a 93. percben derült ki, hogy hiba nélkül, kiválóan).

A védekezőzónában jól kontrolláltuk a meccset, és nagyon örülök annak, hogy itthon tartottuk az értékes három pontot.” Tóth László

Mezőnyfölényben

Jobban kezdtek a hazaiak és ennek jelentősége volt a találkozó kimenetelére. Egy-két célzás után ugyanis gólt érő lövés is jött, Drazic mozdulata pedig idegnyugtató pirulát jelentett a fürdővárosiak számára. Bátran futballoztak a csapatok, a játékosok nem riadtak vissza a kemény megmozdulásoktól sem, a dirigens ezekért ki is osztott három sárga lapot.

A Mezőkövesd akarata érvényesült, bár a Puskás Akadémia gárdája sem mutatott rosszat a középpályán, elől azonban a csődöt mondott Arabulit „felfalták” a belső védők. Távolról is próbálkoztak a játékosok, de ezek – akárcsak a szabadrúgások – fölé szálltak.

Ön szerint hányadik helyen végez a Mezőkövesd Zsóry FC a 2018/2019-es idény őszi szezonjában? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A borsodiak tartották előnyüket, az újabb alkalomra vártak, míg a vendégek tudománya a tizenhatos és az ötös környékén mondott csődöt. A kövesdi mezőnyfölény csak a félidő végére egyenlítődött ki, nagy izgalmakat azonban nem kellett átélnie a nézőknek.

Dombó bravúrja

A folytatásra Tóth B. már nem jött ki, ennek vagy taktikai okai voltak, vagy úgy gondolta a Tóth M. – Tóth L. alkalmi edződuó, hogy a középpályás túl sokat reklamál és keveset nyújt. Sárga-kék lehetőségek után enyhe mezőnyfölényt harcolt ki a dunántúli gárda, amelyet Balogh B. és Radó próbált meg igazgatni. A 61. percben a meccs védését produkálta Dombó, aki földöntúli bravúrral kaparintotta meg a bal sarokra tartó labdát. Benczés Miklós lehívta Arabulit, de Kiss T. beállításával nem húzott valami nagyot. A hajrához közeledve jöttek a további cserék, majd Radó lesgólját követte Pillár szabályos találata, amely pontot tett a 3 pont elosztásának ügyére.

Feladta a Puskás, pontosabban fogalmazva belenyugodott a sorsába, hogy ezúttal sem terem számára babér, a Mezőkövesd Zsóry FC pedig már csak arra vigyázott, hogy ellenfele nehogy kiénekelje azt a bizonyos sajtot… A teljes mérkőzés alapján jogos a hazai siker, a kövesdiek megint masszívan futballoztak, ismét szervezettek voltak, és megúszták azt, hogy a hajrában kerüljön a labda a hálójukba. A továbbra is nyeretlen vendégekről jót csak szőrmentén lehet írni, játékuk erősen másodosztályúnak tűnik, bár természetesen még nagyon sok van hátra és összeszedhetik magukat.

Kolodzey Tamás

A gólok története

16. perc: az örökmozgó Cseri szöktette Vadnait a jobb oldalon. A védő középre gurított, az érkező Drazic pedig 11 méterről, jobbal a bal alsó sarokba helyezett, 1-0.

78. perc: Cseri bal oldali szögletére Pillár emelkedett a legmagasabbra és a belső védőket megelőzve, pár lépésről a bal alsó sarokba fejelt, 2-0.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC 2-0 (1-0)

Mezőkövesd, 2155 néző. V.: Bogár (Szert, Szalai D.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (7) – Vadnai (6), Pillár (6), Katanec (5), Silye (5) – Szeles (6), Mevoungou (5) – Cseri (6), Tóth B. (5) – Drazic (6), Vajda S. (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Puskás Akadémia FC: Danilovic (6) – Osváth (5), Heris (5), Spandler (5), Trajkovski (5) – Zsidai (5), Balogh B. (6) – Radó (6), Vlasko (5), Latifi (5) – Arabuli (4). Vezetőedző: Benczés Miklós.

Csere: Tóth B. helyett Szakály D. (5) a 46., Arabuli helyett Kiss T. (-) a 62., Latifi helyett Szakály P. (-) a 76., Silye helyett Meskhi (-) a 77., Cseri helyett Tóth M. (-) a 81., Zsidai helyett Mioc (-) a 82. percben.

Sárga lap: Vadnai a 24., Cseri a 34., Zsidai a 38. percben.

Gólszerző: Drazic (1-0) a 16., Pillár (2-0) a 78. percben.

Tóth László szakmai igazgató (aki az eltiltott Kuttor Attila helyett nyilatkozott): – Jól kezdtük a mérkőzést, majd 1-0-s vezetésünk után kicsit kiengedtünk. A második félidő hasonlóan alakult, hiszen ezt a játékrészt is jól kezdtük, nem sok hiányzott ahhoz, hogy megszerezzük második gólunkat. Aztán a játékunkban jött egy holtpont, amelyet szerencsére sikeresen átvészeltünk. A védekezőzónában jól kontrolláltuk a mérkőzést, és nagyon örülök annak, hogy itthon tartottuk az igazán értékesnek mondható három pontot.

Benczés Miklós: – A találkozó elején határozottabban futballozott a Mezőkövesd, amely meg is szerezte a vezetést. Nem volt nagy különbség a két együttes között, de a hazaiak egy hibánkat kihasználva megszerezték a vezetést. A félidő közepétől átvettük a játék irányítását, de ezzel nem sokra mentünk. Az egyik kulcsmomentum a második félidőben kimaradt ziccerünk volt, ezt tisztázta Dombó óriási bravúrral. Akárcsak Pakson, most is szervezett, ám nem kellően hatékony volt a játékunk. Úgy ítélem meg, hogy összességében a kapu előtti határozottság döntötte el a három pont sorsát a hazai együttes javára. Mi még nem értünk össze eredményes csapattá.

