Mezőkövesd vs. DVSC – Újabb vereség, nem megy a játék a kövesdieknek

A Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC bajnokin a hazaiak azzal a teherrel léptek pályára, hogy egymás után kilenc mérkőzést vívtak nyeretlenül, így számukra kizárólag a győzelem volt elfogadható eredmény. Ennek jegyében Radványi Miklós taktikázott: az általa előzetesen megadott összeállításhoz képest négy helyen változtatott: Lázárnak, Vadnainak, Keitának és Kosztának is bizalmat szavazott, Iszlait pedig meglepetésre Hudák mellé, a védelem tengelyébe helyezte.

Abszolút helyzetek

Az első félidőről – mezőkövesdi szempontból – semmi jót nem lehet elmondani. Eleinte hullámzó volt a játék, de hamar kiderült, hogy a lassú és nehézkes borsodi védők nem tudják felvenni a harcot a villámgyors hajdúságiakkal. Iszlai körülményessége különösen kiütközött: a közelmúltban Szombathelyről igazolt játékos NB I-es szinten ritkán látható hibákat vétett, és kész csodának könyvelhettük el, hogy a DVSC csupán a 28. percben jutott előnyhöz. Előzőleg Sós B. és Mengolo is „százegy” százalékos ziccert puskázott el, 0-1 után azonban az otthoniak szakvezetője helyrehozta hibáját: felismerte, hogy Iszlait tévedésből állította a hátsó sorba, ezért már a 34. percben cserét határozott el. Lehívta Brasent, Iszlai posztjára az utánpótlás-válogatott Szalai A.-t helyezte, míg a védőként megbukott Iszlait a középpályára tolta feljebb. Ezzel a húzással némileg stabilizálta együttesének védőmunkáját, ennek ellenére 45 perc után 0-4-gyel kellett volna az öltözőbe vonulniuk a csapatoknak. Feltűnt még, hogy a kapuk előtt kicserélt gyeptéglák egyszerűen nem bírták a „kiképzést”, folyamatosan munkát adtak a portásoknak.

Mindent egy lapra

A folytatásra úgy jött ki a matyóföldi alakulat, hogy mindenáron gólt kell szereznie. Mesterük régi szokásához hűen középpályást támadóra váltott (a bizonytalan Iszlait Strestikkel váltotta fel, sőt később Keitát a tankszerű Majtánra cserélte), és ezekkel a húzásaival rendre emberelőnyös helyzeteket idézett elő a DVSC ketrece előtt. Kosztáék feljavultak, átvették az irányítást, lendületes rohamokat vezettek, nagy erőfeszítéseket tettek az egyenlítés érdekében, de ismét kiderült, hogy góllövő csatáruk sincs, tagjaik közül pedig a kapus Tujvelen kívül csupán Cseri nyújt élvonalbeli formát. Kosztának ezúttal sem ment a góllövés, de ugyanez vonatkozott Veselinovicra és Strestikre (utóbbiak kecsegtető lövőhelyzetekből többször kirúgták a labdát a stadionból), míg Majtán a kapura veszélytelen volt. A kihagyott, vagy inkább elügyetlenkedett ziccerszerűségek után érvényesült a futball törvényszerűsége: büntetett a Debrecen, és utána már nem lehetett kétséges a pontok sorsa. Az alapvetően teljesen tanácstalan vendéglátó így zsinórban tizedik összecsapásán maradt nyeretlen (a megszerezhető 30 pontból 3-at kaparintott meg), így lassan már mindössze abban reménykedhet, hogy valószínűleg csak akkor kapaszkodhat meg, ha valahogyan maga mögé utasítja az ugyancsak gyengélkedő Haladást – vagy rácáfol az elmúlt hetekben nyújtott szerény teljesítményére és bravúrszériával rukkol elő. Azt még nem tudjuk, hogy milyen sors vár a vezetőedzőre (Radványi Miklós meccs utáni nyilatkozata több volt, mint sejtelmes), bár Tállai András, a kövesdiek klubelnöke 15 perccel a meccs lefújása után lapunknak azt mondta, hogy a tréner marad.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Mezőkövesd, 1640 néző. V.: Vad II (Szécsényi, Szalai).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (7) – Lázár (5), Hudák (4), Iszlai (3), Vadnai (4) – Tóth B. (5), Keita (4) – Brasen (4), Koszta (4), Cseri (6) – Veselinovic (4). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Debreceni VSC: Nagy S. (5) – Bényei (6), Kinyik (5), Szatmári (6), Ferenczi J. (6) – Tőzsér (6) – Bódi (6), Jovanovic (6), Varga K. (6) – Mengolo (6), Sós B. (6). Vezetőedző: Herczeg András.

Csere: Brasen helyett Szalai (5) a 34., Iszlai helyett Strestik (4) az 57., Mengolo helyett Nagy K. (5) a 60., Sós B. helyett Csősz (-) a 69., Keita helyett Majtán (-) a 71., Varga K. helyett Mészáros N. (-) a 81. percben.

Sárga lap: Jovanovic a 12., Cseri a 29., Veselinovic a 42., Bényei a 44., Hudák az 57., Tóth a 61. percben.

Gólszerző: Mengolo (0-1) a 28., Bódi (0-2) a 84. percben.

Radványi Miklós: – Két részre kell bontanom a mérkőzést. Az első félidő abszolút a Debrecené volt, ha a vendégektől három gólt kapunk a kontrákból, akkor sem szólhatunk egy szót sem. Mindez annak ellenére történt, hogy tudtuk, ellenfelünk mit fog játszani. A második félidő már másképpen alakult. Harmincöt percig a mi akaratunk érvényesült, uraltuk a játékot, és három-négy százszázalékos helyzetünk adódott. Az NB I szintjén ezeket be kellene rúgni, de nem ezt tettük, aztán a Debreceni VSC együttese megszerezte második találatát, csapatom pedig szétesett. Az első meccseken látott alapgárdánkból most sokan hiányoztak, akik meg szezon közben jöttek, azok erőnléti problémákkal küzdenek. Ezektől függetlenül gratulálok a Debrecennek a sikerhez. A jövőről annyit: nekem fontos az egészségem, ezért leülök az elnök úrral megbeszélni a továbbiakat, higgadtan, nyugodt fejjel kell dönteni a hogyan továbbról.

Herczeg András: – Már az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzés sorsát. A gólunkon kívül is sok jó támadást vezettünk, és öt-hat találatot kellett volna szereznünk. A második félidőben már a kövesdieknek is akadtak helyzetei, majd ismét átvettük az irányítást és a meccs vége megint a miénk volt. Annak ellenére megérdemelten diadalmaskodtunk, hogy sok problémával küzdöttünk. Mengolo négy hét után tért vissza, Tőzsér játékában sem lehettünk biztosak, most pedig Sós B. sérült meg. Mivel a hazaiak nehéz helyzetben vannak, sikerünk ezért különösen értékes.

A gólok története

28. perc: Jovanovic ugratta ki a lassú hazai védők mögül kilépő Varga K.-t. A középpályás átvette a labdát, majd jobbról laposan, erősen a kapu elé lőtt, Mengolo jókor érkezett, és 7 méterről, ballal Tujvel lába között a kapu jobb oldalába helyezett, 0-1.

84. perc: Tőzsér kapott labdát a 16-os előtt, észrevette, hogy a bal oldalon jó helyzetben van Ferenczi J., ezért pontos labdát tálalt elé. A védő ballal begurított, a belsők nem tudtak felszabadítani, a fedezetlen Bódi pedig 5 méterről, jobbal a tehetetlen Tujvel mellett a kapu közepébe lőtt, 0-2.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA