Mezőkövesd vs. Paks – Megfejelhetik a „hőskölteményt”

Az élvonalbeli bajnokság 2. fordulója keretében szombaton 18 órától játsszák a Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC találkozót. A borsodiak örömmel fogadják az atomváros együttesét, hiszen az előző sorozat utolsó előtti fordulójában – ugyancsak hazai környezetben, Gohér felejthetetlen szabadrúgásgóljával – éppen ellenük harcolták ki a bennmaradást. Azóta persze sok változás történt a kisváros klubjánál, ahonnan sokan távoztak, és ugyancsak sokan érkeztek.

Folytatni akarják

A sárga-kékek a múlt szombaton a Debreceni VSC vendégeként kezdték menetelésüket és a szomszédvárban tíz emberrel nagy fegyvertényt hajtottak végre, három ponttal gazdagodtak. Erre különösen annak fényében számítottak kevesen, hogy az újonc Balmazújváros elleni edzőmeccsükön gyenge teljesítményt nyújtva ijesztették meg híveiket. A mondást azonban tökéletesen igazolták Hudákék: ha rossz a főpróba, akkor jó lesz az előadás.

– Az újvárosiak ellen, amikor 2-1-re alulmaradtunk, még a felkészülésünk kellős közepén tartottunk – tekintett vissza a két héttel ezelőtti összecsapásra Radványi Miklós, a mezőkövesdiek vezető­edzője. – Akkor csupán az volt a célunk, hogy játsszunk egyet, frissítsük magunkat, szokjuk a pálya légkörét és az ellenfelet. A csata után kijelentettem, hogy nincs varázspálca a kezemben, ennek szellemében idő kell az össze­kovácsolódáshoz. Nekünk pedig éppen az időből volt a legkevesebb, aztán hét új ember kapott szerepet, de egy pillanatig sem idegeskedtem. Azt várom, hogy hétről hétre egyre jobbak leszünk, és ennek jegyében adjuk elő második „vizsgadolgozatunkat”, folytatni akarjuk a Lokinál elkezdett menetelésünket.

Feltérképezték

A kövesdiek régen látott remek teljesítményt nyújtottak Debrecenben, ahol egyetlen percig sem álltak be védekezni.

– A szakmai szempontok is érdekesen alakultak ott – folytatta Radványi Miklós. – Mi játszottuk a futballt, támadó szellemben adtuk elő a produkciónkat, míg a DVSC védekezett és otthoni viszonyok között kontrázott. Most, a Paksi FC ellen hasonló forgatókönyvet várunk. A Duna-­partiakat feltérképeztük, tisztában vagyunk az erősségeikkel és a gyengébb pontjaikkal is. Soros ellenfelünk a zárt védekezésből jól fejlődik, lendül át támadásba, továbbá különösen veszélyes a rögzített helyzetek esetében. Nekünk ezekre a mutatóikra kell koncentrálnunk. Okosan akarunk focizni, nem szeretnénk felesleges hibákat elkövetni, ugyanis az nagyon fontos, hogy ne kelljen az eredmény után futnunk. A taktikánk világos: a Debrecenben mutatott érett játékunkat akarjuk megismételni, ezzel juthatunk el a hőn áhított újabb diadalunkig.

A tréner ezúttal nem tarthatja be a győztes csapaton ne változtass elvet, ugyanis Tóth B. a debreceni találkozó első félidejének végén a kiállítás sorsára jutott, elárvult helyére a „sztárigazolt” Koszta kerül, akit persze nyilvánvalóan nem védekezőfeladatok ellátásával bíz majd meg Radványi Miklós. Újság még a hazaiak háza táján, hogy a kiváló bal lábáról ismert Gohér kisebb térdsérüléssel bajlódik, de mestere szerint ez nem akadályozza majd abban, hogy kezdőként fusson ki a gyepre.

A kövesdiek várható kezdőcsapata: Tujvel – Farkas D., Hudák, Pillar, Gohér – Csirmaz, Keita – Koszta, Strestik, Cseri – Novák.

Vezető és játékos – ugyanarról

Az átigazolási időszak egyik „bombáját” a Mezőkövesd Zsóry FC robbantotta Koszta Márk megszerzésével.

Hagyacki József, a fürdővárosiak ügyvezető igazgatója: – A támadó teljes mértékben beleillett szakmai stábunk elképzelésébe. Márkot ismerjük, hiszen évekkel ezelőtt már klubunk tagja volt, továbbá ismerjük a családját, és különösen az édesapját, Koszta Pétert, a putnokiak NB III-as gárdájának mesterét is. A 20 éves labdarúgóval felvettük a kapcsolatot és számunkra az volt a legfontosabb, hogy leszögezte: szívesen futballozna nálunk. A Koszta-ügyben a Budapest Honvéddal való tárgyalásunkat úgy jellemezhetem, hogy nem volt könnyű, de nehéz sem, így jutottunk el a megegyezésig.

Koszta Márk, aki négy évre kötelezte el magát a sárga-kékekhez: – A történet úgy kezdődött, hogy a Budapest Honvédnál kezdtem az alapozást. Láttam-éreztem, hogy az új edző nem számol velem: az első két meccsen például játéklehetőséget sem kaptam. Ekkor beszéltem Hemingway úrral, a kispestiek tulajdonosával, akivel abban egyeztem meg, hogy vagy kölcsönbe adnak, vagy eladnak. Ez volt a múlt pénteken, hétfőn pedig már bejelentkezett értem a Mezőkövesd. Itt több alkalmam lesz a szereplésre, hiszen a csapat kombinatív támadófutballt játszik. Az átigazolásomat illetően eddig csak jó döntéseket hoztam, remélem, hogy a mostani is kiállja majd az idő próbáját.

– Kolodzey Tamás –

NB I: 2. forduló

Szombat

18.00: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC

18.00: Budapest Honvéd – Diósgyőri VTK

20.30: Swietelsky Haladás – Debreceni VSC

Vasárnap

18.00: Újpest FC – Ferencváros

18.00: Puskás Akadémia – Videoton FC

18.00: Balmazújváros – Vasas FC

