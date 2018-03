Mezőkövesd vs. Paks – Újabb győzelem esetén újra nagyot léphetnek előre a sárga-kékek

A mezőkövesdi stadionban sorra kerülő találkozó jelentős téttel bír. A sokáig az utolsó helyen álló hazaiak a tavaszi idényben egyenesen szárnyalnak és szombat estére verhető ellenfelet gördített eléjük a sorsolás szeszélye. Korábban a fürdővárosban kétszer is megverték a paksiakat, Tóth László megbízott vezetőedző azonban ennek – már csak óvatosságból is – nem tulajdonít nagy jelentőséget:

– Az előélet az élvonalban nem számít. A saját bőrünkön éreztük, hogy itt nincs papírforma, illetve csak azért van, hogy erre rá lehessen cáfolni. A mércét a pillanatnyi tudás, a napi forma adja. Mi nem tervezgetünk, a rajt előtt sem mondtunk mást, mint azt, hogy fordulóról fordulóra akarunk lépegetni. Becsületesen alapoztunk, az erőgyűjtést jónak minősítettük és szavainkat igazolták az elmúlt hetek eredményei.

Mindenki megnézte

A bajnoki szünetben a válogatott kétszer is pályára lépett, a kazahok és a skótok elleni fellépésekről a szakember csak annyit mondott, hogy mindenki megnézte, de házuk táján nem volt különösebben téma a két vereség.

– Magunkkal foglalkoztunk az elmúlt két hétben – folytatta Tóth László. – Edzőmeccset is játszottunk és készültünk a magunk elképzelése szerint úgy, ahogyan azt eddig is tettük. Most sem nézzük a táblázatot, jóllehet azt elismerjük, hogy ez nem sokkal szebb képet fest, mint néhány hete, csak a Paksot „tanultuk”, mert most ők jönnek hozzánk. Játékunk biztató volt a magunk mögött hagyott fordulókban, ezt kell szem előtt tartanunk. Minden csapatrészünk hozta és hozza magát, nagyon reméljük, hogy a folytatásban is hasonló formát árulunk el, ha így lesz, akkor nyilvánvalóan elégedett szurkolókkal találkozunk majd. A Paks eredményei tiszteletet parancsolnak, de saját tavaszi menetelésünkről ugyanezt el lehet mondani, ilyenkor pedig azzal szoktunk kirukkolni, hogy meglátjuk a végén, ez mire elegendő.

Jó formában vannak

A sárga-kékek esélyeit növeli, hogy játékosaik közül hetek óta többen remek formát árulnak el és akár ez is eldöntheti a három pont sorsát.

– Mindig örülünk, ha valakinek vagy valakiknek nagyon megy a játék – közölte a vezetőedzői posztot átmenetileg betöltő Tóth László, majd hozzátette:

– Reméljük, hogy most sem lesz másképpen, de ne felejtsük: a labdarúgás csapatjáték, a sikerhez valamennyi pályán lévő labdarúgónak hozzá kell tennie a magáét. Be kell tartani a taktikai utasításokat, és valamennyi mutatóban átlagon felüli produkcióval illik kirukkolni az eredményességhez, amelyben töretlenül hiszünk.

A hazaiak közül Tóth B. térdsérüléssel bajlódik, „mellesleg” öt sárga lapja miatt sem vehetné figyelembe a Tóth–Kuttor edzői duó.

A kezdőcsapat

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Dombó – Farkas D., Hudák, Katanec, Vadnai – Iszlai, Mlinar, Oláh B. – Koszta, Bognár I., Cseri.

ÉM-KT

Az NB I-es bajnokság 24. fordulójának programja:

Március 31., szombat

17.00: Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd FC (Debrecenben)

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC

17.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Vasas FC

17.00: Puskás Akadémia FC – Videoton FC

17.00: Újpest FC – Ferencvárosi TC

19.30: Swietelsky-Haladás – Debreceni VSC

