Mezőkövesd vs. DVTK – Mesteri gólok, mesteri cserék

A 30. forduló találkozója mindkét alakulat számára fontos volt, ennek megfelelően már az összeállítás is meglepetéseket tartogatott. A hazaiaknál kimaradt Cseri és Moutari, míg Koszta és Szalai A. a kispadra szorult. Kisebb „értetlenséget” váltott ki, hogy Eperjesi a védelem jobb oldaláról átkerült balra (később kiderült, hogy ez telitalálatnak bizonyult), miként a Kuttor-féle kártyakeverésre az is jellemző volt, hogy már ami a támadó szekciót illeti, csak egy klasszikus csatárt nevezett Drazic személyében, akihez még Vajda S. került fel, pluszban. Ebből az következett, hogy gólt semmiképpen nem akar kapni a sárga-kék alakulat.

A DVTK-t illetően a csapatot jól ismerők arról beszéltek, hogy Vernes kihagyását a taktikai elképzelés szülte, míg Tajti kisebb sérülése miatt csak a cserék közé szorult. A kezdés előtt feltűnt még, hogy a vendégek a maguk majd’ hétszázas létszámával úgy tízszer múlták felül a kövesdiek szűk százas törzsgárdáját, így Tamásék érezhették magukat otthon. A kellemes, 20 fok körüli hőmérséklet és a remekül előkészített talajú pálya szintén a csapatok számára kedvezett.

Pekár ügyeskedett

A hadrendek a megszokotthoz képest gyakorlatilag nem változtak. A fürdővárosiak újra bevetették a 4–2–3–1-es formációjukat, a piros-fehérek pedig a 3–5–2 mellé tették voksukat, de egyik fél sem ragaszkodott kőkeményen az „elveihez”, ha kellett, mindenki harmonikázott le és fel, előre és hátra. Az iram már a kezdés után jó volt, a hajtásra nem lehetett panasz. Az otthoniak a labdaszerzés után elsősorban a széleken járatták a labdát, Eperjesi és Farkas D. is gyakran segítette a támadásokat, de ebből nem húztak különösebb hasznot.

A DVTK jól állt a lábán és elsősorban középről indulva, Márkvárt osztogatása révén építkezett, de kapura teljesen veszélytelen volt. Bő negyedóra elteltével váratlanul szerzett vezetést a kövesdi gárda, a gólt Pekár jó helyzetfelismerése előzte meg. Az csak a lefújás után derült ki, hogy ez a találat alapvetően befolyásolta az összecsapást és a pontok elosztását, hiszen megnyugtatta a vendéglátót, míg a miskolciakat kényszerhelyzetbe hozta. A DVTK-t kissé visszavetette a hátrány: a bennmaradásért küzdő együttes tanácstalanra váltott, tudománya egyszerűen elfogyott a tizenhatos előtt, a kapura veszélytelen volt. Számukra bizonyára rosszul jött a kényszerű csere is: fél órához közeledve Meskhi és Tóth B. fejelt össze, és bár utóbbit turbánnal a fején lábra állították, de nem tudta folytatni a játékot. A „matyók” magabiztosan őrizték előnyüket, közben erőszakosabbak is voltak, akaratukat jobban érvényesítették.

A DVTK akciói abban merültek ki, hogy tagjai felívelgették a labdát, ezek pedig csemegét szolgáltattak a ketrecéből kilépő Szappanosnak. A sárga-kékek portását egy szabadrúgás utáni lövésen kívül nem tették próbára a piros-fehérek, akiknek csatárai szárnyaszegetten őrlődtek fel Pillárék között.

Hajrágólok

A szünetben egyik szakvezető sem határozott cserét, igaz, erre Kuttor Attilának nem volt oka, Fernando pedig a kényszerű változtatás után kivárt. Érdekes képet festett a folytatás. Az első félidőhöz képest sokkal aktívabbá vált a DVTK: Polgárék többet birtokolták a labdát, de a 16-os környékén elfogyott a tudományuk. Magas labdáikat, ívelgetéseiket Szappanos tette ártalmatlanná, és ha valamelyik diósgyőri éppen átlépte a büntetőterület vonalát, akkor fennakadt a hibátlanul működő hazai védelmen. A vendégek játékában nem volt benne az egyenlítés, Prosserék legfeljebb valamiféle potyában vagy egy 11-esben bízhattak, de ezek nem jöttek össze. Aztán a kövesdiek mestere úgy érezte, hogy képes pontot tenni a találkozó végére, ezért zsinórban küldte be a támadójátékhoz értő cseréit. Kiderült, hogy a különleges képességekkel rendelkező Cseri és Moutari, bármennyi időt tölt a pályán, képes néhány villanásra. Előbbi védhetetlen gólt jegyzett, utóbbi pedig kapásból volt eredményes, és azt sem írhatjuk, hogy ezek hátsó alakzatbeli „szörnyű” megingások után született találatok voltak.

Ami sikerült az egyik oldalon, teljes csőd volt a másikon. Olyan átütőerő nélküli támadójátékkal, amilyennel a DVTK állt elő, semmire nem lehet jutni. Szappanos valószínűleg ilyen ellenfélről álmodik majd a bajnokság hajrájában, a magas termetű kapusnak csupán egyszer kellett nyújtóznia, kapura tartó lövéssel talán egyszer találkozott. A vége „félkiütés” lett (sőt Farkas D. akár könnyűszerrel 4–0-ra írhatta volna át a táblát), és az eredmény igazolta a papírformát: a Mezőkövesd minden poszton sokkal jobb játékosokkal rendelkezik, mint a hitehagyott DVTK, ráadásul csapatként is ellenfele fölé nőtt (közben magasztalnunk kell az ismét remek érzékkel cserélő mesterüket), így továbbra is versenyben van az előkelő hatodik helyért, míg a forduló előtt a még riválisukként kezelt diósgyőrieket a kiesés szélére sodorták. Az viszont valószínűleg csak az utolsó fordulóban dől el, hogy megkapaszkodnak-e vagy ezúttal már búcsút intenek az élvonalnak. Játékuk legnagyobb kritikája, hogy tagjaik közül senki nem nyújtott átlagon felüli teljesítményt, ennek pedig hangot is adtak a szurkolóik.

Kolodzey Tamás

A gólok története

18. perc: Drazic bal oldali, éles beadását nem tudták kivágni a diósgyőri védők. Pekár észlelte, hogy lehet keresnivalója, lecsapott a labdára, és pár lépésről, jobbal, a jobb alsó sarokba helyezett, 1–0.

76. perc: Drazic a 16-oson megszelídítette a labdát, amely Moutari közbenjárásával Cserihez került. A csereként beállt középpályás először nem tudta, hogy mit csináljon, ezért fordult egyet, így a jobb lábára került a labda. Ezt követően 22 méterről célozta meg a kaput, a játékszer pedig a vetődő, de tehetetlen Antal B. mellett a bal alsó sarokba vágódott, 2–0.

86. perc: a hazaiak lekopírozták első góljukat, ezúttal viszont jobbról szállt be Farkas D. labdája. A diósgyőri védők lesre játszottak, de Moutari (az ismétlésből kiderült) mögöttük volt, így a játékvezetőnek sem kellett közbeavatkoznia. A nigeri támadó, aki beállítása után Cserivel színt vitt a sárga-kékek játékába, levehette volna a játékszert, de úgy döntött, hogy kapásból céloz. Ez lett a szerencséje, ugyanis 7 méteres lövése védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba, 3–0.

Jegyzőkönyv: Mezővesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK 3–0 (1–0)

Mezőkövesd, 3425 néző. V.: Andó-Szabó (Albert I., Buzás).

Mezővesd Zsóry FC: Szappanos (6) – Farkas D. (6), Pillár (6), Katanec (6), Eperjesi (6) – Meskhi (6), Iszlai (6) – Vajda S. (5), Pekár (6), Bertus (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Diósgyőri VTK: Antal B. (5) – Polgár (6), Brkovic (5), Tamás M. (5) – Shestakov (5), Szabó B. (5), Markvárt (5), Tóth B. (5), Juhar (5) – Prosser (4), Hasani (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Tóth B. helyett Vernes (5) a 33., Juhar helyett Korbély (5) az 58., Pekár helyett Cseri (7), a 64., Vajda S. helyett Moutari (–) a 71., Szabó B. helyett Tajti (–) a 80., Drazic helyett Koszta (– ) a 86. percben.

Sárga lap: Pekár a 16., Shestakov a 21., Prosser a 23., Iszlai a 63., Márkvárt a 90. percben.

Gólszerzők: Pekár (1–0) a 18., Cseri (2–0) a 76., Moutari (3–0) a 86. percben.

Kuttor Attila: – Nagyon nehéz és harcos mérkőzés volt, csak a végére lett egyértelmű. Meg kellett küzdenünk az eredményért játékban és akaratban. A győzelem a nagyon jó csapatmunka eredménye. Készültünk egy tervvel, és annyi támadót helyeztünk a csapatba, amennyire szükség volt. Máskor is hasonló számú cserét hajtunk végre, ez nem mágia, mindig elmondjuk, hogy nálunk mindenki egyforma, nincs kezdő és csere kategória. Cseri most például a kispadról állt be, és megmutatta, hogyan kell ezt a helyzetet kezelnie. A Mezőkövesdben mindenki arra vár, hogy közölje, mit tud, hogyan képes hozzátenni a mérkőzésekhez. Még nincs vége a bajnokságnak, amíg nem húzzák meg a vonalat, addig harcolunk. A záróráig hajtunk, profik vagyunk, a legjobbat és a legtöbbet akarjuk kihozni magunkból. Ez a szemlélet ezután is a sajátunk lesz.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Nehéz napon vagyunk túl. Többet akartunk ebből a mérkőzésből kihozni, sokkal komolyabb elvárásokkal érkeztünk a találkozó helyszínére. Az első félidőben a Mezőkövesd egyetlen alkalommal került a kapunk elé, és ebből megszerezte a vezetést. Jól tudtuk, hogy a hazaiak a biztonságra játszanak, kontrákra rendezkednek be, ehhez megvannak a játékosai. A szünetig hiányoltam a fiúkból az agresszivitást, elsősorban a kövesdiek térfelén, enélkül keveset ér a labdabirtoklás. Hiányzott az a szenvedély is, amely megvolt Kisvárdán, meg a Paks ellen. A második félidőre jobban jöttünk ki, hajtottunk, próbálkoztunk, a támadó harmadban többet birtokoltuk a labdát, a hazaiak pedig kontratámadásokra rendezkedtek be. A második mezőkövesdi gól már nehéz helyzetbe hozott minket, ekkor már nem tudtunk felállni. Sajnos a legnagyobb gondjaink a helyzetek kidolgozásával és ezek értékesítésével van. A meccsen egyébként szinte hazai pályán játszottunk, hiszen a szektorunk teljesen megtelt. Most a szerencse kisegített bennünket, hiszen ugyanolyan távolságra állunk a megkapaszkodástól, mint az összecsapás elején. A célunkhoz, vagyis a bennmaradás eléréséhez soron következő ellenfelünkből a lehető legjobban fel kell készülnünk.

Labdarúgó NB I., 30. forduló

Kisvárda Master Good–Szombathelyi Haladás 1–2 (1–2)

Gólszerző: Grozav (11.), illetve Priskin (24., 11-esből), Rui Pedro (28.).

Mol Vidi FC–Puskás Akadémia FC 1–1 (0–0)

Gólszerző: Milanov (54., 11-esből), illetve Kovácsik (85. – öngól).

Újpest FC–Debrecen 1–1 (1–0)

Gólszerző: Litauszki (41.), illetve Tőzsér (78.).

Paksi FC–MTK Budapest 1–0 (1–0)

Gólszerző: Hahn (25.).

Budapest Honvéd–Ferencváros 3–2 (1–0)

Gólszerző: Uzoma (37.), Ben-Hatira (61., 74.), illetve Haratin (54.), Tokmac (72.).

A bajnokság állása

1. Ferencvárosi TC 30 21 4 5 67–24 67

2. Mol Vidi FC 30 17 6 7 47–32 57

3. Debreceni VSC 30 13 9 8 38–33 48

4. Újpest FC 30 12 12 6 37–22 48

5. Budapest Honvéd 30 12 8 10 36–31 44

6. Mezőkövesd Zsóry FC 30 10 8 12 42–38 38

7. Puskás Akadémia FC 30 10 5 15 32–42 35

8. Paksi FC 30 8 11 11 30–41 35

9. MTK Budapest 30 10 4 16 39–47 34

10. Kisvárda 30 8 8 14 31–45 32

11. Diósgyőri VTK 30 8 7 15 27–52 31

12. Szombathelyi Haladás 30 8 4 18 29–48 28

A 31. forduló műsora

Május 4., szombat

17.00: Puskás Akadémia FC–Budapest Honvéd

17.00: Szombathelyi Haladás–Paksi FC

17.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Diósgyőri VTK–Mol Vidi FC

17.00: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good

19.30: Ferencváros–Újpest FC

