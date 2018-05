Mezőkövesd vs. Újpest – Pauljevic góljához Dombó is kellett

Vasárnap délután mindkét csapat nyugodtan készülhetett az NB I-es bajnokság utolsó előtti, 32. fordulója keretében kiírt találkozóra. Az újpestiek a Magyar Kupa megnyerése után még a dobogó harmadik helyét is megcélozták (szakvezetőjük, Nebojsa Vignjevic a kezdés előtt nevetgélve sétált az öltözőfolyosón és nem győzte fogadni az MK-sikerükre célzó gratulációkat), míg a hazaiak ezen a mérkőzésen kívánták bebiztosítani tagságukat a legjobbak mezőnyében. Ezúttal nélkülözték Kosztát, gólzsákjuk ugyanis összeszedte ötödik sárga lapját, így ezúttal nem gyarapíthatta találatainak számát. Helyére Novák került a csapatba (Oláh mégsem lett kezdő), és érdekesség, hogy a szakvezetés rehabilitálta Hudákot, továbbá a kispadra ültette a Varjas testvéreket is. További különlegesség, hogy a lila-fehérek mindössze négy csere­játékost neveztek az engedélyezett hét helyett, ennek magyarázata az volt, hogy a kupafinálé után nem maradt elegendő bevethető emberük (a honi NB I ilyen furcsaságokat is produkál).

Potyagól volt

Az első percekben a kövesdiek térfelén pattogott a labda, a sárga-kékek alig lépték át a félvonalat. A 6. percben azonban Gundel-Takácsnak kellett mentenie vetődve a 16-os vonala előtt a kitörni készülő Novák elől, aztán Bognár kiugratása futott zátonyra. Akadt egy-két erőszakos próbálkozás, közben a labda bejárta az egész pályát. A 11. percben elérte a végzet Dombót, aki biztosan nézte a szombat esti Bajnokok Ligája döntőjét, a portás ugyanis csúnyán bevédte Pauljevic lapos, lecsúszott lövését, később azonban biztosan fogott egy szabadrúgást. Pár perc elteltével magára talált a borsodi alakulat és veszélyes támadásokat vezetett, míg az Újpest a Real Madridtól tanult sokpasszos játékot követte. Cseriék Drazicot és Novákot keresték, átadásaikat a magas termetű védők viszont rendre kifejelték. A hőség jeleként jött az ivószünet, majd folytatódott a kényelmes újpesti labdakergetés. Említésre méltó esemény elvétve sem akadt. A fekete ruhában lévő Kuttor Attila, a másodedzőnek „álcázott” szakvezető teátrális mozdulatokkal kérte számon Kassai két ítéletét, de reklamálásával természetesen nem ért célba. Vadnai kavarta fel az állóvizet, ballal, távolról célzott, de vagy hét métert tévedett. Hol volt mozgás a pályán, hol nem, és eladott labda is akadt szép számmal. A 38. percben Gundel-Takács (akinek riporter apja a VIP-ben szorított) merész kivetődéssel szerelte Novákot, a szünetig pedig állandósult a otthoniak térelőnye, de ezzel nem mentek semmire, mert a fővárosiak jól tömörültek.

Nem ment a játék

A folytatásra nem cserélt a fürdővárosi tréner, pedig sokan ezt jósolták. A 48. percben Bognár szögletét Hudák fejelte a bal sarokra, Gundel-Takács azonban nagyot nyújtózva kikotorta a labdát. Veszélyes jobb oldali újpesti szögletek következtek, de ezeket megúszták Szelesék. Sportszerű volt a mérkőzés, amelyen az ívelgetések hoztak izgalmat. A körmét senki nem rágta le, tapsot csupán Kassai érdemelt ki, mert fénykorát idézően alkalmazta az előnyszabályt. A portások a hazaadások révén jutottak munkához, „Gundi” ráadásul a levegőben is korlátlan úr volt. A 63. percben, szögletet követően közepes kivitelezésű tűzijátékot rendezett a Mezőkövesd, lövéseik azonban egymást követően kipattantak. Novákot lecserélték, helyére Szalai A. jött és támadó középpályásként funkcionált. Lesen akadtak el az akciók, az intéseken nem lehetett vitatkozni, a percek meg fogytak. Lapos volt a mérkőzés, a labda többnyire a két 16-os között pattogott. A 71. percben Bognár I. unta meg a tehetetlenséget, úgy 40 méterről bátorkodott célozni, rosszul tette, majd jött a túlkombinált semmittevés. Az újpesti szurkolók éltették a kupagyőztest, mást nem tehettek. A hajrára kettős hazai csere jött, a forgás után Szalai A. magasra felugorva a keresztléc fölé fejelt, Gundel-Takács ezúttal árnyékra ment. Katanec megkapta második sárgáját, így a pirosat is, ez pedig megpecsételte a kövesdiek sorsát. Ennek következtében még az utolsó fordulóra is maradt tét…

Kolodzey Tamás

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 0-1 (0-1)

Mezőkövesd, 2826 néző. V.: Kassai (Tóth II V., Horváth R.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (4) – Farkas D. (5), Hudák (5), Katanec (5-2=3), Vadnai (5) – Szeles (5), Iszlai (5), Cseri (5) – Bognár I. (4), Novák (4), Drazic (4). Vezetőedző: Tóth László.

Újpest FC: Gundel-Takács (6) – Balázs B. (6), Bojovic (5), Kálnoki Kis (6), Burekovic (6) – Cseke (5), Onovo (5) – Pauljevic (6), A. Diallo (6), Szűcs K. (5) – Novothny (5). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Csere: Novák helyett Szalai A. (-) a 63., Szűcs K. helyett Zsótér (-) a 65., Bognár I. helyett Lázár P. (-) a 75., Iszlai helyett Misák (-) a 76., Novothny helyett Pávkovics (-) a 93. percben.

Sárga lap: Katanec a 14., Iszlai az 59., Pauljevic a 64., Katanec a 82. percben.

Kiállítva: Katanec a 82. percben.

Gólszerző: Pauljevic (0-1) a 11. percben.

Tóth László: – Az év során sok fájó vereséget szenvedtünk, de ez volt a legfájóbb, mert 1 pontra voltunk a bennmaradástól. Reméljük, hogy a jövő héten ez megvalósul. Amit produkált a csapat a tavasz folyamán, de még egy komoly hetünk van idegileg és fizikailag, ez a sport. A kapushiba után úgy éreztem, hogy még ki tudjuk javítani. Dombónak egyébként komoly érdemei vannak abban, hogy eddig eljutottunk, most a csapatnak kellett volna helyrehozni a bakiját.

Nebojsa Vignjevic: – Rendkívül nehéz volt a mérkőzés, mert a Magyar Kupa-győzelem után mindig nehéz az újabb fellépés. Azért jöttünk, hogy nyerjünk, ehhez fizikailag és érzelmileg is meríteni kellett. Büszke vagyok a fiúkra, folyamatosan mentek előre, nem akadt üresjáratuk, a fejekben is rendben álltak a találkozóhoz. Az időjárás, a rendkívüli meleg megnehezítette az összecsapást és a dolgunkat. A gól szerencsés volt, de ez is kell a futballhoz. Mi a harmadik helyért harcolunk, remélem, hogy ennek a munkának lesz gyümölcse, a mezőkövesdieknek pedig sok szerencsét kívánok az utolsó fordulóra.

Fontos történések

11. perc: Burekovic labdáját Pauljevic átvette a bal oldalon. Betört a 16-oson belülre, majd lehetetlen szögből középre akart ívelni. A játékszer azonban lecsúszott a lábáról, és kapura tartott. Dombó mellre akarta ölelni, de a jobb kapufánál mellényúlt, a labda elcsúszott alatta és a bal alsó sarokban kötött ki, 0-1.

82. perc: A hazaiak középső védője, Katanec kapta meg a második sárga lapját, így számára idejekorán befejeződött a mérkőzés.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

A tabella:

1. Videoton FC 32 20 8 4 64-26 68 pont – már bajnok

2. Ferencvárosi TC 32 18 11 3 66-28 65

3. Újpest FC 32 11 13 8 39-37 46

4. Debreceni VSC 32 12 8 12 52-45 44

5. Budapest Honvéd 32 12 8 12 47-52 44

6. Paksi FC 32 11 9 12 43-47 42

7. Puskás Akadémia 32 10 10 12 40-46 40

8. Mezőkövesd Zsóry FC 32 9 10 13 35-51 37

9. Swietelsky Haladás 32 10 5 17 34-50 35

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 32 8 11 13 36-43 35

11. Vasas FC 32 9 7 16 37-58 34

12. Diósgyőri VTK 32 9 6 17 42-52 33

A 33. (utolsó) forduló programja

június 2., szombat:

Budapest Honvéd-Vasas FC 19.00

Újpest FC-Debreceni VSC 19.00

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 19.00

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencváros 19.00

Diósgyőri VTK-Videoton FC 19.00

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 19.00

