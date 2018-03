Mezőkövesd vs. Haladás – Eltüntették az őszi mély szakadékot

Zsinórban a hetedik mérkőzésén maradt veretlen a Mezőkövesd ­Zsóry futballcsapata, a Haladás ­elleni kiesési rangadó megnyerésével a dél-borsodiak ­ismét nyílttá tették az alsó­házi küzdelmeket.

Hatpontos meccs

Az ilyen találkozókra szokták mondani, hogy hatpontos, hiszen mindkét csapat ugyanazért a célért küzd, szeretné meghosszabbítani az NB I-es tagságát. A kövesdiek az újpesti siker után abban bíztak, hogy az egy héttel ezelőtti formát hazai pályára is át tudják menteni, a vendégek pedig alapcélként a vereség elkerülését tűzhették maguk elé. Legalábbis az első félidő egyértelműen ezt támasztotta alá. Fél óra telt el az összecsapásból, amikor az első komoly helyzetet, kapura tartó lövést fel lehetett jegyezni. Ekkor Bognár bolondította a védőjét az alapvonal környékén, sarokkal szöktette magát, megtolta, hogy nagyobb szögben lássa a kaput, de a középre tartó kísérletét Király Gábor lábbal hárítani tudta. Néhány perccel később az előrehúzódó ­Mlinár bátorodott fel: a bal alsóra tartó távoli lövését azonban a rutinos szombathelyi kapus ki tudta tolni. Ezen kívül a csapatok a biztonságra törekedtek, különösen a Haladás játékán lehetett érezni, hogy nem vállalnak kellő rizikót annak érdekében, hogy megszerezzék a három pontot. Egy-két beadás és pontrúgás végén jutottak el a kövesdi kapu előterébe, de ezek a kísérletek ­semmilyen veszélyt nem jelentettek, Dombó magabiztosan őrizte a hálóját.

Magasabb fordulaton

A szünet után azonban sokkal tempósabbá vált a kiesési rangadó: a Haladás kis híján a semmiből szerzett vezetést. Az 50. percben Iszlai a saját térfelén vesztette el a labdát, a szemfüles Kovács Lóránt egy kényszerítő után visszakapta, de szemben a kapuval, tizenhárom méterről Dombó támaszkodó lábát találta el. Megúszta Kuttor Attila csapata, nem sokkal később pedig a sárga-kékek előnyhöz jutottak. Vadnai jól zárkózott fel a balszélen, Bognár és Cseri pedig mindvégig veszélyesen játszottak. Hármójuk összjátékából született meg a Kövesd rendkívül fontos első találata. Innentől kezdve ugyanis sürgősebbé vált a szombathelyiek számára, de akcióból továbbra is veszélytelen volt Michael Hipp együttese. Kosztáék jól tartották a labdát, kézben tartották a meccs irányítását, negyed órával a vége előtt azonban a zöld-fehérek váratlanul egyenlítettek. Egy be­gyakorolt szögletvariáció végén Wilsről feledkeztek meg a hazai védők, a lendületből érkező védőnek pedig nem volt nehéz dolga. A közelről érkezett fejest Dombó nem tudta hárítani (1-1).

Hamar válaszoltak

A Mezőkövesd-Zsóry lendülete azonban nem tört meg, a Haladás egyenlítő gólja után is sokkal kezdeményezőbb volt Kuttor Attila együttese. Néhány perccel ezután pedig ismét egymás nyakába borulhattak a hazai játékosok. Bognár teremtett magának helyzetet, amit Király bravúrral hárított, de Farkas visszagurítása után Koszta nem hibázott (2-1). A fiatal támadó az újpesti dupla után a Haladás kapujába is betalált, így a hajrának előnnyel vághattak neki a vendéglátók. Az utolsó tíz percben kemény párharcok, egy-két durva belépő színesítette az összecsapást, de a Haladásban már nem volt annyi, hogy legalább az egyik pontot megmentse. A Mezőkövesd-Zsóry egyértelműen rászolgált a győzelemre, mert a második játékrészt sokkal többet tett a sikerért, mint az ellenfele. Kuttor Attila együttese tavasszal még veretlen, három meccsen hét pontot gyűjtött, amivel ledolgozta hátrányát. A 22. forduló után még mindig az utolsó helyen állnak, de az ­ősszel összeszedett hátrány már a múlté.

– Marosréti Ervin –

A gólok története

58. perc: Vadnai remek ütemben kapott egy kiugratást a tizenhaton belül. Az alapvonal környékéről jól gurított vissza, az érkező Cseri pedig kapából a hosszú sarokba helyezett, 1-0.

75. perc: Kovács L. ívelt be szögletet a jobb oldalról. A rövid sarokra érkező labdát Jagodics fejjel megcsúsztatta, a hosszún érkező Wils pedig a kövesdi kapuba bólintott, 1-1.

78. perc: Bognár szerzett labdát a bal oldalon, befelé húzott, majd célba vette a jobb alsó sarkot. Király bravúrral védett, de a kipattanót Farkas Koszta lábára tette, aki laposan a szombathelyi kapuba helyezett, 2-1.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Swietelsky-Haladás 2-1 (0-0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 2122 néző. Vezette: Erdős J. (Ring Gy., Vígh-Tarsonyi G.)

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (5) – Farkas D. (5), Hudák (5), Katanec (5), Vadnai (5) – Iszlai (4), Mlinár (5) – Koszta (6), Bognár I. (6), Cseri (6) – Tóth B. (5). Vezetőedző: Tóth László.

Swietelsky-Haladás: Király (5) – Schimmer (5), Wils (6), Kolcák (5), Bosnjak (4) – Mészáros K. (4), Kovács L. (4), Jagodics (4), Rácz (4) – Halmosi (4), Ramos (4). Vezetőedző: Michael Hipp.

Csere: Halmosi helyett Jancsó (-) a 65., Cseri helyett Misák (-) a 79., Rácz helyett Kiss T. (-) a 80., Tóth B. helyett Szalai (-) a 82., Kovács L. helyett Németh M. (-) a 86., Koszta helyett Novák (-) a 90. percben.

Sárga lap: Hudák a 29., Wils a 92. percben.

Gólszerző: Cseri (1-0) az 58., Wils (1-1) a 75., Koszta M. (2-1) a 78. percben.

Tóth László: – A Haladás egy kicsit túlbiztosította magát, érezhetően a biztos egy pontért jöttek Mezőkövesdre. Ez össze is jöhetett volna, de szerencsére a csapat nagyot harcolt. Különösen a második félidőben sikerült az ellenfelünk fölé nőni. Szerencsére nagyszerűen sikerült felkészíteni a csapatot, ami az Újpest után most is eredménnyel párosult. Visszatértünk a csatába, ismét szorossá tettük az alsó régiót. Bízom benne, hogy tovább tudunk menni ezen az úton, amelynek az lesz a vége, hogy meghosszabbítjuk az élvonalbeli tagságunkat.

Michael Hipp: – A jobb helyzetkihasználás döntött, a mezőnyben két egyenrangú fél találkozóját láthattuk. Tudtuk, hogy kemény csata vár ránk, hiszen a kövesdiek jó passzban vannak, ezt most is bizonyították. A meccs első felében igyekeztünk a hazaiak játékát semlegesíteni, a folytatásban viszont aktívabbak voltunk. Fontos momentumnak számított Kovács ziccere. Ha az bemegy, minden másképp alakul. Ilyen apróságok döntöttek ezen a mérkőzésen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA