Mezőkövesd vs. DVTK – Minden a „helyszínen” fog eldőlni

Az élvonalbeli bajnokság 30. fordulója pikáns párosításban szólítja a csapatokat a fürdővárosi stadion gyepére. A 17 órakor kezdődő megyei rangadón a Mezőkövesd Zsóry FC vendége a Diósgyőri VTK, és a találkozó mindkét alakulat számára nagyon fontos. Négy fordulóval a záróra előtt ugyanis a hazaiak hiába állnak 35 ponttal a hatodik helyen, csak akkor lehetnek biztosak a további jó dolgukban, ha győznek. A vendégek 31 egységgel rendelkeznek, ezzel a Haladás előtt a második kieső pozíciót birtokolják, így számukra egyenesen létkérdés a 3 pont begyűjtése, de minimálisan a döntetlen kiharcolása. A feleknek – tetszik, nem tetszik – figyelniük kell az alsóház többi alakulatának szereplésére, miként az eredmények alakulásától függően az utolsó három forduló is nagy izgalmakat hozhat még. A kövesdi klubtól származó információ szerint a DVTK szurkolói számára fenntartott szektor teljesen megtelik majd, ezért várható, hogy háromezer fölött lesz a nézőszám.

Gigászi küzdelem lesz

A statisztika, a száraz tények a Mezőkövesd mellett szólnak. Ebben a szezonban a sárga-kékek otthon nyertek, idegenben ikszeltek, és stabil csapatjátékukban ezúttal is bízhatnak, bár az utolsó három forduló vereségei óvatosságra inthetik őket.

– Most sokat nyerhetünk – kezdte Kuttor Attila, az otthoniak vezetőedzője. – Akárhogyan csűröm és csavarom, igaz: nekünk pozíciót kell erősítenünk, a diósgyőriekről meg tudjuk, hogy araszolni akarnak felfelé. Ennek a csatának a nézők lehetnek a legnagyobb haszonélvezői, hiszen az első perctől az utolsóig egészen biztosan gigászi küzdelem alakul majd ki. Most szakember és laikus egyaránt fújja a magáét: hallom és olvasom, hogy nekünk – már csak a táblázaton elfoglalt helyünkből és a 4 pont fórunkból kiindulva – okosan és türelmesen kell futballoznunk. Ez közhely, és hozzáteszem, hogy nincs benne újdonság. Az természetes, hogy a felek igyekszenek majd egy-két „soha nem látott” taktikai húzással előállni, a kérdés csak az, hogy ezekre milyen reakció érkezik, és hogyan sikerül megtölteni tartalommal a tervezőasztalon kidolgozott haditervet.

Arra a kérdésre, hogy számítanak-e a DVTK esetleges kockáztatására, vagy inkább biztonsági játékot várnak a piros-fehérektől, a tréner így felelt:

– Nem gondolkozunk az ellenfél fejével, nem is látunk bele a kártyáikba. Minket az foglalkoztat, hogy a tőlünk már megszokott masszív csapatjátékkal rukkoljunk elő, de közben le kell vetkőznünk a gyerekbetegségeinket, mert focizhatunk bárhogyan, ha a visszaigazolás, azaz a végeredmény ezt nem tükrözi. Most abban bízunk, hogy vége szakad a három forduló óta tartó nyeretlenségi szériánknak, és a 3 pont begyűjtését követően nyugodtan várhatjuk majd utolsó meccseinket.

Önmagukban hisznek

A Mezőkövesd Zsóry FC széles taktikai repertoárral rendelkezik. Pillárék tudnak bekkelni, labdaszerzés után sokpasszos játékkal építkezni, alkalmasak a széleken vezetett gyors akciókra, de akkor sem jönnek zavarba, ha kontratámadásokra kell berendezkedniük.

– Egy mérkőzésen több szituáció is előállhat és az a jó, ha a csapat ezekre megfelelően reagál. Vagyis lehetséges, hogy hol ezt, hol azt kell majd bevetnünk, akár az eredmény alakulásának függvényében is változtatunk, ha szükségét látjuk. Nekünk az a dolgunk, hogy magunkkal foglalkozzunk és alapvetően ezt tesszük most is, persze nyilvánvaló, hogy a létező legjobban igyekeztünk feltérképezni a diósgyőrieket. Szóval „csak” az a bajunk, hogy kívánnivalót hagy maga után a helyzetkihasználásunk. Három meccs, megannyi helyzet, remek akció, de csak két gól, ezt lehet és kell is elemezni, akár visszamenni a gyerekkorba. Ilyenkor jönnek elő ezek a szavak és fogalmak, hogy helyzetfelismerés, rúgótechnika, kreativitás, higgadt ítélet-végrehajtás, jó vagy rossz döntés. Az edzéseken sok mindent lehet gyakorolni, tanulni, az viszont csak mindig a „helyszínen” dől el, hogy egy játékos mondjuk jól találja el a játékszert vagy sem. Töretlenül hiszünk abban, hogy a kidolgozott ziccereinket most végre beváltjuk.

Eperjesi játszhat

A mezőkövesdi kerettagok közül a volt diósgyőri Eperjesi szerepelhet, ugyanis szerződést bontott és nem kölcsönbe érkezett, így a kontraktusában nincs olyan „záradék”, hogy a DVTK ellen nem vethető be. Társai közül azonban Silye borda-, Vadnai pedig hasfalsérüléssel, Szalai A. és Szeles orrcsonttöréssel bajlódik, Cseri egyik foga begyulladt, Molnár G. pedig vállizom szakadással van a maródiak listáján. Esetleges szereplésükről a szakvezetés pénteken még nem tudott biztos információval szolgálni, annyi azonban valószínű, hogy Cserit meggyógyítják és Szalai A. is harcra kész lesz.

ÉM-KT

A labdarúgó OTP Bank Liga NB I programja

A 30. forduló, április 27. (szombat)

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK

17.00: Újpest FC–Debreceni VSC

17.00: MOL Vidi FC–Puskás Akadémia FC

17.00: Paksi FC–MTK Budapest

17.00: Kisvárda Master Good–Szombathelyi Haladás

19.30: Budapest Honvéd–Ferencváros (az Új Hidegkuti stadionban)

