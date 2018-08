Mezőkövesd vs. Fradi – A ráadásban dőlt el a meccs

A vendégek összeállítása nem tartogatott meglepetést, a hazaiaké azonban igen.

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulója keretében szombaton este a listavezető Ferencvárosi TC látogatott a Mezőkövesd Zsóry FC-hez. A vendégek (akiknek kispadján ezúttal mutatkozott be a Thomas Doll helyére szerződtetett ukrán Sergii Rebrov vezetőedző) összeállítása nem tartogatott meglepetést, a hazaiaké azonban igen. Bekerült a csapatba Mevoungou, viszont kimaradt Koszta, az előző szezon házi gólkirálya. A kövesdieket az eltiltott Kuttor Attila helyett Tóth Mihály másodedző irányította. Érdekesség, hogy a lelátón ült Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki korábban a Budapest Honvéd csapatával többször ­meccselt a stadionban.

Letámadtak

Kaput nem találó lövésekkel indult a mérkőzés, valamire való gólhelyzetet azonban hosszú ideig egyik alakulat sem tudott kidolgozni. Az FTC-t letámadásos játékra utasította vezetőedzője, aki percenként intett fiainak, és azt kérte tőlük, hogy szerezzenek labdát. A fővárosiak mentek valamivel többet előre, de akciójuk sokszor azért halt el, mert többször nem értették meg egymást. Szűk tíz perc elteltével Tóth B. és Spirov­ski nézeteltérése lökdösődést hozott, a tumultusban idő kellett Iványinak ahhoz, hogy lecsillapítsa a kedélyeket. Az olasz nemzetiségű Lanzafame is bemutatott néhány színészi produkciót, majd az enyhe ferencvárosi fölény jegyében teltek a percek.

Az első komolyabb vendéglehetőség a 35. percben adódott, de mivel Lanzafame háttal állt Dombónak, nem jutott lövéshez. Nem sokkal később Gorriaran 17 méterről csak kevéssel csavarta a játékszert a bal alsó sarok mellé, más említésre méltó esemény pedig nem történt a szünetig.

Kikaparta a gesztenyét

A folytatásban fölényt harcoltak ki a zöld-fehérek, majd amikor szorításukból kiszabadultak a borsodiak, a mintegy hatszáz főnyi ferencvárosi szurkolótábor előbb ébresztőt fújt, majd néhány erősebb jelzővel minősítette kedvenceik produkcióját. Ahogy telt az idő, úgy vált egyre biztosabbá, hogy vagy marad a 0-0, vagy az a gárda, amelyik talál egy gólt, megkaparintja a három pontot. A hazaiak szakmai stábja úgy ítélte meg, hogy a szürke FTC-vel szemben kiharcolhatják a győzelmet, ezért beküldték két vérbeli támadójukat, de később kiderült, hogy Alves és Koszta nem volt képes a csodára. Repkedtek a sárga lapok, Lanzafame, aki rátartott Vadnai lábára, viszont nem kapta meg második figyelmeztetését. A 67. percben Vajda S. jobbról betört a kapu előterébe és már csak Dibusszal nézett farkasszemet, de a kapus jól zárta a szöget. A hajrában bekövetkezett az, amitől féltek a hazaiak: Rebrov abban a reményben küldte be Bödét, hogy kaparja ki csapata számára a gesztenyét. A kövesdieknek is volt még egy lehetőségük a cserére, és valószínűleg jobban járnak, ha – időhúzás jelszóval – bedobnak egy védőt, és ezzel védik meg az értékesnek ígérkező pontjukat, de ezt elmulasztották, Böde pedig feltette az i-re a pontot (a lefújás után aztán beseperte az őt joggal megillető elismerést, boldogságában pedig tizenöt percig szelfizett a szurkolókkal).

Iványi hármas sípszava után a mezőkövesdiekbe alig lehetett lelket verni, hiszen a korábban Debrecenben és Újpesten szintén a hajrában elhullajtott két-két pont mellé most egyet vertek „csapra” és ha szerencsésebbek, vagy jobban koncentrálnak, most öt egységgel több lenne a nevük mellett a táblázaton.

Kolodzey Tamás

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC 0-1 (0-0)

Mezőkövesd, 4015 néző (a rendező által közölt adat). V.: Iványi (Tóth II V., Csatári).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (5) – Vadnai (5), Pillár (5), Szalai A. (6-2=4), Silye (5) – Mevoungou (6), Meskhi (5) – Cseri (6), Vajda S. (5), Tóth B. (6) – Drazic (4). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Ferencvárosi TC: Dibusz (6) – Lovrencsics (5), Botka (6), Blazic (6), Heister (5) – Spirovski (5), Leandro (5), Gorriaran (5) – Varga R. (5), Lanzafame (5), Petryak (6). Vezetőedző: Sergii Rebrov.

Csere: Vajda S. helyett Alves (-) a 70., Spirovski helyett Bőle (-) a 70., Drazic helyett Koszta (-) a 71., Varga R. helyett Böde (-) a 80., Gorriaran helyett Sigér (-) a 87. percben.

Sárga lap: Lanzafame a 28., Cseri a 30., Spirovski a 47., Lovrencsics a 60., Mevoungou a 77., Szalai a 79., Pillár a 82. percben.

Kiállítva: Szalai A. a 92. percben.

Gólszerző: Böde (0-1) a 91. percben.

Tóth László, szakmai igazgató (aki az eltiltott Kuttor Attila helyett nyilatkozott): – Végig kézben tartottuk a mérkőzést, a Ferencvárosnak sokáig kidolgozott helyzete sem volt. Egy pontot minimum megérdemeltük volna, vereséget semmiképpen, hiszen szervezetten és jól játszottunk, de sajnos a végén megint megbüntetett minket az ellenfél. Át kell gondolnunk azt, hogy ilyen szituációkban és a hajrában mit tegyünk, mert ami velünk történik, az már szinte hihetetlen. Már egyenesen tradíció nálunk, hogy a végén pontot, vagy pontokat hullajtunk el. Ezekbe az utolsó percekbe bele lehetne halni, de remélem, hogy ezzel a Böde-találattal egy időre lezártuk ezt a rossz periódust. Kilencven percig az történt a pályán, amit akartunk, sajnos a gól azonban hiányzott tőlünk.

Sergii Rebrov: – Még csak most ismerkedem a magyar bajnoksággal, ezért kicsit izgultam a fiúkért is. Láttam rajtuk, hogy mindenképpen bizonyítani akarnak. Nagyon szervezett és helyenként jól futballozó hazai csapat ellen játszottunk. Nagyon örülök a három pontnak, de még az út elején járunk. Láttam a játékosokon, hogy nagyon akartak és időnként már értették, hogy mit várok majd tőlük. Az első félidőben kicsit óvatosabban futballoztak és nem mindig azt csinálták, amit látni akartam a pályán. Meg is kérdeztem tőlük, hogy melyik csapat áll a táblázat élén, így ennek megfelelően adják elő játékukat. A szünet után már sokkal többet láttam viszont az edzéseken gyakoroltakból.

Percek, események

92. perc: Petryak balról, az ötös közeléből középre gurított, Böde jókor érkezett és 3 méterről, jobbal, laposan a kapu bal oldalába helyezett, 0-1.

93. perc: Petryak tört kapura, elhúzta a labdát Szalai A. mellett, aki a 16-os előtt fellökte. Ezért megkapta második sárgáját és mivel egy volt már neki, Iványi a pirosat is felmutatta számára.

