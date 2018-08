Mezőkövesd vs. Honvéd: A Budapest Honvéd százas maradt

A fürdővárosba a sztárjait (Eppel, Lanzafame) vesztő, ennek ellenére százszázalékos kispestiek érkeztek, a „kiscsapat” jelzőt birtokló, éppen ezért szimpatikus kövesdieket persze ez a legkevésbé sem zavarta. Elvégre a soraikban volt az a Koszta Márk, aki éppen a piros-fehérektől érkezett a borsodiakhoz, ez pedig kétszeres motivációt jelentett számára. A kezdés előtti órák sztárja kétségtelenül Détári Lajos volt. A Döme becenévre hallgató egykori nagyágyútól mindenki azt kérdezte, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy a magyar labdarúgás végre elinduljon felfelé, mire így felelt: „Ezt én is szeretném tudni. Lehet, hogy a hatalmas juttatások okozzák a bajt, lehet, hogy más dolgok szólnak közbe, de az kétségtelen, hogy valamit tenni kell”.

Új védelem

A mezőkövesdiek összeállítása néhány meglepetéssel szolgált. A kezdőcsapatba visszakerült Hudák, aki Katanecet szorította ki. A jobb oldali védő posztjára némi meglepetésre Pillár került, Szalai A. pedig középen kapta meg a „takarító” szerepkört. A kispestieknél Supka Attila nem változtatott, ugyanazt a kezdő tizenegyet jelölte, mint egy hete a Paks ellen.

Jót tett, hogy 17 óráról 19-re halasztották a kezdést, ezzel ugyanis pár foktól megszabadultak a játékosok. A 4. percben Drazic és Koszta hozhatta volna össze az első hazai helyzetet, de ebből semmi nem lett, ugyanis utóbbi lövés helyett beadást választott, így csapata elbukta a lehetőséget. Pár perccel később megint Drazic kevert, egészen az ötösig jutott, amikor szögletre szerelték. Tóth B. veszélyes beívelései okoztak bonyodalmakat, aztán kiszabadult a Honvéd és vezetett három erőtlen akciót. Vétlenül játékba avatkozott Erdős, majd Holender nekiment Dombónak és ápolásra szorult, de visszament. Az első távoli lövés Batik nevéhez fűződött, 30 méterről, jobbal azonban fölé bombázott. Cseri labdáját mentette Gróf, aztán kevés hiányzott a kispesti öngólhoz. A 20. percben Danilo és Holender akciója végződött fordulásból leadott lövéssel, de ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Batik rosszul ért a labdához, ennek haszonélvezője Drazic volt, de a csatár veszte a gyámoltalanság lett. Dombó védett nagyot a 27. percben, majd lement a nap és már senkinek nem vakított a szemébe. Erőteljes futballt láttunk, az iram is jó volt, csak az átadásokba csúszott itt is, ott is hiba. Bátran tüzeltek a játékosok, csupán az irányzékkal volt gond. Élvezetes párharcokat vívtak a játékosok, akik kottából adták elő a kiosztott taktikai elképzeléseket. Annak ellenére, hogy nem zördültek a hálók, veszélyes támadások gördültek a kiváló gyepen. 0-0-lal vonultak a szünetre az alakulatok, ennek ellenére mindenki elégedett lehetett.

A szünet után

A cserét nem indokolta semmi, nem is változtattak a szakvezetők. Erdős engedte a kemény játékot, majd az 51. percben vezetést szerzett a fővárosi gárda. Amikor Holender megkapta a labdát, lesnek tűnt, de kiderült, hogy a saját térfeléről indult. Ezután fel kellett adnia eddigi harcmodorát a hazai gárdának, a kockáztatás is előtérbe került. A 60. percben jött az első csere, majd állandósult a kövesdi mezőnyfölény. A vendégek betömörültek, szívósan védekeztek és a kontratámadásokra helyezték a hangsúlyt. A 64. percben Hudák közelről fejelhetett volna a kapuba, de elvétette a labdát. A Honvéd őrizte előnyét, megszállta kapuja előterét, így nagyon nehéz volt ezen áttörni. Batikék lassították is a tempót, amikor pedig szükség volt rá, kapujából kilépve Gróf mindig tisztázott. Az exhonvédos Kosztának különösebben nem ment a játék, a csere sorsára jutott, aztán gyorsan jött két sárga lap.

A 75. percben sokáig állt a játék, mert Danilo megsérült, de az is lehet, hogy a 0-1 „hatotta” meg. Megkezdődött a harc az óra és a vereség elkerüléséért, és ahogyan várható volt, beállt a brazil Alves is. A küzdelem a tetőfokára ért, a csapatok egyaránt mozgósították tartalékaikat. Három támadóval is operált a borsodi gárda, Gróf meg repkedett. Tipikus egygólos találkozó volt, ezt pedig a vendégek vitték be, így az övéké lett a három pont, de egy rossz szót sem érdemel az itthoni társaság sem, mert jól futballozott.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd 0-1 (0-0)

Mezőkövesd, 3248 néző. V.: Erdős (Tóth II, Szert).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Pillár (5), Hudák (5), Szalai A. (6) – Szeles (5), Meskhi (5) – Cseri (6), Koszta (5), Tóth B. (6), Vadnai (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Budapest Honvéd: Gróf (6) – Batik (6), Baráth (6), Skvorc (6) – Heffler (5), Nagy G. (6), Pilík (5), Vadócz (6), Uzoma (6) – Danilo (6), Holender (7). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Vadnai helyett Silye (5) a 60., Koszta helyett Szakály D. (-) a 68., Holender helyett Lukács D. (-) a 69., Pilík helyett Kamber (-) a 78., Meskhi helyett Alves (-) a 80., Danilo helyett Kukoc (-) a 91. percben.

Sárga lap: Silye a 70., Lukács D. a 71., Kukoc a 93. percben.

Gólszerző: Holender (0-1) az 51. percben.

Kuttor Attila: – Tipikus egygólos meccs volt. Szerencsétlen szituáció után kerültünk hátrányba, lehetőségeinket pedig nem tudtuk kihasználni. A Honvéd indításánál rossz döntést hoztunk, és bár lesgyanús volt, de ezzel nem foglalkozunk, mert nekünk is adódtak helyzeteink. Jó ellenfelet láttunk a pályán, nem sikerült a védelmét feltörni, a befejezéseknél ugyanis hiányzott az átütőerő.

Supka Attila: – A mérkőzés nagy részében a mi akaratunk érvényesült, meg tudtuk valósítani, amit akartunk. Védekezésünk masszív volt, a labdaszerzés után rendre jól jöttünk ki. Ha figyelmesebbek vagyunk, akkor újabb gólt is szerezhettünk volna. Fontos volt, hogy a negyedik meccsünket is megnyerjük, közben átvészeltük a kritikus pillanatokat, így miénk lett az értékes 3 pont. Újjáalakuló csapatunk van, elmentek a csatáraink, de a helyükre kerülők átvették a szerepüket.

A gól története

51. perc: Vadócz indította a saját térfeléről startoló Holendert, aki kilépett a védők közül, teljesen egyedül tört kapura, elhúzta a labdát Dombó mellett, majd 11 méterről, jobbal a kapu közepébe helyezett, 0-1.

