Mezőkövesd vs. FTC – Böde fejes gólja döntött, a Kövesd maradt utolsó

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság 14. fordulója keretében a Ferencvárosi TC gárdáját fogadta a sereghajtó Mezőkövesd Zsóry FC. A kezdéskor meglepetést jelentett, hogy az 5 ezres stadionban csak fél ház volt, s bár a publikum később majd’ 3 ezresre „hízott”, de ez is nagyon messze volt a várt telt háztól. A hazaiak összeállítása nem szolgált meglepetéssel, a vendégeknél azonban szakvezetőjük a hétközi kupameccs után több változtatást is végrehajtott.

Csetlett-botlott, de…

Tapogatózással kezdtek a csapatok, úgy tizenöt percig erőtlen próbálkozásokat láttunk, izgalomra nem volt ok. A kapusok lehúzták a beadásokat, vagy fogták az erőtlen labdákat, a játékvezető pedig – annak ellenére, hogy akadtak kemény belépők és visszahúzások is – kivárt a sárga lapokkal. Az FTC szemre tetszetősebben szőtte támadásait, látszott, hogy a zöld-fehérek jobb képességű labdarúgókkal rendelkeznek, ez azonban nem zavarta a hazaiakat, akik felvették a „kesztyűt”, így gyakorlatilag kiegyenlített futball zajlott a pályán. A budapestiek közül a góllövőlistát vezető Varga R. előbb megszokott helyén, a jobb oldalon próbált lendületes akciókat vezetni, majd némi meglepetésre átment a másik szélre. A fradisták a termetével és súlyával is kiemelkedő Bödét keresték bejátszásaikkal. Ez egyszer sikerült is nekik, és az olykor csetlő-botló csatár bebizonyította, hogy ha kell, nem csupán a földön, a levegőben is úr. Mint később kiderült, kitekeredett mozdulata 3 pontot ért, azon pedig felesleges elmélkedni, hogy szerencséje is volt. A vendégvezetés alapjaiban változtatta meg a későbbi taktikát, ugyanis a hazaiaknak már nem volt mit elveszíteniük, így is álltak a második félidőhöz.

Koszta ziccere

A szünet után látottak rávilágítottak arra, hogy miért áll a táblázat utolsó helyén a matyóvárosi alakulat. A házigazda korszerű támadásokkal rukkolt ki, a begurításokra menetrendszerűen érkeztek a második hullámban a játékosok, akik viszont képtelenek voltak eltalálni a kaput, vagy ha ez sikerült nekik, akkor labdáik középre mentek és Dibusz zsákmányai lettek. Koszta kihagyta a kihagyhatatlant (közelről, ballal, a bal sarok mellé perdített), Hudák pár centiméterrel elnézte a bal alsó sarkot, Tóth B. mellé „püfölt”, Veselinovic pedig lefordult ugyan védőjéről, de ahelyett, hogy belsővel célozta volna az üres sarkokat, erőből tüzelt, így a helyenként csalódást keltő FTC minden kritikus pillanatot megúszott. Persze a fővárosiak előtt is adódtak lehetőségek, de ők sem voltak pontosak, igaz ezen nem keseregtek, hiszen vezettek és az idő múlása nekik dolgozott.

A hajrában a Fradi védelme már jól állt a lábán, az itt is, ott is játékra jelentkező utolsó cserékkel pedig addig vártak a szakvezetők, amíg játékmegszakítás hiányában lekésték a „csatlakozást”, így változatlan maradt Novák és Priskin NB I-es mérkőzéseinek száma. Az átlagos iramú és színvonalú, de azért küzdelmes 92 perc lefújása után a Mezőkövesd Zsóry FC (amelynek keretében 2016 óta nyolcvankét változást regisztráltak a statisztikusok) háza táján azon keseregtek, hogy bár bőven megérdemelték volna az egyik pontot, immáron tizenkét forduló óta nyeretlenek (ez egyesületi negatív csúcs, ráadásul a lista a jövő héten alighanem tizenháromra emelkedik, hiszen a Videoton vendége lesz a csapat), míg az alapvetően semmi különöset nem produkáló Ferencvárosi TC annak örülhetett, hogy ezzel a sikerrel nyolc meccse veretlen a bajnokságban.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC

0-1 (0-1)

Mezőkövesd, 2935 néző. V.: Pintér Cs. (Albert I., Berettyán).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (5) – Lázár (5), Hudák (5), Szalai A. (5), Vadnai (6) – Iszlai (5), Keita (5) – Koszta (5), Mlinar (5), Cseri (6) – Strestik (4). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Ferencvárosi TC: Dibusz (6) – Botka (5), Otigba (6), Blazic (5), Pedroso (6) – Gorriaran (5), Spirovski (5) – Varga R. (5), Paintsil (6), Moutari (6) – Böde (6). Vezetőedző: Thomas Doll.

Csere: Strestik helyett Veselinovic (-) a 62., Mlinar helyett Tóth B. (-) a 63., Moutari helyett Leandro (-) a 76., Paintsil helyett Csernik (-) a 90. percben.

Sárga lap: Lázár a 26., Otigba a 63., Iszlai a 84., Paintsil a 88., Leandro a 89. percben.

Gólszerző: Böde (0-1) a 39. percben.

Kuttor Attila: – A kívülálló, aki látta a találkozót, nem tudta volna megmondani, hogy melyik csapat harcol a bajnoki címért és melyik a kiesés elkerüléséért, ez számunkra előremutató. Mivel nagy lehetőségeket hibáztunk el, azon fogunk dolgozni, hogy helyzeteinket értékesítsük és még jobban akarjunk. A Fradi gólja a semmiből jött, hiszen nem előzte meg semmilyen nyomás. Mi a mezőnyben teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk, sőt a második félidőben ellenfelünk fölé nőttünk és a ziccerek számában is többet mutattunk fel. Mindezek ellenére a Fradi nyert, így gratulálnom kell a zöld-fehéreknek, de nem lehetek elégedetlen, mert amit elterveztünk, azt végrehajtottuk, csak a helyzetkihasználás…

Thomas Doll: – Számunkra fontos volt, hogy a rosszul sikerült Magyar Kupa-mérkőzésünk után másképpen futballozzunk és győzzünk. A félidő elején bizonytalan volt a csapat. Böde góljánál nem volt egyszerű a befejezés, de Dani szép mozdulattal szerzett vezetést. A második félidőben kissé elaludt a menet, de ebben nekünk két-három kijátszott helyzetünk akadt. A második góllal eldöntöttük volna a mérkőzés sorsát, de ezt nem tettük meg, így megfordult a találkozó és a Mezőkövesd majdnem kiegyenlített. A meccs egészét uraltuk, de a középpályán hiányoltam a gyors passzokat. Összességében tetszett a szervezett csapatom, az utolsó tíz perc pedig már a szokványos dolgokat hozta. Hosszú még a szezon, a végéig minden gól, minden győzelem jól jön. Szeretem a mezőkövesdi stadiont és a csapatot is, kívánom, hogy a hazaiak maradjanak benn az NB I-ben, ezért a jövőre sok sikert kívánok ennek a társaságnak.

A gól története

39. perc: Spirovski átadása után Pedroso futott el a bal oldalon, majd remekül csavart a 11-es pont környékére. Böde két lépést tett a labda irányába, majd Szalai A.-t megelőzve, a kapunak félig háttal állva, 8 méterről fejelt, a labda pedig magas ívben, Tujvel fölött a háló bal oldalába vágódott, 0-1.

