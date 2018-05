Mezőkövesd vs. Balmazújváros – Koszta Márk 32 másodperc alatt eldöntötte a kiesési „rangadót”

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság szombat délutáni, 30. fordulója keretében kiírt mérkőzéshez annak tudatában álltak a felek, hogy a nyertes szinte bizonyosan megkapaszkodik az élvonalban, a vesztes pedig a „sír” szélére kerül. A hazaiak összeállítása ezúttal nem hozott meglepetést, mert a magas termetű védő, Hudák kihagyása előre borítékolható volt. A borsodiak esélyét növelte a múlt heti, Diósgyőrött aratott sikerük, a hajdúságiakét viszont rontotta, hogy hat meccs óta nem nyertek idegenben, ráadásul ötször még gólt sem szereztek.

Aki elkésett, bánta

Azok a szurkolók, akik a büfékben ragadtak, vagy picit késve érkeztek a kövesdi stadionba, lemaradtak a lényegről, ugyanis amint az a 94. percre kiderült: a roppant fontos összecsapás sorsa már a 32. másodpercben eldőlt. A házi gólkirály, Koszta olyan felhőfejest produkált, amelyre büszke lehet, a klub pedig igencsak jót húzott akkor, amikor lecsapott a Budapest Honvédnál alulértékelt csatárra. A mérkőzésre természetesen jó hatást gyakorolt a korai találat, hiszen a középkezdés után már a vendégek sem játszhatták azt, hogy jobb a 0-0, mint a vereség. Lendületben maradtak a sárga-kékek, Drazic és Szalai A. is a hálóba találhatott volna. Lüktetett a meccs, rohamoztak Bodnárék és mind a szélső hátvédek, mind a középpályások sokat robotoltak, beadásaik pedig menetrendszerűen érkeztek. A vendégek nem tudtak kibontakozni, támadóik magukra maradtak, veszélyt alig jelentettek Dombó kapujára. A túloldalon Horváth L. jeleskedett, Bognár I., Koszta és Cseri labdáját is kitolta. A hajdúságiak közül Sigér D. jól szervezett, Tamás L. pedig gyakran tört előre és a kaput is veszélyeztette. A szünet előtt Katanec és Sigér D. fejelt össze, ezért mindketten turbánt kaptak. A levonuláskor tapsot kaptak a hazaiak és bizony ekkor még kevesen gondolták, hogy a folytatás a vendégeké lesz.

Andric kapufája

Az 53. percben Andric bal kapufára fejelt labdája jelezte, hogy a balmazújvárosiaknak mindenáron egyenlíteni akarnak. Megszállták a középpályát, fölényt harcoltak ki, szinte állandóan a kövesdiek térfelén pattogott a labda. Iszlaiék valószínűleg tudatosan engedték át a terepet, abban bízva, hogy gyors támadóik majd valamelyik kontratámadásukból újabb gólt szerezve végleg eldöntik a kiesési rangadó sorsát. Jöttek a cserék, és jöttek a vendégek is, akik egyre elszántabban próbálkoztak, de nem tudtak mit kezdeni a szervezett hazai védelemmel. A Kamilla játékában nem volt benne az egyenlítés, igaz, Kosztáék is messze álltak a másodiktól. Az idő múlása persze másképpen szorította a két fürdővárosi társaságot, és amikor elhangzott a hármas sípszó, nagy ünneplésbe csaptak a hazaiak. A látottak, az összkép alapján rászolgáltak a 3 pontra, bár a második félidőt még utólag átgondolhatják… Három fordulóval a vége előtt, figyelembe véve az eddig megszerzett pontokat és a sorsolásokat is, úgy tűnik, hogy Matyóföldön a soron következő idényben is lesznek NB I-es találkozók, míg a Balmazújváros sorsa válságosra fordult.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0 (1-0)

Mezőkövesd, 2312 néző. V.: Szőts (Farkas B., Medovarszki).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Farkas D. (6), Pillár (6), Katanec (6), Szalai A. (6) – Cseri (6), Iszlai (6), Szeles (5), Koszta (7) – Bognár I. (5), Drazic (5). Vezetőedző. Tóth László.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. (5) – Habovda (5), Rus (5), Tamás L. (6), Uzoma (6) – Vajda S. (5), Sigér D. (6), Maisuradze (5), Haris (6) – Rudolf G. (4), Andric (5). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Csere: Maisuradze helyett Arabuli (5) a 60., Vajda S. helyett Zsiga E. (-) a 74., Rudolf G. helyett Erdei (-) a 77., Cseri helyett Mlinar (-) a 78, Drazic helyett Novák (-) a 80., Bognár I. helyett Oláh B. (-) 90. percben.

Sárga lap: Rudolf G. a 30., Sigér D. a 63., Dombó a 81. percben.

Gólszerző: Koszta (1-0) az 1. percben.

Tóth László: – Nagyon kiélezett volt a küzdelem. Érdekesen alakult a találkozó, nem gondoltam volna, hogy már az 1. percben kialakul a végeredmény. Nagy erőket mozgósítottunk a győzelem érdekében és az utolsó pillanatokig nem mehettünk biztosra. Vezető gólunk lendületet adott a csapatnak, és már az első játékrészben a magunk javára dönthettünk volna, de ziccereinket kihagytunk. A Balmazújváros a második félidőben komoly teljesítményt nyújtott. Sikerünk így még értékesebb, ráadásul nagy lépést tettünk a bennmaradásért ebben a kiélezett harcban. Péntektől együtt készült a csapat, és nem tudom, a stábunk meddig tudja még fenntartani ezt a tüzet, hogy minél jobb helyezést érjünk el. Vendégünk, miután vesztésre állt, kénytelen volt nagyobb kockázatot vállalni, védőink azonban szerencsére megoldották a helyzetet, a csapat pedig kontrollálta a mérkőzést, bár izgultunk 93 percig. Az egész csapat: a kapustól a támadókig hozták ezt a borzasztóan lényeges mérkőzést.

Horváth Ferenc: – Két ellentétes mérkőzést játszottunk. Az első félidő egyértelműen a hazaiaké volt, a második a miénk. Kevés olyan játék van, amelyet szerzett gól nélkül meg lehet nyerni, a labdarúgás nem ilyen. Addig nem fogunk nyerni, amíg nem találunk a kapuba. Az első másodpercekben háromszor adtuk el a labdát és ki gondolta volna, hogy így alakul, a végső különbség fél perc alatt kialakul. A szünet után végig támadtunk, de ez is kevés volt. Még van három forduló, ki lehet harcolni a bennmaradást…

A gól története

1. perc: Cseri jobbról ívelt a kapu elé. Koszta érzékelte, hogy van esélye arra, hogy elfejelje a labdát és így is tett. Habovda és Rus között emelkedett a legmagasabbra és 6 méterről a jobb felső sarokba bólintott, 1-0.

Labdarúgó OTP Bank Liga, 30. forduló:

Videoton FC-Swietelsky Haladás 3-0

Paksi FC-Budapest Honvéd 1-2

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 2-1

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 0-1

Ferencváros-Vasas FC 1-1

Labdarúgó OTP Bank Liga, tabella:

1. Videoton FC 30 18 8 4 59-26 62 pont

2. Ferencvárosi TC 30 17 10 3 61-27 61

3. Debreceni VSC 30 12 7 11 51-40 43

4. Budapest Honvéd 30 12 7 11 46-49 43

5. Paksi FC 30 11 9 10 43-45 42

6. Újpest FC 30 10 12 8 37-36 42

7. Puskás Akadémia 30 10 9 11 38-43 39

8. Swietelsky Haladás 30 10 4 16 33-48 34

9. Mezőkövesd Zsóry FC 30 8 10 12 33-49 34

10. Vasas FC 30 8 7 15 36-55 31

11. Diósgyőri VTK 30 8 6 16 41-48 30

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 30 6 11 13 31-43 29

Labdarúgó OTP Bank Liga – A 31. forduló programja:

május 19., szombat:

Vasas FC-Videoton FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 17.00

Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.00

Swietelsky Haladás-Újpest FC 17.00

Budapest Honvéd-Ferencváros 19.30

