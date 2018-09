Mezőkövesd vs. DVTK – A 4. következik

A Mezőkövesdi SE 1975. január 31-én alakult. A sárga-kék színeket viselő klub többnyire a harmad- és negyedosztályban szerepelt. A 2006/2007-es évben az NB III. Mátra csoport 3. helyén végeztek, de az MLSZ az NB II . feltöltése érdekében felkérte őket, hogy induljanak el a másodosztályban. A felkérésnek eleget téve először indulhattak az NB II.-ben. A 2007/2008-as szezonban megszerzett 4 győzelmük azonban csupán a 16. helyhez – és a kieséshez – volt elegendő.

Ezt követően viszont igazi sikertörténet az övék. Az NB III.-at magabiztosan nyerték és jutottak fel ismét. Újoncként pedig az előkelő 5. helyen végeztek az NB II. Keleti csoportjában. A 2010/2011-es évben pedig a feljutó DVTK mögött a második helyen végeztek. 2012-ben egy újabb 5. hely jutott neki, míg az azt követő bajnokságban már összejött a hőn áhított siker: megnyerték a bajnokságot és történelmet írva feljutottak az élvonalba. Az OTP Bank Ligában azonban nem sikerült megkapaszkodni, rögtön az első év végén búcsúztak.

Elsőre nem sikerült visszajutniuk, a 2015/2016-os idényben viszont a Gyirmót mögött ezüstérmet nyert Pintér Attila csapata, és újra az élvonalra készülhettek.

A legutóbbi két idényt az élvonalban töltötték, legutóbb a 9. helyen végeztek, legjobb góllövőjüknek a 10 találatig jutó Koszta Márk bizonyult.

OTP Bank Liga 2018/2019

Hét forduló után a 6. helyen áll a Mezőkövesd úgy, hogy a Videoton elleni találkozójukat későbbre halasztották.

A legutóbbi mérkőzésen a Dombó – Pillár, Silye (Meskhi, 77.), Katanec, Vadnai – Cseri (Tóth M., 81.), Szeles, Tóth B. (Szakály D., a szünetben), Mevoungou – Vajda, Dražić összeállításban léptek pályára.

Nyári játékosmozgás a DVTK-nál

Jelentős átalakuláson esett át nyáron a Diósgyőri VTK kerete.

Érkezett

André Alves (brazil, Anorthoszisz)

Egyed Balázs (Putnok)

Patrick Mevoungou (kameruni, PAFC)

Myhailo Meskhi (ukrán, FK Stal)

Nagy Richárd (Vác FC)

Szakály Dénes (Paksi FC)

Szappanos Péter (ZTE)

Szentpéteri Viktor (MTK)

Vajda Sándor (Balmazújváros)

Molnár Gábor (PAFC – kölcsönbe)

Silye Erik (Ferencváros – kölcsönbe)

Tóth Máté (Haladás – kölcsönbe)

Csirmaz István (Szolnoki MÁV – kölcsönből vissza)

Távozott

Bognár István (MTK Budapest)

Fótyik Dominik (szlovákiai, Kazincbarcika)

Gohér Gergő (szabadon igazolható)

Horváth Tamás (ETO FC Győr)

Lázár Pál (III. Ker. TVE)

Frano Mlinar (horvát, NK Lokomotiva Zagreb)

Fabrice Onana (kameruni)

Tarczy Pál (Grosspetersdorf – Ausztria)

Baracskai Roland (ETO FC Győr – kölcsönbe)

Nagy Richárd (Kaposvári Rákóczi – kölcsönbe)

Novák Csanád (ZTE – kölcsönbe)

Oláh Bálint (Budafoki MTE – kölcsönbe)

Misák Patrik (szlovákiai, Termalica Nieciecza – kölcsönből vissza)

A Mezőkövesd Zsóry kerete

Kapusok

1 Dombó Dávid (HUN) 1993.02.26.

25 Szappanos Péter (HUN) 1990.11.14.

Szentpéteri Viktor (HUN) 1979.11.01.

44 Egyed Balázs (HUN) 1996.01.12.

Védők

32 Matija Katanec (CRO) 1990.05.04.

39 Hudák Dávid (HUN, SVK) 1993.03.21.

17 Róbert Pillár (SVK) 1991.05.27,

88 Szeles Tamás (HUN) 1993.12.07.

41 Szalai Attila (HUN) 1998.01.20.

23 Vadnai Dániel (HUN) 1989.02.19.

70 Silye Erik (HUN) 1996.06.12.

22 Farkas Dániel (HUN, SRB) 1993.01.13.

Középpályások

15 Iszlai Bence (HUN) 1990.05.29.

97 Myhailo Meskhi (UKR) 1997.02.26.

6 Patrick Mevoungou (CMR) 1986.02.15.

20 Varjas Zoltán (HUN) 2000.05.17.

77 Vajda Sándor (HUN, UKR) 1991.12.14.

16 Csirmaz István (HUN) 1995.05.04.

7 Tóth Bence (HUN) 1989.07.22.

8 Tóth Máté (HUN) 1998.06.20.

11 Szakály Dénes (HUN) 1988.03.15.

Támadók

24 Cseri Tamás (HUN) 1988.01.15.

18 Varjas László (HUN) 2000.05.17

Molnár Gábor (HUN) 1994.05.16.

9 André Alves (BRA) 1983.10.15.

10 Koszta Márk (HUN) 1996.09.26.

21 Stefan Dražić (SRB) 1992.08.14.

A vezetőedző

Az előző bajnokság 12. fordulóját követően a miskolci születésű Kuttor Attila a Mezőkövesd vezetőedzője. A 19-szeres korábbi válogatott labdarúgójának -, aki 561 alkalommal szerepelt az NB I.-ben – nem ez az első megbízatása vezetőedzőként, korábban ideiglenesen irányította a Haladás gárdáját. Kuttor Attila a DVTK saját nevelésű játékosaként 15 élvonalbeli és 48 másodosztályú bajnokin viselte a klub mezét két korszakban.

Ismerős arcok

A DVTK egykori játékosai a múltban is előszeretettel igazoltak Mezőkövesdre (elég csak Vitelki Zoltán és Dobos Attila nevét említeni), nincs ez másként jelenleg sem.

Egyed Balázs a DVTK nevelése, 2016 őszén előbb kölcsönbe került Cigándra, majd a következő idényben végleg Putnokra távozott. Most nyáron lett a Mezőkövesd kapusa.

Patrick Mevoungou Mezőkövesdről érkezett 2017 elején, majd fél évet követően a PAFC csapatához távozott. Onnan tért vissza Borsodba idén nyáron. A DVTK mezében összesen 9 bajnokin szerepelt.

Rajtuk kívül a klubvezetésből és a stábból is többeknek van diósgyőri kötődése. Tóth László sportigazgató korábban a DVTK-nál is betöltötte ezt a pozíciót, illetve vezetőedzőként is dolgozott Diósgyőrben. Sikur György masszőr 1991-ben a hét év után élvonalba jutó diósgyőri játékosokat is gyúrta, Elek Norbert másodedző és Tóth Mihály másodedző egyaránt labdarúgóként szerepelt a DVTK-ban. Előbbi 2006 és 2008 között 63, utóbbi a 2008/2009-es idényben 28 mérkőzésen játszott, és ezalatt 9 gólt szerzett.

Mezőkövesd vs. DVTK – Egymás ellen

A Mezőkövesd mindössze 2013-ban jutott fel elsőször az élvonalba, de az NB II.-ben is csupán egy találkozót játszott a DVTK Mezőkövesden. 2011. május 28-án a Radoš – Vadász, Raković, Gal, Gohér – Dobos (Arze, 56.), Abdouraman, Lippai, Luque – Granát, Menougong (Pál Sz., 63.). Vezetőedző: Benczés Miklós összetételű DVTK-t a hazaiak egy vitatott büntetővel ugyan legyőzték (1-0), de a meccs után mégis ünnepelhettek a DVTK-szurkolók, mert egy év kitérőt követően visszajutott a csapat az NB I-be.

A Magyar Kupában is futottunk már össze, 2007. szeptember 26-án Mezőkövesden Simon, Douva valamint Rebecsák góljával 3 -1-es végeredménnyel lépett tovább a Diósgyőr.

A Ligakupában is találkozott a Mezőkövesd és a DVTK. Akkor Szivics Tomiszláv a Radoš – Eperjesi, Vadász, Alves, Husić (Gohér, 62.) – Nikházi (Bacsa, 46.), Kostić, Barczi (Egerszegi, 75.), Gosztonyi – Batioja, Futács összeállítású csapatot küldte pályára. A mérkőzést a hazaiak nyerték 3-1-re (a rendkívül értékes diósgyőri gólt Futács Márkó szerezte), azonban a negyeddöntőbe a DVTK jutott, miután hazai pályán 2-0-ra diadalmaskodott. A sorozat végén pedig a diósgyőri játékosok emelhették a magasba a serleget.

Az első élvonalbeli találkozón 2014. április 20-án Bacsa Patrik hajrában szerzett góljával győzött a DVTK.

Mezőkövesd: Horváth T. – Búrány, Velicky, Gévay, Hegedűs Cs. – Dobos (Farkas B., 77.), Takács P. (Sigér, 85.), Bognár I., Melczer – Harsányi, Menougong (Rajczi, 90.). Vezetőedző: Véber György.

DVTK: Radoš – Vági, Vadász, Kádár, Husić – Nikházi (Bacsa, 56.), Elek, Gosztonyi (Kostić, 56.) – Batioja (Marjanović, 67.), Futács, Grumić. Vezetőedző: Szivics Tomiszláv.

Gólszerző: Bacsa (0-1) a 90. percben.

Az OTP Bank Liga 2016/2017 évi kiírásában magabiztosan győzött a Mezőkövesd, igaz Ugrai Roland kiállítása miatt több, mint egy félidőn keresztül emberhátrányba játszott a DVTK.

Mezőkövesd: Dombó – Farkas D., Hudák, Balogh B., Vági – Egerszegi, Pauljevic – Strestik, Šulek, Molnár G., – Veselinović. Vezetőedző: Szivics Tomiszláv.

DVTK: Antal – Eperjesi, Lipták, Jagodinskis, Nemes – Busai, Elek – Vela, Nono, Ugrai – Szarka. Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Piros lap: Ugrai a 36. percben.

Gólszerző: Balogh B. (1-0) a 37., Bačelić-Grgić (2-0) az 59., Molnár G. (3-0) a 81. percben.

A 2017/2018 évi bajnokságban egyszer játszott vendégként Mezőkövesden a DVTK, és bár több nagy helyezetet láthatott a közönség, végül nem esett gól.

Mezőkövesd: Dombó – Lázár, Hudák, Szalai A., Vadnai – Iszlai, Tóth B., Mlinar – Koszta M. (Veselinović, 78.), Novák, Střeštík (Cseri, 61.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

DVTK: Antal – Nagy T., Lipták, Karan, Tamás – Ugrai, Kocsis, Busai, Forgács – Ioannidis (Szarka, 88.), Óvári (Bacsa, 60.). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Mezőkövesd vs. DVTK mérkőzések az élvonalban

2013/2014 Mezőkövesd – DVTK 0-1 G.: Bacsa

2016/2017 Mezőkövesd – DVTK 3-0

2017/2018 Mezőkövesd – DVTK 0-0

A DVTK idegenbeli mérlege Mezőkövesden: 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereseég, 1-3-as gólkülönbség

Forrás: dvtk.eu.

