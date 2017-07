Száz százalékkal az élen a Mezőkövesd Zsóry FC

Az élvonalbeli bajnokságot idegenbeli sikerrel kezdő Mezőkövesd Zsóry FC játékosai abban a tudatban léptek pályára, hogy a debreceni három pontjuk akkor lesz igazán értékes, ha hozzák a Paksi FC elleni triplát is. Mesterük, Radványi Miklós a kiállítása miatt eltiltott Tóth B. helyére a hét elején a Budapest Honvédtól vásárolt gólerős Kosztát állította kezdőcsapatába és a bajnoktól érkezett támadót némi meglepetésre Strestik „baljára” és nem valamelyik jobb oldali posztra helyezte.

Felejthető 45 perc

Az első játékrészről jót nem lehet írni. Az iram és a színvonal ekkor még csak NB II-es volt, közben Keita élményszámba menően szerzett labdákat, Szabó Zs. ki sem vette a szájából a sípot, állandóan fújt (végül erre ráfizetett, mert egy ilyen találkozón sok a nyolc kiosztott és a két elmaradt lap), de a Csir­mazzal szembeni szerelést jogosan nem látta büntetőnek. A szünet előtt Pillár fejese a felső léc tetejére pattant, majd öt előretörő paksi sem tudott mit kezdeni egy mezőkövesdi védővel, végül pedig Gohér szabadrúgása és Koszta próbálkozásai jelentettek némi élénkülést.

A folytatásban egy darabig úgy tűnt, hogy amelyik csapat szerez egy gólt, nyerni fog, de aztán váratlan események történtek a pályán. A hazaiak hátsó alakzata „lenyelt” két kontratámadást, ezek után pedig Radványi Miklóson kívül talán egyetlen ember sem akadt a stadionban, aki még hitt a mezőkövesdi sikerben. A borsodiak trénere két csatárt küldött a pályára, ezt nagyon jól tette, persze jegyezzük meg: más választása aligha volt. Veselinovic váratlan találata felébresztette a „matyókat”, akik alkalmi segítséget kaptak ellenfelüktől, a kiállítás és a büntető előtti gyermeteg paksi megoldásokkal.

Jött a fordulat

Baracskai egyenlített, Strestik értékesítette 11-esét, és ekkor már idilli állapot keletkezett a gyepen: emberelőny és vezetés, ezt már csak meg kellett tartani. A Paks azért próbálkozott, Kulcsár révén eljutott a felső kapufáig, közben azonban a hazaiak is szerezhettek volna még gólokat. A Mezőkövesdet mindenképpen dicséret illeti, hiszen egy bravúr (siker a Hajdúságban) még lehet a véletlen műve, de kettő már nem. Radványi Miklós pénteken még arra hegyezte ki mondandóját, hogy nem szeretnének futni az eredmény után. Mégis így alakult, csapata mégsem esett pánikba, felállt a padlóról, sőt fordításra is képes volt – a helyi szurkolók legnagyobb örömére. A sárga-kékekről a szombat esti, emlékezetes második félidő és a két bajnoki 180 perce után az látszik, hogy a társaság jó erőben van, minden poszton képzett futballistákkal rendelkezik, ráadásul sokat hozhat a gárda konyhájára az is, hogy a pontrúgásokra rendre három égimeszelő (Hudák, Novák, Keita) mozdulhat, no és bő (jelenleg huszonhat tagú) kerete felhajtóerővel hat az egyéni teljesítményekre. Gohér­ék 6 pontját és listavezetői helyét álomrajtnak nevezhetjük, a két remek győzelem pedig nyilván nyugalmat kölcsönöz majd a társaság számára a továbbiakra, a pályán és az öltözőben is.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC

3-2 (0-0)

Mezőkövesd, 2356 néző. V.: Szabó Zs. (Kóbor, Varga G.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Farkas D. (6), Hudák (6), Pillár (6), Gohér (6) – Keita (7) – Csirmaz (5), Strestik (6), Koszta (6), Cseri (6) – Novák (5). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Paksi FC: Molnár P. (5) – Kulcsár (5), Lenzsér (6), Gévay (5), Szabó J. (5) – Papp K. (5) – Haraszti (5), Kecskés T. (5-2=3), Bertus (6), Bartha (5) – Szakály D. (6). Vezetőedző. Csertői Aurél.

Csere: Csirmaz helyett Baracskai (6) az 59., Bartha helyett Hahn (-) a 65., Haraszti helyett Koltai (-) a 65., Novák helyett Veselinovic (-) a 66., Cseri helyett Vadnai (-) a 85., Papp K. helyett Hajdú Á. (-) a 86. percben.

Sárga lap: Koszta a 17., Papp K. a 38., Lenzsér a 44., Kecskés T. az 58., Keita a 67., Koltai a 77. percben.

Kiállítva: Kecskés T. a 69. percben.

Gólszerző: Szakály D. (0-1) az 57., Lenzsér (0-2) a 60., Veselinovic (1-2) a 66., Baracskai (2-2) a 70., Strestik, 11-esből (3-2) a 77. percben.

Radványi Miklós: – Az első félidőben nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. Pedig felkészültünk abból a Paksból, amely több éve együtt játszik. Voltak ugyan helyzeteink, de a futballunk nélkülözte az átütő erőt. A szünet után kaptunk két gólt a szervezetten focizó ellenféltől, egyszerűen azért, mert lekontráztak bennünket. Aztán egyszeriben minden megváltozott, és megfordítottuk a találkozó állását. Az ilyen mérkőzések a legszebb győzelmek, hiszen 0-2-ről nyertünk 3-2-re. Amikor hátrányba kerültünk, akkor is bíztam a csapatomban, rossz edző lennék, ha nem így tettem volna. Döntőnek bizonyult, hogy jó időben szépítettünk, majd jött a piros lap, az emberelőny, az egyenlítés, a büntető, szóval szépen peregtek az események. Két meccsen öt gólt szerezve jutottunk hat ponthoz, pedig hét új játékos van a csapatban. Most azzal a kellemes gonddal szembesülök, hogy nehéz eldöntenem: kit hagyjak ki a gárdából.

Csertői Aurél: – Nagyon nehéz összefoglalni pár mondatban a látottakat. A lényeg az, hogy az iskolajátékot nem tudtuk lejátszani, pedig dönthettünk volna, hiszen ehhez minden feltétel adott volt. Az első félidőben nem tudtunk mit kezdeni a magas kövesdiekkel, a kontráink sem jöttek be. A szünet után produkáltunk két tökéletes támadást és két gólt, majd beküldtem a cseréket, hogy fokozzam a lendületünket, de ez nem jött be, innentől kezdve nagy hibaszázalékkal játszottunk. Sok fordulópontja akadt a találkozónak, például a kiállítás és a büntető. Ezért mondom olyan gyakran, hogy ezt a játékot fejjel is kell művelni. A sárga után már nem szabad olyan bakit elkövetni, mint amelyet a labdarúgónk tett, aztán kézzel értünk egy elérhetetlen ívelésbe. A jövőben sokkal jobban kell koncentrálnunk a támadásaink befejezésére. Az idegenbeli 2-0-s vezetésünk utáni vereségünk óriási csalódás, még a történtek figyelembe vételével is.

Percek, események

57. perc: Bertus vezette a vendégek kontráját, balról gurított középre, Pillár estében akart menteni, de elvétette a labdát, amely Szakály D. elé került. A csatár jobbal, laposan, 10 méterről, Tujvel lábai között a kapu közepébe bombázott, 0-1.

60. perc: Papp K. a pálya közepéről indította a jobb oldalon Bertust, aki betört a 16-oson belülre, aztán az ötös környékéről keresztbe gurított. Ott Lenzsér érkezett, és 4 méterről, ballal, a kapu jobb oldalába emelt, 0-2.

66. perc: Strestik labdája az ötven másodperce a pályán lévő Veselinovic elé pattant. A cserecsatár az ötös jobb sarkán, közeléből lőhetett, és 7 méterről, ballal a jobb alsó sarokba helyezett, 1-2.

69. perc: Kecskés T. a félpályánál teljesen feleslegesen buktatta Keitát, ezért megkapta második sárga lapját, majd a pirosat is, így 10 főre fogyatkozott a Paks.

70. perc: Cseri cselezgetett a bal oldalon, majd észrevette, hogy az ugyancsak csereként beállt Baracskai egyedül maradt az ötösön és a fejére tette a labdát. A támadónak pedig könnyű dolga volt: megnézte magának a jobb felső sarkot és 5 méterről könnyűszerrel vette be a paksiak kapuját, 2-2.

77. perc: Hudák magasan ívelt középre. A labdára Koltai és Gohér rajtolt, előbbi pedig a jobb kezét a feje fölé emelve ért a játékszerhez. Szabó Zs. játékvezető rögtön 11-est ítélt, ebből Strestik ballal laposan, a jó irányba vetődő Molnár P. mellett a jobb alsó sarokba gurított, 3-2.

