Mezőkövesd vs. Balmazújváros – Ismét elherdáltak két pontot a kövesdiek

Az NB I-es bajnokság 8. fordulója hazai sikert ígért Mezőkövesden, hiszen az otthoniak az élvonal újoncát, a Balmazújvárost fogadták és meg akarták szakítani régóta tartó „győzelemmentes” időszakukat. Összeállításuk kisebb meglepetést keltett, hiszen a védők mellett sok védekező középpályás kapott szerepet, a támadói vénával rendelkező kerettagok közül csupán Cseri és Strestik jutott szóhoz.

Szitáló eső, de mégis kellemes idő és remek pálya fogadta a csapatokat.

A vendégeké volt

Az első lehetőség Strestik előtt adódott, majd Sigér lövöldözött távolról. A vendégek tetszetősen adogattak, kapura sokkal több veszélyt jelentettek, mint a hazaiak, akik valójában nem találták a helyüket a gyepen. Támadójátékuk szinte nem is volt, bátortalanul és elképzelés nélkül adogattak. A 35. percben érett góllá a hajdúságiak fölénye, és ha a ziccereket nézzük, akkor legalább 1-3-mal kellett volna pihenőre térnie a csapatoknak. A szünetben várható volt, hogy Radványi Miklós támadót küld be – és így is lett. (Veselinovic – mint jóval később kiderült – nyerő ember lehetett volna, a ráadásban viszont elrontotta az elronthatatlant, közelről az égbe emelt.) Megváltozott a játék képe, aktivizálták magukat a borsodiak, akik közül Lázár vállalt főszerepet. Amikor teljesen váratlanul kiegyenlített, a hazaiak biztosak lehettek abban, hogy még egy gólt biztosan szereznek és győztesen vonulnak majd az öltözőbe. A szerkezetváltás meghozta a gyümölcsét és ezt a bizonyos második találatot. Ekkor az újvárosiak látszottak vesztesnek, ugyanis nem tudtak újítani, bár lelkesen futballoztak. Egy újabb védekező középpályás „kárára” Koszta is beszállt (egyszer ígéretes helyzetbe került) és így az utolsó negyedórára már három vérbeli csatárral a harmadik góljára hajtott a Mezőkövesd, de ez nem jött össze.

Megint a hajrában

Amikor eljött a hajrá ideje, sokan „nyugtató” után kapkodtak, mert attól féltek, hogy – mint olyan sokszor az elmúlt hetekben – megint baj éri kedvenceiket. Félelmük valóra vált, a balmazújvárosiak ugyanis rúgtak néhány szögletet, az egyik után pedig Arabuli kiegyenlített (azt felesleges boncolgatni, hogy kinek a hibájából, vagy egyáltalán vétett-e valaki hibát, ugyanis az ötösön és környékén tartózkodott vagy tizenöt labdarúgó). A végén kimaradt a már említett Veselinovic-helyzet, így maradt a 2-2, és 3 pont helyett 1-gyel voltak kénytelenek az öltözőbe bandukolni Hudákék (akik azon is kesereghetnek, hogy eddig 17 gólt szedtek össze, szemben a mindössze 10 szerzett találatukkal). Az elmúlt hat fordulóban a hazaiak a begyűjthető 18 pontból csak 2-t kaparintottak meg, ezért most az lesz a feladatuk, hogy minél előbb találjanak vissza arra az útra, amelyen a pontvadászat elején (a Debrecen és a Paks ellen) már végigmentek. A soron következő fordulóban pikáns meccs vár rájuk, hiszen a korábbi vezetőedzőjük, a Pintér Attila által edzett Puskás Akadémia FC vendégei lesznek.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2 (0-1)

Mezőkövesd, 2544 néző. V.: Farkas Á. (Szécsényi, Szalai).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Lázár (7), Hudák (5), Szeles (5), Fótyik (5) – Mlinar (5), Keita (5) – Farkas D. (5), Tóth B. (5), Cseri (5) – Strestik (6). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. (5) – Habovda (5), Rus (5), Tamás L. (5), Uzoma (6) – Vajda (5), Sigér (6), Haris (5), Andric (5) – Zsiga E. (6), Arabuli (7). Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Csere: Mlinar helyett Veselinovic (4) a 46., Andric helyett Kovács Á. (-) a 61., Tóth B. helyett Koszta (-) a 75, Sigér helyett Mairuradze (-) a 79., Vajda helyett Rácz (-) a 80. percben.

Sárga lap: Tamás a 20., Sigér a 32., Cseri a 40., Habovda a 43., Lázár a 62., Fótyik a 86., Keita a 87. percben.

Gólszerzők: Arabuli (0-1) a 35., Lázár (1-1) az 58., Strestik (2-1) a 70., Arabuli (2-2) a 88. percben.

Radványi Miklós: – Az első félidőt odaajándékoztuk az ellenfelünknek, nem is értem, egy hazai csapat hogyan tud így játszani egy presztízsmeccsen. A szünetben mondtam, hogy ha így akarjuk folytatni a mérkőzést, ki sem kell mennünk a pályára. Szerencsére felálltunk és fordítottunk, majd újra jött egy nagy hiba. Veselinovic lábában volt a meccslabda, de sajnos nem sikerült nyernünk. Az edzéseken, ha kávéért játszunk, akkor nagy a harc, a bajnoki találkozón pedig, amikor ünnep van, akkor begörcsölünk.

Horváth Ferenc: – Igazából sok mindent nem tudok mondani erről az összecsapásról. Első félidőben eldönthettük volna a meccset, a másodikban sajnos begörcsöltünk. Szívem szerint azt mondanám, hogy három pontot érdemeltünk volna, de ez nem lenne sportszerű, mert a Mezőkövesdnek a végén meccslabdája akadt. Sajnos a legutóbbi három vereség idegessé tett minket és az egy pontokkal nem haladunk előre.

A gólok története

35. perc: Zsiga 13 méteres, jobb felső sarokra tartó lövését Tujvel a kereszt­lécre tolta, a labda visszapattant a gólvonal elé, Arabuli berobbant és Hudákot megelőzve 2 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 0-1.

58. perc: Tóth B. balról átívelt, a védők mögül induló Lázár az ötös jobb oldalának közeléből, jobbal, estében célozta meg a kaput. Horváth L. menteni akart, de számára szerencsétlenül ért a labdához, amely a kezei között, majd a teste alatt a hálóba perdült, 1-1.

70. perc: Farkas D. szöktette Lázárt, a védő lapos lövését Horváth L. még mentette, de a játékszer ismét Lázárhoz került. Az első kövesdi gól szerzője felnézett, látta, hogy Strestik egyedül áll, begurított, a csatár pedig két lépésről a kapuba sodorta a labdát, 2-1.

88. perc: Zsiga E. bal oldali szöglete az ötösre szállt. Arabuli eszmélt, kibújt a védők közül, majd ballal, a kapunak félig háttal állva lőtt, Tujvel vetődött, hozzáért a labdához, amely azonban a háló jobb oldalában kötött ki, 2-2.

