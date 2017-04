Mezőkövesd vs. DVSC – Sivic Tomislav tizenegy katonája és százötven százaléka

Az élvonalbeli bajnokság 26. fordulója vízválasztó lehet a matyó városban pályára lépő csapatok számára. A hazaiak esetleges sikerükkel megszilárdítanák helyüket a középmezőnyben, a debreceniek diadala pedig azt jelentené, hogy a vendégek eltávolodnak a kiesőzónától, míg döntetlennél „konzerválódna” a táblázat. Ennek jegyében nagy érdeklődés előzi meg a Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC mérkőzést, amelyre a hajdúsági megyeszékhelyről is sokan érkeznek a borsodi kisváros arénájába.

Csak a meccsre

Sivic Tomislavnak, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzőjének először megemlítettük a múlt szombati, az MTK Budapest gárdájával szembeni gyenge játékukat, mire így válaszolt:

– Azt már nem is tudom mondani, hogy milyen szavakat említettem szombaton. Az tény, hogy rosszul játszottunk, szégyelltem magam, nem ismertem rá a csapatomra, de ez már „sporttörténelem”, most csak és kizárólag a DVSC-vel foglalkozom és foglalkoznak a fiúk is. Ha legutóbb a szezon legrosszabb játékát produkáltuk, akkor most a legjobbat kell nyújtanunk, egyszerűen nincs más választásunk.

A szakvezetőnek szóba hoztuk elkeseredett nyilatkozatát, miszerint a télen átvett csapata az ötödik helyen állt, és lehet, hogy saját maga rontott el mindent három hónap alatt…

– Ezt most nem magyarázom meg, mert egy lényeges dolog van az életünkben: a szerda esti fellépésünk – folytatta Sivic Tomislav. – Az okot vagy okokat senki ne keresse. Vendégünk ellen tizenegy katona kell, olyanok, akik kimennek a pályára és százötven százalékot nyújtanak, ennyit fektetnek a győzelembe.

Nagy klub

A sárga-kékek kedden dél­előtt is edzettek, és már a debreceniekkel szembeni taktikai elemeket gyakorolták.

– A Debrecen erős együttes – közölte a tréner. – Nagy klub, nagy stadionnal, egységes gárda, jó játékosokkal, de nekünk meg kell vernünk őket, hiszen égetően szükségünk van a három pontra. Csapatom korábban már megmutatta, hogy harcos erényeket csillogtatva, jó egyéni teljesítményekkel képes a bravúrokra, ezért most sem kérek lehetetlent, csak ugyanezt. Vagyis biztonságos védekezést, szervezett középpályás játékot, elől pedig azt, hogy váltsuk gólokra a kínálkozó helyzeteinket.

A kezdőformációval nem szolgált a vezetőedző, mert mint mondta: sok sérültjük van, továbbá egy-két poszton még gondolkozik. A Mezőkövesd Zsóry FC-nek eltiltottja nincs, viszont Fótyik lábfejtörése, Farkas D. könyöksérülése, Sulek bokaműtétje miatt egészen biztosan nem áll mestere rendelkezésére, de Bacelic-Grgic és Damcevski sincs teljesen rendben.

A kezdőcsapat

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Tujvel – Vági, Hudák, Szeles, Gohér – Egerszegi, Tóth B. – Molnár G., Strestik, Kink – Diallo.

– Kolodzey Tamás –

